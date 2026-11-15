Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vypadli jsme v pravou chvíli, říká Tomáš Matonoha po svém odchodu ze StarDance

Renato Salerno
  9:15
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Tomáš Matonoha a jeho taneční partnerka Lenka Nora Návorková se se StarDance rozloučili po tangu na píseň The Final Countdown od skupiny Europe. Z vyřazení ale zklamaní nejsou. Herec přiznává, že se dostal dál, než původně čekal, a odchod ze soutěže považuje za spravedlivý. S Lenkou Norou zavzpomínali na společnou cestu i probrali, co je čeká dál.
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková vypadli v šestém kole StarDance.
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková se loučí se StarDance po šestém kole.
Tomáš Matonoha si zatančil i s Martou Jandovou.
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková se loučí se StarDance po šestém kole.
69 fotografií

Jak byste zrekapitulovali své působení ve StarDance?
Lenka Nora: Já jsem na nás pyšná!
Tomáš: Já jsem naprosto spokojený. Dostal jsem se dál, než jsem myslel, že se dostanu. Na začátku jsem viděl plán písní a řekl jsem: „Lenko, jestli já budu tančit tango v šestém kole, ještě na tuhle dobrou píseň, tak to bude pro mě obrovský úspěch, že se dostanu do druhé poloviny.“ A to je po šestém kole. Takže jsem rád. Myslím ale, že jsme vypadli v pravou chvíli a spravedlivě, protože ti, kteří byli bodově plus minus na tom podobně jako my, byli dneska strašně dobří. Možná by mě trochu mrzelo, kdybych postoupil na úkor někoho, kdo…
Lenka Nora: Kdo byl mnohem lepší než my.
Tomáš: Každý je jiný, každému něco sedne. Možná kdybych měl playlist Vojty nebo Tomína, třeba bych byl dál, protože by mi to šlo. Nevím, nikdy jsem netančil, takže netuším, jak bych zvládl tance, které mě ještě čekaly. Ale tyhle jsem si užil skvěle, hlavně ten dnešní.

V osmdesátkovém kole StarDance dotančili Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková

Možná teď bude i čas na čtení knih. Lenka Nora Návorková vydala novou knihu. Jak se jmenuje?
Lenka Nora: Jmenuje se První krok a musíš si ji přečíst, je hrozně dobrá! Takže teď, až zítra shrabeš listí na chalupě, to Tomáš teda říkal, jo…
Tomáš: Dám saunu…
Lenka Nora: Dáš si saunu, no a sedneš si do křesla, otevřeš si knížku a ne že u toho usneš, prosím tě. (smích)
Tomáš: Já budu číst: „Á, to já znám, to já vím!“ Budu to číst jako znalec, jako někdo, kdo něco ví o tanci.

V jakém ohledu je dnešní vyřazení zklamáním a v jakém naopak úlevou?
Lenka Nora: Já si myslím, že zklamání asi nikdo z nás nezažívá.
Tomáš: Já nejsem vůbec zklamaný. Říkal jsem to už ve třetím kole. Jsem rád, že jsem se dostal do třetího kola a nevypadl hned jako první. A pak už se to najednou vezlo dál. Třeba bych byl za čtyři dny tak vyřízený, že bych si říkal: „Jé, proč jsme nevypadli? Já už nemůžu chodit, já už lezu tady po čtyřech.“ Nevíš jako. Myslím si, že to, co se stalo, se stát mělo, a je to správně.

Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková se loučí se StarDance po šestém kole.

A teď bude na programu Lucka Benešová.
Tomáš: Lucka Benešová? Jak to myslíte? Jako že jsem říkal, co dělá ten tanec, jo? (smích)
Lenka Nora: No, teď právě Lucka převezme moji štafetu. Teď budeš tančit s Luckou. Já si odpočinu a ty budeš tančit s Luckou.
Tomáš: Už jedu, teď budu tančit tango s těmi koleny, tak uvidíme. Ne, spíš začneme jivem, ať se hezky protáhne s kopkama. Jak mi Lenka dala kopky, tak si teď připravím svoje: „A teď vám ukážu, jak se tančí jive na Elvise Presleyho po padesátce!“ (smích)

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Právnička Lucie hledá v nahé seznamce lásku i šikovné ruce. Dostane zajímavý návrh

Podniková právnička Lucie v Naked Attraction

Podniková právnička z Prahy, která se v Naked Attraction představila jako Lucie, začíná po šedesátce novou životní etapu a rozhodla se seznámit v celé nahotě. Ráda by našla muže, s nímž bude...

Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu

Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu

Třináctiletý princ George se pochlubil výtvarným talentem. Jeho barevná kresba ledňáčka vyšla ve speciálním čísle britského magazínu Country Life, které jako hostující editor připravil jeho otec,...

Monika Bagárová ukázala stehna po liposukci. Mám o dvě čísla menší džíny, říká

Monika Bagárová (z natáčení klipu Mám málo), 2026

Zpěvačka Monika Bagárová se rozhodla otevřeně promluvit o léčbě lipedému, který jí způsoboval potíže především v oblasti stehen. Před pár měsíci podstoupila liposukci a nyní popsala, jak se po...

Jak vypadá Majka z Gurunu po 48 letech? Zuzana Pravňanská pracuje v masně

Zuzana Pravňanská v seriálu Spadla z oblakov (1978)

Pamatujete si na malou mimozemšťanku, která uměla létat a chodit po vodě? Majka z legendárního slovenského seriálu Spadla z oblakov si získala srdce celého Československa. Její představitelka Zuzana...

