Ať se starají samy. Gates, Zuckerberg, ale i Craig a Sting vydědili své děti

Jeff Goldblum (71)

Herec Jeff Goldblum s manželkou Emilií Livingstonovou a syny (2022)

Jedním z příkladů je jednasemdesátiletý herec Jeff Goldblum, jehož jmění v současnosti dosahuje zhruba 40 milionů dolarů. Ten má dva syny, osmiletého Charlieho a šestiletého Rivera, ale namísto dělení se o své bohatství je chce „hodit do vody“.

„Je důležité děti učit, že všechno nebudeme dělat za ně,“ prohlásil herec v podcastu s názvem Table for Two. „A ani by to neměly chtít. Musí se samy naučit chápat, co se od nich čeká a co je potřeba, a jak se to potkává s tím, co mají rády a k čemu se dokážou nadchnout. A že je občas potřeba dělat i to, co se s tím nepotkává.“