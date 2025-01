Vzestupy a pády roku: Hesovo vítězství, plastiku Rolins propálil Ital

Část 1/10

Vzestup první Favorit Hes králem parketu

Králem a královnou tanečního parketu StarDance XIII se stali herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Ve finále porazili herečku Martu Dancingerovou s Martinem Prágrem. Třetí skončila herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková s Lukášem Bartuňkem.

Oskar Hes byl favoritem poroty, diváků i sázkových kanceláří už od začátku show. Tanec má v genech, jeho otec Richard Hes byl choreograf a tancovala i jeho maminka Marcela Karleszová.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve StarDance XIII (7. prosince 2024)

„Já si vůbec nepamatuji svou děkovnou řeč, byl jsem vystřelený do jiného vesmíru. Ale pamatuji si jednu emoci a sice to, že mě zalila čistá radost, že moji blízcí byli v sále se mnou a že to s nimi můžu v ten jeden moment sdílet. A i s diváky, že se na to dívají. V jeden okamžik se to všechno propojilo a došlo mi to a bylo to něco neuvěřitelného. Do smrti na to nezapomenu,“ popsal vítězné pocity herec Oskar Hes.

„Dělali jsme všechno pro to, abychom zatančili co nejlépe. Šli jsme do finále s pokorou a nic jsme nepředpokládali, prostě jsme si to jen chtěli užít a jsme hrozně vděční, že to tam padlo, to zlato,“ dodala Kateřina Bartuněk Hrstková.

Herec ovšem bavil také na sociálních sítích vtipnými videi, ve kterých se coby fantom StarDance postupně „zbavoval“ svých soupeřů. Ti, kteří jeho řádění unikli, si ho pak podali ve finálním videu.