Letos obstarala premiéru Letních shakespearovských slavností Komedie omylů, v níž ztvárňujete Antifoluse Syrakuského. Těšil jste se?
Hraju jedno z dvojčat, to druhé alternují Marek Adamczyk a Tomáš Havlínek. Moje postava přijíždí do města, kde ho všichni hned poznávají, a zamotává se do nedorozumění. Režisér Vojta Štěpánek řekl, že je to hra, kde nikdo nelže, a přitom všichni.
Připadal jste si taky někdy takhle ztracený?
A kolikrát! Někdy mi přijde, že lidé o mně vědí víc než já sám o sobě, takže mám z čeho do té role brát.
Nedávno jsme jednoho klienta trochu napálili. Jelikož táta zrovna přišel o hlas, musel jsem to namluvit za něj, a nikdo nic nepoznal.