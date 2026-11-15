Jak byste zrekapitulovali své působení ve StarDance?
Lenka Nora: Já jsem na nás pyšná!
Tomáš: Já jsem naprosto spokojený. Dostal jsem se dál, než jsem myslel, že se dostanu. Na začátku jsem viděl plán písní a řekl jsem: „Lenko, jestli já budu tančit tango v šestém kole, ještě na tuhle dobrou píseň, tak to bude pro mě obrovský úspěch, že se dostanu do druhé poloviny.“ A to je po šestém kole. Takže jsem rád. Myslím ale, že jsme vypadli v pravou chvíli a spravedlivě, protože ti, kteří byli bodově plus minus na tom podobně jako my, byli dneska strašně dobří. Možná by mě trochu mrzelo, kdybych postoupil na úkor někoho, kdo…
Lenka Nora: Kdo byl mnohem lepší než my.
Tomáš: Každý je jiný, každému něco sedne. Možná kdybych měl playlist Vojty nebo Tomína, třeba bych byl dál, protože by mi to šlo. Nevím, nikdy jsem netančil, takže netuším, jak bych zvládl tance, které mě ještě čekaly. Ale tyhle jsem si užil skvěle, hlavně ten dnešní.
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V osmdesátkovém kole StarDance dotančili Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Možná teď bude i čas na čtení knih. Lenka Nora Návorková vydala novou knihu. Jak se jmenuje?
Lenka Nora: Jmenuje se První krok a musíš si ji přečíst, je hrozně dobrá! Takže teď, až zítra shrabeš listí na chalupě, to Tomáš teda říkal, jo…
Tomáš: Dám saunu…
Lenka Nora: Dáš si saunu, no a sedneš si do křesla, otevřeš si knížku a ne že u toho usneš, prosím tě. (smích)
Tomáš: Já budu číst: „Á, to já znám, to já vím!“ Budu to číst jako znalec, jako někdo, kdo něco ví o tanci.
V jakém ohledu je dnešní vyřazení zklamáním a v jakém naopak úlevou?
Lenka Nora: Já si myslím, že zklamání asi nikdo z nás nezažívá.
Tomáš: Já nejsem vůbec zklamaný. Říkal jsem to už ve třetím kole. Jsem rád, že jsem se dostal do třetího kola a nevypadl hned jako první. A pak už se to najednou vezlo dál. Třeba bych byl za čtyři dny tak vyřízený, že bych si říkal: „Jé, proč jsme nevypadli? Já už nemůžu chodit, já už lezu tady po čtyřech.“ Nevíš jako. Myslím si, že to, co se stalo, se stát mělo, a je to správně.
A teď bude na programu Lucka Benešová.
Tomáš: Lucka Benešová? Jak to myslíte? Jako že jsem říkal, co dělá ten tanec, jo? (smích)
Lenka Nora: No, teď právě Lucka převezme moji štafetu. Teď budeš tančit s Luckou. Já si odpočinu a ty budeš tančit s Luckou.
Tomáš: Už jedu, teď budu tančit tango s těmi koleny, tak uvidíme. Ne, spíš začneme jivem, ať se hezky protáhne s kopkama. Jak mi Lenka dala kopky, tak si teď připravím svoje: „A teď vám ukážu, jak se tančí jive na Elvise Presleyho po padesátce!“ (smích)