Plážová volejbalistka Nausch Sluková porodila. Prozradila i jméno dcery

„Vítej Mayo,“ napsala novopečená maminka k černobílé fotografii novorozené holčičky. O tom, že je těhotná, informovala s manželem a trenérem Simonem Nauschem v prosinci.

„My jsme ten nejkrásnější dárek dostali už před pár měsíci. Nechávali jsme si to pro sebe a nejbližší rodinu, ale náš předčasný vánoční dáreček už se moc skrývat nechce a začíná se jasně ukazovat světu,“ napsala tenkrát Markéta Nausch Sluková na Instagramu.

„Zdá se tedy, že je na čase se o tu radost podělit i s vámi. Kdo by to byl řekl, že rok 2021 nakonec přeci jen bude jedním z mým nejmilejších a že poslední čtvrtletí letošního roku vyjde konečně podle představ,“ pokračovala sportovkyně s tím, že její přestávka v kariéře je zatím moc fajn. „Hlavní důvod mého přerušení práce se zdá být spokojený, roste a zatím spolupracuje na mém vysněném brzkém návratu na písek. Držte nám palce. Snad to tak vydrží.“

Vítězka šesti turnajů Světového okruhu přišla o třetí olympijskou účast kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. S Barborou Hermannovou tak nemohly navázat na společný start v Riu de Janeiro.

V roce 2012 v Londýně vybojovala Nausch Sluková ještě v páru s Kristýnou Kolocovou na olympiádě páté místo. Loni v létě nevyloučila, že se pokusí probojovat na olympijské hry v Paříži v roce 2024.