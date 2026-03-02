Vypadáš jako mrtvola, píší hejtři Kelly Osbourne. Poslala jim drsný vzkaz

Měla to být hlavně oslava hudby Ozzyho Osbournea. Ovšem poté, co cenu za jeho celoživotní dílo na Brit Awards převzaly jeho dcera Kelly a manželka Sharon, strhla se lavina komentářů k jejich vzhledu. Obě výrazně zhubly a setkaly se kvůli tomu s vlnou nenávisti a pomluv. A Kelly Osbourne si řekla dost.

Zpěvačka Kelly Osbourne (41) opakovaně přiznává, že se těžko vyrovnává se smrtí svého otce Ozzyho Osbournea, který zemřel loni v červenci. Od té doby ještě více zhubla a lidé na sociálních sítích jí adresovali řadu připomínek k jejímu vzhledu. „Přestaň s Ozempicem, dej si burger,“ psali jí například. Jiní byli ještě drsnější.

Kelly Osbourne a Sharon Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026)
Kelly Osbourne a Sharon Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026)
Kelly Osbourne a Sharon Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026)
Kelly Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026)
Psali jí, že vypadá jako mrtvola

Kelly se již dříve ohradila proti nařčením, že hubne úmyslně nebo že užívá Ozempic. Nyní se na adresu hejtrů a komentátorů svého vzhledu vyjádřila ostřeji.

„Je to zvláštní druh krutosti, zraňovat toho, kdo si něčím prochází, kopat do mě, když jsem na dně, zpochybňovat moji bolest a obracet se ke mně zády, když ze všeho nejvíc potřebuji podporu a lásku,“ uvedla na Instagramu. Hejtrům, kteří se naváží do jejího vzhledu, vzkázala, že jejich počínání ukazuje nedostatek soucitu a charakteru, nikoli sílu.

V těžkém období, jakým si prochází, se Kelly rozhodla bránit všem, kteří ji podle jejích slov dehumanizují. Zveřejnila některé zvlášť odporné vzkazy, které jí lidé posílají. Například že vypadá jako mrtvola nebo že se asi brzy setká se svým otcem.

Ozempicová krása. Jak vypadaly osobnosti před jeho aplikací a po něm

Za Kelly se v minulosti postavila její matka Sharon Osbourne. „Je mi těch lidí líto. V jejich životech je něco špatně. Nejsou šťastní,“ uvedla například v talkshow Pierse Morgana.

Dcera slavného rockera v minulosti obhajovala léky na hubnutí, užívání injekcí však popřela. Kila nabraná v těhotenství podle svých slov shodila přirozeně. Přes 40 kilo zhubla tím, že ze svého jídelníčku vyřadila cukr, pečivo, těstoviny a rýži.

Ozempic pod lupou: Zázrak na počkání, nebo hazard se zdravím?

Přestože si Kelly Osbourne prošla závislostí na drogách i alkoholu, terčem nejtvrdších útoků ze strany bulváru i sledujících na sociálních sítích byla podle jejích slov především její postava. „Nejvíc nenávisti jsem v životě schytala za to, že jsem tlustá,“ nechala se slyšet. A situace se opakuje, když je velmi hubená.

