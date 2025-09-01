S Vodochodským tvoříme jednoho výkonného nadčlověka, směje se Vojtěch Vondráček

A nejde jen o křestní jména. Oba herci jsou stejně staří, prakticky stejně vysocí a oba disponují hereckým talentem. Přesto, nebo právě proto na otázku, co pro něj bylo nejtěžší při natáčení seriálu Král Šumavy: Fantom temného kraje, kde si zahráli oba Vojtové, Vondráček se smíchem odpovídá: „Nevypadat jako Vodochodský!“
Dodává, že si dávali dobrý pozor na to, jak a kde na place stojí, aby v tom méně pozorný divák neměl zmatek. A fakt je, že když si v druhé řadě série oblékli muklovské mundúry a maskéři je trochu „ušpinili“, aby vypadali jako političtí vězni v dolech, nebylo by ani divu. Dokonce i Vojtův tatínek, herec a dabér Jan Vondráček, před časem prozradil, že ani on si nebyl v některých situacích jistý svojí vlastní krví. „Je pravda, že i já jsem měl v jedné scéně Krále Šumavy pocit, že na sajtně jede náš Vojta. A on to byl druhý Vojta,“ smál se.
Vojtěchové ostatně díky své podobě už zažily nejednu překvapivou situaci. „Hráli jsme třeba v Brně na Shakespearovských slavnostech a po představení za mnou přišla smutná divačka se slovy: ‚Pane Vodochodský, já myslela, že na tom jevišti budete víc‘,“ vypráví Vojta Vondráček.
„Nebo jsem seděl v restauraci a nějaká paní mi povídá: ‚Vy jste byl úplně úžasný v těch Vlnách. A co všechno hrajete Na zábradlí!‘ Ve Vlnách hrál samozřejmě druhý Vojta, ale po tom, co zmínila divadlo, jsem zbystřil, načež ona vyjmenovala snad všechny hry, ve kterých jsme se objevili – ale oba dva! A aby to nebylo málo, nakonec s úžasem dodala, jak že to všechno stíhám.
Ale protože Vojtové se znají dlouho a oba mají smysl pro humor, berou i takové příhody s humorem. „My díky té podobě spolu s Vojtíkem vytváříme jakéhosi nadčlověka, který hravě zvládne neuvěřitelnou spoustu rolí!“ raduje se Vondráček, ale vzápětí skoro vážně dodává: „Naneštěstí máme takhle taky jeden za druhého odpovědnost.“
Po už zmíněném novém seriálu Mladá krev snad však už k žádné mýlce nedojde. Vojtěch Vondráček v něm hraje výraznou roli příslušníka Generální inspekce policejních sborů, který se samozřejmě snaží odhalit pachatele trestného činu přímo v řadách těch, kteří mají pomáhat a chránit. Z čehož ovšem nebudou mít hlavní hrdinové v podání Simony Lewandowske, Julie Issy, Samuela Tomana a Adama Ernesta pražádnou radost.
