S Vodochodským tvoříme jednoho výkonného nadčlověka, směje se Vojtěch Vondráček

Nejvíc sice miluje divadlo, ale i v televizi už toho nahrál poměrně dost. Nejnověji se objevuje jako Aleš Pojezdný v seriálu Mladá krev. Přesto má Vojtěch Vondráček jeden trabl. Jak prozradil v rozhovoru pro Týdeník Televize, diváci si ho nepřestávají plést s jeho hereckým kolegou Vojtěchem Vodochodským.
Vojtěch Vondráček v talkshow 7 pádů Honzy Dědka

Vojtěch Vondráček v talkshow 7 pádů Honzy Dědka | foto: Profimedia.cz

Vojtěch Vondráček
Vojtěch Vodochodský v Show Jana Krause (25. září 2024)
Vojtěch a Jan Vondráčkovi
Z představení Uvnitř banánu
A nejde jen o křestní jména. Oba herci jsou stejně staří, prakticky stejně vysocí a oba disponují hereckým talentem. Přesto, nebo právě proto na otázku, co pro něj bylo nejtěžší při natáčení seriálu Král Šumavy: Fantom temného kraje, kde si zahráli oba Vojtové, Vondráček se smíchem odpovídá: „Nevypadat jako Vodochodský!“

Dodává, že si dávali dobrý pozor na to, jak a kde na place stojí, aby v tom méně pozorný divák neměl zmatek. A fakt je, že když si v druhé řadě série oblékli muklovské mundúry a maskéři je trochu „ušpinili“, aby vypadali jako političtí vězni v dolech, nebylo by ani divu. Dokonce i Vojtův tatínek, herec a dabér Jan Vondráček, před časem prozradil, že ani on si nebyl v některých situacích jistý svojí vlastní krví. „Je pravda, že i já jsem měl v jedné scéně Krále Šumavy pocit, že na sajtně jede náš Vojta. A on to byl druhý Vojta,“ smál se.

Vojtěchové ostatně díky své podobě už zažily nejednu překvapivou situaci. „Hráli jsme třeba v Brně na Shakespearovských slavnostech a po představení za mnou přišla smutná divačka se slovy: ‚Pane Vodochodský, já myslela, že na tom jevišti budete víc‘,“ vypráví Vojta Vondráček.

„Nebo jsem seděl v restauraci a nějaká paní mi povídá: ‚Vy jste byl úplně úžasný v těch Vlnách. A co všechno hrajete Na zábradlí!‘ Ve Vlnách hrál samozřejmě druhý Vojta, ale po tom, co zmínila divadlo, jsem zbystřil, načež ona vyjmenovala snad všechny hry, ve kterých jsme se objevili – ale oba dva! A aby to nebylo málo, nakonec s úžasem dodala, jak že to všechno stíhám.

Vojtěch Vodochodský

Ale protože Vojtové se znají dlouho a oba mají smysl pro humor, berou i takové příhody s humorem. „My díky té podobě spolu s Vojtíkem vytváříme jakéhosi nadčlověka, který hravě zvládne neuvěřitelnou spoustu rolí!“ raduje se Vondráček, ale vzápětí skoro vážně dodává: „Naneštěstí máme takhle taky jeden za druhého odpovědnost.“

Po už zmíněném novém seriálu Mladá krev snad však už k žádné mýlce nedojde. Vojtěch Vondráček v něm hraje výraznou roli příslušníka Generální inspekce policejních sborů, který se samozřejmě snaží odhalit pachatele trestného činu přímo v řadách těch, kteří mají pomáhat a chránit. Z čehož ovšem nebudou mít hlavní hrdinové v podání Simony Lewandowske, Julie Issy, Samuela Tomana a Adama Ernesta pražádnou radost.

Co se ještě dozvíte

  • Proč si libuje, že jeho postava v Mladé krvi není nijak vyšinutá?
  • Jak se mu točili milostné scény se Simonou Lewandowskou?
  • Co si chtěl splnit do třiceti let a nepovedlo se mu to?
  • U kterého seriálu brečel?
  • A chtěl by tančit ve StarDance?

Rozhovor vychází 2. září v Týdeníku Televize č. 37.

