Češky chtějí spát s Volodymyrem. V prodeji bude možná i polštář s Drábovou

„Potřebuji munici, ne odvoz.“ I touto větou se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenkyj postupně zapisuje do dějin. Možná o něm jednou vznikne film. Jeho život působí už nyní jako ideální hollywoodský scénář. O tom, jak se herec a vzorný táta dvou dětí stal prezidentem Ukrajiny. Jak ve válce proti zloduchům z Ruska chránil statečně svůj národ. A stal se sexsymbolem.

„Mnoho žen si z něj udělalo poloboha. Už nefrčí Brad Pitt, ale Zelenskyj. Napadlo mě tedy, že by bylo skvělé, kdyby ho měly české ženy doma v posteli jako polštář,“ popisuje v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Břínek známý jako autor satirických koláží TMBK.

Polštář, který pojmenoval Volodymyr, prodával Břínek na svém e-shopu začátkem týdne po dobu tří dnů. Koupily si ho víc než dva tisíce zájemců, respektive zájemkyň. Ženy, zběhlé ve světě e-shopů, logicky převažovaly. „Překvapilo mě, jak velký to mělo úspěch,“ přiznává Břínek. Výtěžek z prodeje nyní poputuje na konto organizace Člověk v tísni.

A jak probíhal výběr fotografie? „Nejdřív jsem ho chtěl dát na polštář s holými rameny, aby vypadal nahý. Ale on je ikonický právě v tom svém vojenském zeleném tričku a se strništěm. Fotka je lehce upravená, v reálu se na ní neusmívá,“ popisuje autor nápadu.

Prodej originálního polštáře vzbudil velký ohlas. Zmínil ho mimo jiné twitterový účet The New Voice of Ukraine či web Prague Morning. Několik polštářů zamíří i do zahraničí. Nejvíc jich putuje do Polska, kde je Zelenskyj také velmi oblíbený.

Naposledy rozvášnil čtyřiačtyřicetiletý politik své fanynky, když na závěr videa, v němž oznamuje, že Ukrajina nakonec zvítězí, šibalsky mrkne.

Známý grafik a satirik Břínek, kterému není téměř žádné téma svaté, nyní dostává od příznivců další návrhy k výrobě věcí souvisejících s válečným konfliktem na Ukrajině.

„Chtělo by to takovej ten hodně dlouhej polštář, aby se dal při spaní objímat,“ píše v komentářích na instagramovém profilu TMBK Kamila Švarcová, finalistka soutěže Masterchef 2020.

Někteří čeští muži by se zas rádi přitulili k polštáři s fotkou prezidentovy půvabné manželky Oleny Zelenské, další Břínkovi sledující navrhují nechat vyrobit toaletní papír s Putinem.

„Okamžitě jsem ten polštář objednala. Jen se trochu bojím, že než dojde, tak ho chudáka zamordujou a pak mi ten polštář bude dobrý leda tak k tomu, abych do nej brečela,“ přidává se s názorem diskutující Jitka Stradejová. Matěj Hlavatý, starosta obce Tetín, který se netají homosexuální orientací, zase vzkazuje: „Přítel žárlí, objednávám hned dva kusy.“

Sám Břínek ale žádné další ložní prádlo s netradičním potiskem neplánuje. I když… „Možná bude polštář s Danou Drábovou, tu mám rád. Člověk nesmí ani v těchto těžkých časech ztrácet humor,“ dodává.

8. března 2022