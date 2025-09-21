Nedávno vás diváci měli možnost vidět v seriálu Král Šumavy: Fantom temného kraje, kde jste hrál strážmistra Zemana. Ten je ve druhé řadě za své politické postoje poslán do komunistického lágru. Od natáčení už ale uběhlo několik let. Vzpomenete si na něj ještě?
Myslím, že jsem tam v těch řetězech visel tak dlouho, že na to budu i dlouho vzpomínat. Byla to sice malinká role, ale skýtala dostatek hereckého prostoru. Ve druhé sérii dostal křestní jméno Karel, tedy Karel Zeman, a na chviličku ve mně hrklo, že hraju mého milovaného animátora a že nevím, že byl vězněn. Naštěstí tomu tak nebylo.
Na světě existují pouze dva lidi, se kterými se nedokážu držet na uzdě.