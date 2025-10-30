Vyšetřovatelka Jiřina Hofmanová musela chtě nechtě odhalit svou identitu už v začátku psychologické reality show Zrádci 2, do níž nastoupila pod falešným jménem Kateřina. Prezentovala se jako učitelka přírodních věd, což koneckonců nebylo tak daleko od skutečnosti. Až na to, že po studiu přírodních věd nastoupila k policii a zkušenosti získané studiem se jí hodily pro odhalování pachatelů nejtěžších zločinů. A později začala díky své erudici školit i další policisty, takže o učitelství přírodních věd vlastně zase tak moc nelhala.
|
Málokdo ale ví, že Hofmanová se v 90. letech stala hybatelkou nového směru při výsleších vrahů. Policie tehdy začínala využívat videozáznamy výslechů. Proč? Hlavně proto, že kriminalisté zkoumali jejich chování, neverbální komunikaci, gesta, mimiku… „My jsme k tomu přibrali i psychology,“ popsala Hofmanová v pořadu investigativního novináře Josefa Klímy Jak jsem přežil devadesátky. Rozbor chování zločinců u výslechu měl odhalit, v jaké části lžou nebo něco zatajují.
Ukázalo se však, že to není tak snadné, protože ani psychologové z Karlovy univerzity se tomu při studiu neučí. A tak českým policistům nezbylo, než se podívat do zahraničí. A rovnou tam, kde jsou na to největší odborníci.
„Já jsem měla to štěstí, že jsem měla krátkou stáž v FBI na jednotce behaviorální vědy, a tam jsem dostala takové know how, které jsem se potom snažila převést k nám do České republiky,“ přiznala Hofmanová.
|
Silnou stránkou Hofmanové je nejen schopnost odhalit přetvářku a najít slabá místa protivníků, ale také umění najít si ke každému nějakou cestu a vzbudit jeho důvěru. Proslula například mistrovským výslechem jedné z hlavních postav orlického gangu, vraha Karla Kopáče. A zabodovala i v jiných případech. Někdy jí podle jejích slov hrálo do karet i to, že je žena.
V devadesátkách pachatelé nečekali, že je bude vyslýchat žena, a některé to znejistilo. Nebo ji podcenili. Třeba skupina, která měla na svědomí závažné přepadení. Když z protokolu zjistili, co všechno jí na sebe vlastně prozradili, začali jí a její rodině vyhrožovat. Hofmanová si tehdy prožila krušné chvilky. Později se díky svým zkušenostem stala spíš než osobou „v první linii“ vyšetřovatelkou, která školí mladší kolegy a kolegyně.
Bude se jí výcvik z FBI spolu se získanými zkušenostmi hodit ve Zrádcích 2? Anebo je skupina lstivých soutěžících na hony vzdálená bezskrupulózním gangům, s nimiž to Hofmanová umí?