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Hvězda Pobřežní hlídky na OnlyFans. Kolik jí měsíčně vydělají fotky nohou?
„Porodila jsem dítě a prožila hrozný rozchod a následný rozvod s jeho otcem. Od té doby jsem už s nikým nechodila. A je to doslova už 15 let,“ řekla Brandi Glanvilleové v jejím pořadu na Unfiltered Network.
Poté Glanvilleovou zaskočila, když prozradila, že za celou tu dobu neměla sex. „Pavučiny,“ shrnula jedním slovem svůj sexuální život Eleniaková. „To je mauzoleum, které je přibité hřebíky,“ dodala.
Eleniaková má s bývalým partnerem Rochem Daiglem dvacetiletou dceru Indyannu a po rozvodu zůstala svobodná, aby svou dceru ochránila před následky neúspěšného vztahu.
„Rozhodla jsem se kvůli své dceři, že už nikdy s nikým nebudu chodit. Prostě jsem nechtěla, aby se k ní někdo přibližoval po tom, čím si prošla. A nikdy jsem nechtěla, aby ji někdo opustil a ublížil jí,“ vysvětlila.
Svého tehdejšího rozhodnutí nelitovala. „Jsem spokojená s tím, co jsem si vybrala. Jsem šťastná. Byly jsme jen my dvě,“ popsala.
Její dcera už má ale svůj život a ona se s tím špatně vyrovnává. „Teď je pro mě mnohem těžší mít prázdné hnízdo, protože jsme byly spolu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jsme s ní nerozlučné, a proto je to těžší,“ vysvětlila.
Svou zašlou slávu sexbomby z Pobřežní hlídky se rozhodla zpeněžit po svém, když si v srpnu vytvořila účet na OnlyFans. Nejprve zveřejňovala fotky nohou, ale nyní říká, že postupně přešla k „odvážnějšímu“ obsahu.
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Eleniaková z Pobřežní hlídky je na OnlyFans. Lidé touží po mých chodidlech, říká
„Už více než čtyři desetiletí mě lidé podporují a sledují mou kariéru a OnlyFans mi nabízí tento úžasný moderní způsob, jak s nimi přímo komunikovat,“ vysvětlila rodačka z Los Angeles.
„Je mi 56, přijímám přesně to, kým dnes jsem, a myslím si, že v tom, že v této fázi svého života začínám úplně novou kapitolu, je něco opravdu osvobozujícího,“ říká Eleniaková. Na platformě měla hned po spuštění účtu více než tisíc předplatitelů a už tehdy vydělávala v přepočtu přes 800 tisíc korun měsíčně. V současné době už to může být mnohem víc.