Zákulisí StarDance: Záhada bujných hřív a komu vlezl do županu Dyk

Tereza Kostková v zákulisí StarDance XIV (7. listopadu 2026)

StarDance v sobotu oslavila 20 let a tři dny od prvního přímého přenosu. Nejen Marek Eben a Tereza Kostková proto vzpomínali na své začátky v taneční show. Jelikož večer vystoupili i bývalí...

Kylie Jennerová předvedla plný dekolt. Fanoušci mají o plastice jasno

Kylie Jennerová ráda na svém Instagramu předvádí své umělé poprsí (listopad...

Kylie Jennerová (29) se netajila tím, že by si přála ještě větší poprsí. Když se ukázala minulý týden na galavečeru v losangeleském muzeu, pózovala s rukou zakrývající okraj šatů v oblasti poprsí....

15. listopadu 2026

Vypadli jsme v pravou chvíli, říká Tomáš Matonoha po svém odchodu ze StarDance

Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková vypadli v šestém kole StarDance.

Tomáš Matonoha a jeho taneční partnerka Lenka Nora Návorková se se StarDance rozloučili po tangu na píseň The Final Countdown od skupiny Europe. Z vyřazení ale zklamaní nejsou. Herec přiznává, že se...

15. listopadu 2026  9:15

Herec nemusí k psychologovi, jeviště je terapeutické, říká Lucie Vondráčková

Premium
Lucie Vondráčková

Diváci ji dnes vidí především jako sebestřednou a manipulativní Soňu ze seriálu Ulice. Ale jak už to tak u herců bývá, Lucie Vondráčková je ve skutečnosti úplně jiná. Bloudí si pěšky po světě, usmívá...

15. listopadu 2026

Zamiloval jsem se, když stála za barem, říká Bolek Polívka o lásce k Marcele

Bolek Polívka a Marcela Polívková

Bolek Polívka a jeho manželka Marcela prozrazují, jak před více než třiceti lety začala jejich láska, kdo se po hádce chodí udobřovat i co je dnes nejvíc spojuje. S humorem i dojetím mluví o rodině,...

15. listopadu 2026

V osmdesátkovém kole StarDance dotančili Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková

Tomáš Matonoha

Soutěžní páry ve StarDance v šestém kole tančily na hity 80. let. Nejprve předvedly své soutěžní tance, pak na píseň Bad od Michaela Jacksona proběhl souboj týmů. V součtu všech bodů se o první místo...

14. listopadu 2026  22:11

Avril Lavigne oznámila narození prvního dítěte. Totožnost tatínka tají

Avril Lavigne (2024)

Kanadská zpěvačka Avril Lavigne (42) je matkou. Narození prvního dítěte oznámila na sociální síti, kde zveřejnila i snímek s miminkem a fotku bot tříčlenné rodiny. Jméno dcery ani totožnost jejího...

14. listopadu 2026

Dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta promluvila o léčbě poruchy příjmu potravy

Vivienne Marcheline (2026)

Nejmladší dcera slavných herců Brada Pitta a Angeliny Jolie Vivienne Marcheline (18) se věnuje výtvarnému umění a svou první výstavu uvedla prohlášením, v němž promluvila o svých psychických...

14. listopadu 2026

Finalistka SuperStar Schielová skončila v nemocnici s plicní embolií

Natálie Schielová je součástí TOP 8 SuperStar 2026

Natálie Schielová patří k nejzářivějším hvězdám letošní Superstar. Ohromila porotu na castingu a v semifinále zazpívala i přes silnou bouřku. V posledním kole porota upozornila, že na tom Natálie...

14. listopadu 2026

Skončím u specialisty na záda, nebo na psychiatrii, hodnotí Matonoha StarDance

Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková tančili ve druhém díle jive na slavný...

Tomáš Matonoha a jeho taneční partnerka Lenka Nora Návorková si oddechli. V posledním, jubilejním kole StarDance totiž nikdo nevypadl. Herec v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o proměně své fyzické...

14. listopadu 2026

Můj dokument byl duševní prostituce. Zeťák mi říká bohyně, přiznává Žilková

Herečka Veronika Žilková a její dcera Agáta Hanychová (Praha, 11. listopadu...

Herečka Veronika Žilková oslavila v říjnu 65. narozeniny, na nedostatek práce si ale rozhodně stěžovat nemůže. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o svém dokumentu, těžkých životních zkouškách i...

14. listopadu 2026

Že bych chytil druhý dech? Necítil jsem ztrátu toho prvního, směje se Vasil Fridrich

Premium
Vasil Fridrich vystudoval činohru na pražské DAMU.

Rozhovor s charismatickým hercem s pomněnkovýma očima Vasilem Fridrichem je zajímavý, zábavný a živý. Stejně jako on sám. Pořádně si ani nevšiml, že oslavil padesátku, protože jede životem na plný...

13. listopadu 2026

Od Miss Hasička k Událostem. Jana Peroutková má za sebou nečekanou cestu

Jana Peroutková

V České televizi strávila Jana Peroutková většinu dospělého života, jak sama napsala pod oznámení o odchodu z veřejnoprávní instituce. Během necelých patnácti let vyšplhala z postu asistentky na...

13. listopadu 2026  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.