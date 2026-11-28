Když jsme si povídaly naposledy, nově jste vstupovala do seriálu Pod hladinou a o rodině jen uvažovala. Od té doby se leccos změnilo.
Ano, nastala nová fáze. Přišel nám do života nový člověk.
Jak moc vám narození syna život proměnilo?
Nedávno jsme si říkali, že je neskutečné, jak taková malá bytost dokáže rozzářit celou rodinu. Žijeme všichni dohromady na statku, máme společné obědy a je nádherné pozorovat, jak Oliver zpestřil babičce s dědečkem a prababičce dny. Všichni jsou nadšení, když ho vidí, a oči se jim úplně rozzáří. Švagr (herec Martin Kraus – pozn. red.) to má stejně a vždycky hned bere Olouška do náruče. (směje se)
Na ulicích pomalu odklízeli sníh a led a my chodili v tílkách a hráli, že už je léto. Dávali nám dokonce kostky ledu do pusy, aby nám nešla pára od úst.