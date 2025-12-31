Táta chvíli visel nad topením, než ho máma sundala, říká dcera Kintery Maya

Krištof Kintera o hokeji i ypsilonu
JAK NA MĚ ZAPŮSOBIL SBORMISTR
Film jsem viděl několikrát a zanechal ve mně hlubokou stopu. Zasáhne duši a nutí přemýšlet o vztazích a vytahování různých tabu, která byla odmítaná nebo vytěsňovaná. Nemám problém se odosobnit, takže se mě neptejte na Mayu v tomhle filmu. Já se na něj díval, jako kdybych ji neznal.
Krištof Kintera
Jeden z nejznámějších českých umělců. Tvoří sochy, kresby či instalace. Za jeho díly, na první pohled hravými či jednoduchými, se skrývají hluboké myšlenky. Nezdráhá se v nich ironizovat či kritizovat. Vystavuje v renomovaných galeriích, najdeme ho i ve veřejném prostoru. Nyní ho zaměstnává podoba okolí pražského Dvoreckého mostu. Jeho dcera nadchla ve filmu Sbormistr.
UMĚNÍ U NÁS DOMA
Nemáme na stěnách k dispozici bůhvíjaké metry čtvereční.
(Maya: Máme především okna.)
Což je nejlepší umění. A kde nejsou, tam visí obrazy. Tedy ne moje.
(Maya: Táta chvíli visel nad topením, než ho máma sundala.)
Byl jsem rád, protože mi přijde divné viset doma. Máme tam spoustu jiných.
JAK MĚ POSTUPNĚ MĚNÍ ČAS
Mám pocit, že se mi obrušuje hranaté vidění světa. Vždycky jsem se považoval za liberála, ale jako bych byl čím dál liberálnější. Snažím se nehodnotit, nevymezovat se, protože to by vedlo k nerudnosti. Vlastně se snažím hlídat, aby ze mě nebyl morousovitý dědek. A fyzicky? Samozřejmě, že jsem pořád svěží a ve formě. Všechno zvednu, naložím, vyložím a nic mě nebolí.
NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
Jezdím už desítky let téměř výhradně na kole. Někdy si rád vyjedu do přírody, ale spíš jsem čistě urbánní pražský cyklista.
KDE HRAJU PŘI HOKEJI
Nejčastěji v útoku, protože do obrany chodí ti, kterým to jde líp a jsou sebejistější. Když něco zkazíte vpředu, nebolí to jako u obránce. Hokej je pro mě obrovská čistička hlavy.
PROČ SE NEPÍŠU S YPSILONEM
Nejde o výmysl rodičů mít doma anomálii. Může za to porodnice v Krči, kde mě takhle zapsali a nahlásili. Vlastně se díky nim píšu tak, jak to má být, protože jméno pochází z latinského Christophorus, což byl nosič Kristův. Všimněte si na pamětní desce na Staromáku, že i jeden z popravených Krištof Harant z Polžic a Bezdružic se tak píše. Takže jsem jeden z mála správných Krištofů, jen se to těžko vysvětluje třeba na poště.
KDY SE DOKONČÍ FILM O MNĚ
Nabídku na dokument jsem hodně zvažoval, protože mi není vlastní tenhle typ prezentace. Snažím se, abych se v něm moc neobjevoval, což je těžký úkol. Ale líbí se mi, že jde o projekt, který nemá rychlokvašnou ambici. Brzy si s tvůrci sedneme k první hrubé verzi a rozhodneme, jak pokračovat.
NEJÚŽASNĚJŠÍ UMĚLECKÉ DÍLO
Vypíchnout jedno je skoro až nefér, ale chcete-li, zmíním Pole blesků od Waltera De Marii v USA. V krajině napíchané tyče, které stahují blesky.
Maya Kintera o hraní i vysoké
JAK TO MÁM S HERECTVÍM
Vždycky jsem k němu měla blízko. Roky jsem chodila do dramaťáku a jezdila na tábory, kde jsme točili filmy. Jednou mámina kamarádka navrhla, ať pošleme moje fotky do agentur – a přišla nabídka castingu na film Buko. Ráda bych se herectví věnovala, což si ale odmítám až příliš připouštět, abych nebyla zklamaná.
Maya Kintera
Zazářila v jedné z hlavních postav filmu Sbormistr, inspirovaného kauzou zneužívání v pěveckém souboru Bambini di Praga. Hrála taky ve filmu Buko. Studuje grafický design na Střední umělecké škole Václava Hollara. Její matka Denisa Václavová je divadelní producentka a organizátorka kulturních akcí. Má starší sestru Emmu, která studuje v Dánsku.
KAM PŮJDU NA VYSOKOU
Plánuju přijímačky na DAMU. Za pokus nic nedám. Dobře si samozřejmě uvědomuju, že nemusím uspět. Jinam se hlásit nechystám. Kdyžtak si dám rok pauzu, kterou bych zaplnila řadou aktivit. Odjela bych někam dobrovolničit, snažila se zlepšit si angličtinu, přihlásila se do autoškoly...
NA ČEM SE TEĎ PODÍLÍM
V rámci pražského kulturního projektu Galaxie připravuju s dalšími devatenácti lidmi divadelní představení. Ústředním tématem je sebehodnota. Všem je od šestnácti do jednadvaceti let. Pomáhají nám zkušení režiséři Anička Klimešová a Petr Erbes. Jsem tam za herečku, ale každý si může zkusit i jiné úlohy – režii, dramaturgii nebo třeba scénografii, která zrovna mě hodně zajímá. Premiéru budeme mít v lednu.
CO S TÁTOU PODNIKÁME
Většinou sportujeme. Před pár dny jsme lezli na stěnu, to mě dost baví. V létě jsem byla s kamarádkou v Alpách na ferratách. Ne samozřejmě na bůhvíjak extrémních.
KAM SPOLU MOŽNÁ VYRAZÍME
Mým snem je Tokio. Taťka už tam byl a všechno mi barvitě vylíčil. Myslím, že bychom měli vyrazit spolu. Už jsem toho viděla dost včetně USA, Kanady, Brazílie, Islandu či Austrálie, ale pořád je co objevovat.
K ČEMU SE CHCI VRÁTIT
Pořád mě láká gymnastika. Jako malou mě pohltila, žadonila jsem, aby mi naši koupili žíněnku a trampolínu. Ta pořád stojí na dvorku, už je úplně zarostlá. Ale přece jen už mám nějaký věk. Spíš to vidím na návrat k současnému tanci, který teď nestíhám.
JAKÝ BYL JURAJ LOJ
Do role sbormistra Máchy se absolutně ponořil. Pořád se soustředil a držel si odstup. Vlastně jsme se spolu začali víc bavit až letos ve Varech. Každopádně výborný herec.
JÁ A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Mobil držím v ruce skoro pořád, což mě dost štve. Že si to uvědomuju, je snad známka, že ještě nejsem beznadějně závislá. Jednou začas si odinstaluju Instagram, vzdala jsem se TikToku.
(Krištof: Tohle se často svádí na děti, mladé, ale já tyhle závislostní tendence pozoruju i u mojí generace.)