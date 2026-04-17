Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Matouš Waller
Petra Škraňková
,
Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do svých 50. narozenin, které slaví právě dnes, v pátek 17. dubna. Přes dvacet let stojí po jejím boku manžel Zdeněk Janáček. Vzali se tajně, vychovávají tři děti a nerozdělila je ani vážná krize s nevěrou.
Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé od prosince 2003.

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček
Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé od roku 2003
Anna Geislerová a Zdeněk Janáček
Anna Geislerové a Zdeněk Janáček se vzali v prosinci 2003.
37 fotografií

Je to jedna z nejvýraznějších tváří českého filmu a její kariéra trvá 35 let. Anna Geislerová si zahrála skoro ve stovce filmů a televizních projektů a těžko hledat jeden, ve kterým by nepodala skvělý výkon.

Utajená svatba i skandál

Na konci letošního roku oslaví herečka i další významné výročí – 23 let od svatby s divadelním režisérem Zdeňkem Janáčkem. Toho si vzala tajně, jak napovídá i neformální oblečení na snímcích z prosince 2003.

Svědky pro obřad na úřadě Nového Města nad Metují našli náhodně a celý následující rok drželi svůj sňatek v tajnosti.

Anna Geislerové a Zdeněk Janáček se vzali v prosinci 2003.
Anna Geislerová a Zdeněk Janáček se vzali v prosinci 2003. Na obřadu byli sami...

Tajná svatba Anny Geislerové a Zdeňka Janáčka v prosinci 2003.

„My jsme se vzali tajně, za přítomnosti dvou neznámých svědků, které jsme vytáhli z hospody – vybrali jsme ty, co u sebe měli občanku. Pak jsme je vzali na oběd a potom šli do kina. Dohodli jsme se, že ještě další rok o tom nikomu neřekneme, chtěli jsme se vyhnout dotazům a takovým těm blbým fórkům na novomanželský život. Když jsme to pak po roce oznámili, rodina byla lehce naštvaná, ale my dva spokojení. Byla to věc, kterou jsme udělali jen pro sebe. Naše tajemství,“ popsala Anna Geislerová v rozhovoru pro časopis Vlasta.

Geislerová s Shenarem a synem

Nejvážnější krizi zažilo jejich manželství deset let poté. V roce 2012 se Anna začala častěji objevovat ve společnosti podnikatele Martina Shenara, který vydával lifestylové časopisy, například Elle. Pak je prodal a vyměnil za solární byznys. Tvrdila sice, že jsou přátelé, ale podle bulvárních médií střídavě přebývala mezi oběma muži.

V roce 2013 se jí narodil syn Max a dostal příjmení Janáček. Shenar však tvrdil, že je dítě jeho a kvůli péči o něj byli s Geislerovou u soudu.

Kdo je manžel Anny Geislerové

Herečka se vrátila k manželovi a dodnes zůstávají spolu, manželé jsou 22 let. „No von mě asi ne, ale já bych si pana Janáčka vzala i teď,“ uvedla na svých sítích v den 19. výročí svatby.

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček

Manželi jsou od prosince 2003.

Zdeněk Janáček na maturitním plese svého syna Bruna

Zdeněk Janáček je o dva roky mladší než jeho žena, pochází ze Vsetína. Seznámili se v divadle, kde pracoval za barem. Později se prosadil jako divadelní režisér. Pracovně se s Annou nepotkávají.

Režíroval divadelní hry například v Divadla Na zábradlí nebo Vosto5 nebo hry pro Český rozhlas. Jako producent se podílel na vzniku filmu Mars režiséra Benjamina Tučka.

Herečka a spisovatelka Anna Geislerová

Pražská rodačka Anna Geislerová je ženou mnoha tváří, podob a talentů. Před kameru se dostala poprvé už ve dvanácti letech. Průlom přineslo obsazení ve filmu Requiem pro panenku režiséra Filipa Renče v roce 1991.

Za své výkony získala tři České lvy pro nejlepší herečku v hlavní roli (Želary, Kráska v nesnázích, Nevinnost) a další dva za ztvárnění vedlejších rolí (Návrat idiota, Štěstí). Postupně je doplnila i desítkou nominací. Tu poslední má za film Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, který získal Českého lva za nejlepší film a po 30 letech vrátil český film na prestižní festival ve francouzském Cannes. Geislerová v něm přesvědčivě ztvárnila matku syna na autistickém spektru. Její postava mísí lásku s únavou, rozpaky z okolí a vlastním svérázem. „Film Karavan má speciální místo v mém životě. Mám k němu nezrušitelné pouto,“ svěřila se v rozhovoru pro Český rozhlas.

Je výhradně filmovou herečkou, zahrála si i v zahraničních produkcích, například Anthropoid po boku Cilliana Murphyho.

V průběhu herecké dráhy se pustila i do psaní, za což si vyloužila i ocenění Magnesia Litera, v říjnu 2025 jí prezident Petr Pavel udělil medaili Za zásluhy v oblasti umění. Do Vladislavského sálu dorazila s maminkou a manželem.

geislerka

Bylo to nepopsatelně krásný a silný. Vážím si hluboce že pravě teď v tuhle chvíli z těchto rukou a s těmito osobnostmi po boku mi bylo dáno zažit tuhle opravdu jedinečnou poctu. Nevim co řict.. moc děkuju. @prezident_pavel a děkuju mami @verageislerova a můj @zdenekjanacek že jste byli se mnou. A tohle nebude jediný příspěvek:))) užili jsme si i hodně legrace a to si nenecham pro sebe! Pravda zvítězí a láska s ní! ️️

29. října 2025 v 12:21, příspěvek archivován: 15. dubna 2026 v 15:02
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.