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Vydržela jsem hodně, dnes bych některé věci už nepřijala, říká Simona Hába Zmrzlá

Scarlett Wilková
  18:00

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Simona Hába Zmrzlá. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Zkazíš si kariéru, nic nedokážeš... Tohle slyšela, když na konci studia otěhotněla. Dnes je matkou tří dětí a jednou z hlavních postav seriálu Odznak Vysočina, který se zařadil mezi nejsledovanější pořady českých televizí. Vše dobře dopadlo, i když to Simona Hába Zmrzlá neměla ani trochu jednoduché...

Když jste začínala, říkala jste si, že by bylo super natočit nějaký seriál s velkou sledovaností? Nebo jste se na seriály dívala s lehkým despektem a snila o divadle a o filmu?
Kdysi dávno jsem menší despekt k seriálům měla. Už ho rozhodně nemám. Dřív mě nenapadaly takové myšlenky, že bych chtěla být strašně slavná. Respektive někde vzadu v hlavě jsem si asi přála být úspěšná v divadle i ve filmu, ale nemyslela jsem na to každý den. To by bylo konec konců povrchní. Dovolím si říct, že se mi to nakonec i trochu povedlo, ale měla jsem štěstí, co se týká pracovních příležitostí. Když se dívám zpětně, jsem za to vděčná, protože jsem vlastně nebyla přehnaně ctižádostivá.

Prý se jim líbilo moje herectví v Hastrmanovi a v Princezně zakleté v čase. Každý z těch filmů je jiný žánr a vyžaduje i jiné herectví, aby jeho postava takzvaně netrčela. No a kriminálka je taky druh žánru.

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Vydržela jsem hodně, dnes bych některé věci už nepřijala, říká Simona Hába Zmrzlá

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Simona Hába Zmrzlá.

Zkazíš si kariéru, nic nedokážeš... Tohle slyšela, když na konci studia otěhotněla. Dnes je matkou tří dětí a jednou z hlavních postav seriálu Odznak Vysočina, který se zařadil mezi nejsledovanější...

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