Vypadáš jako mrtvola, píší hejtři Kelly Osbourne. Poslala jim drsný vzkaz

Zpěvačka Kelly Osbourne (41) opakovaně přiznává, že se těžko vyrovnává se smrtí svého otce Ozzyho Osbournea, který zemřel loni v červenci. Od té doby ještě více zhubla a lidé na sociálních sítích jí adresovali řadu připomínek k jejímu vzhledu. „Přestaň s Ozempicem, dej si burger,“ psali jí například. Jiní byli ještě drsnější.
Psali jí, že vypadá jako mrtvola
Kelly se již dříve ohradila proti nařčením, že hubne úmyslně nebo že užívá Ozempic. Nyní se na adresu hejtrů a komentátorů svého vzhledu vyjádřila ostřeji.
„Je to zvláštní druh krutosti, zraňovat toho, kdo si něčím prochází, kopat do mě, když jsem na dně, zpochybňovat moji bolest a obracet se ke mně zády, když ze všeho nejvíc potřebuji podporu a lásku,“ uvedla na Instagramu. Hejtrům, kteří se naváží do jejího vzhledu, vzkázala, že jejich počínání ukazuje nedostatek soucitu a charakteru, nikoli sílu.
V těžkém období, jakým si prochází, se Kelly rozhodla bránit všem, kteří ji podle jejích slov dehumanizují. Zveřejnila některé zvlášť odporné vzkazy, které jí lidé posílají. Například že vypadá jako mrtvola nebo že se asi brzy setká se svým otcem.
Za Kelly se v minulosti postavila její matka Sharon Osbourne. „Je mi těch lidí líto. V jejich životech je něco špatně. Nejsou šťastní,“ uvedla například v talkshow Pierse Morgana.
Dcera slavného rockera v minulosti obhajovala léky na hubnutí, užívání injekcí však popřela. Kila nabraná v těhotenství podle svých slov shodila přirozeně. Přes 40 kilo zhubla tím, že ze svého jídelníčku vyřadila cukr, pečivo, těstoviny a rýži.
Přestože si Kelly Osbourne prošla závislostí na drogách i alkoholu, terčem nejtvrdších útoků ze strany bulváru i sledujících na sociálních sítích byla podle jejích slov především její postava. „Nejvíc nenávisti jsem v životě schytala za to, že jsem tlustá,“ nechala se slyšet. A situace se opakuje, když je velmi hubená.