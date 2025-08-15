Seklo to s ním i s jeho expřítelkyní. Vojtěch Vondráček popisuje svůj kolaps

„Jasně, že jsem přemýšlel, jestli nejsem na takovou postavu moc mladý. Ale mám spoustu kamarádů, kteří už v pětadvaceti byli na poměrně vysokých pozicích, protože na to měli makovici,“ říká Vojtěch Vondráček, který si v novém kriminálním seriálu Mladá krev zahrál ředitele GIBSu.
„Moje postava se jmenuje Pojezdný, ale teprve když jsme si v průběhu natáčení měli s kolegyní Simonou Lewandowskou před kamerou tykat, začal jsme zjišťovat, jaké má křestní jméno,“ popisuje Vojtěch Vondráček typickou situaci, kdy si herci často nepamatují nebo vůbec neznají celé jméno své postavy. „Tak jsem přišel na to, že jsem Aleš.“

„GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů) je odnož policie, která se stará o vnitřní problémy, pokud je pochybení na straně policie. Takže už tak nepříjemnou atmosféru dělám svojí přítomností ještě horší, protože všechny obviňuji a podezírám,“ dodává ke své roli v seriálu, který diváci uvidí na Primě.

Snažil se prý Aleše hrát jako klidného a rozumného člověka, což v praxi vypadá tak, že poslouchá všechno, co se okolo něj říká a než odpoví, rozmyslí si to. „V jednu chvíli jsem dokonce uvažoval, jestli bych neměl vypadat namakaněji, něco se svým tělem udělat než začneme točit. Ale pak jsem se setkal s člověkem, který v GIBSu, pracuje, i když na malé pozici, a zjistil, že jde převážně o byrokratickou činnost, kancelářskou práci a papírování,“ popisuje.

Dříve se už kvůli roli fyzicky měnil, i když ho o to nikdo nežádal. „Když jsme točili na Nově Krále Šumavy, hrál jsem Karla Zemana, který už nějaký čas pobýval v lágru. A zrovna tou dobou jsem byl baculatý. To jsem vždycky, když jsem spokojený. Ve Vraždách v kruhu jsem byl úplně jiný člověk. Býval jsem pěkně tlusťoučký,“ překvapuje Vondráček.

„A kvůli tomu Zemanovi, i když to bylo jen pár natáčecích dnů, jsem šel s váhou trošku dolů. Říkal jsem si, že nemůžu být v lágru vyžranej. A díky tomu, že jsem před lety absolvoval ananasovou dietu, tak vím, jak se tyhle věci dělají,“ prozrazuje.

Ananasová dieta je veřejnosti známá už od devadesátých letech minulého století. „A pořád je stejně drahá, akorát se dneska už líp shání ananas,“ směje se Vojtěch. „Pijete moc vody, jíte strašně moc ananasu, chodíte brzy spát a občas si dopřejete masáž,“ popisuje proces hubnutí.

Tímto způsobem shodil sedm kilo za měsíc a půl. Kvůli práci, ze které nakonec sešlo. „Je to drastický způsob, ale pokud potřebujete nějaká kila sundat, tak to jde.“ Na ananas se pak nemohl podívat pěkně dlouhou dobu.

Ale i když držel dietu, před přestavením si vždycky dopřál trošku víc sacharidů, aby nezkolaboval. To se mu totiž stalo taky. Na vině ovšem byla přemíra práce a možná i dozvuky osobního života. „V listopadu jsem měl velký kolaps, odvezli mě z jeviště a týden jsem si pobyl na JIPce. Hráli jsme zrovna Persony v Divadle Na zábradlí a Jura Vyorálek, se kterým zavíráme první půlku na mě viděl, že se něco děje. Říkal mi: ‚Běž se vyblejt, já tohle odehraju sám.‘ Tak jsem si gentlemantsky odskočil, ale na tom hajzlu to se mnou seklo a druhou půlku už jsem nedohrál,“ popisuje děsivý zážitek.

Od té doby ho zdraví trošku trápilo a tak pohubl. Posléze se snažil dát do kupy i tím, že začal cvičit. „Docela dlouho jsem držel zdravý životní styl. Kupodivu mi ten kolaps ale pomohl se srdíčkem, nějak se nahodilo a srovnalo, jak dostalo ten šok,“ dodává. Navzdory tomu však dál kouří. „Kouření mi nikdo nevezme, mám ho rád. Cigarety jsou moji nejlepší kamarádi.“

Zatímco jeho kolegyně Jana Plodková, stejně jako Bára Bočková nebo Petr Čtvrtníček z Divadla Na zábradlí odešli, Vondráček zůstává a v další sezoně ho čekají nové inscenace. „Příští rok budu mít v divadle velký zápřah, dokonce jsem musel odmítnout další projekty,“ říká.

Momentálně hraje na Shakespearovských slavnostech a s Vladimírem Polívkou ho čeká natáčení filmu Láska z vlaku. „Nestará se o mě nikdo. Ani maminka. Jsem vlk samotář,“ odpovídá herec s úsměvem na otázku, s kým po rozchodu s kolegyní Bárou Bočkovou sdílí svůj život.

I ona zažila kolaps. Před dvěma lety si prošla vyhořením, byla hospitalizovaná v krizovém centru Riaps a následně strávila tři měsíce v léčebně. Na vině byl workoholismus. Věnovala se nejen hraní, ale i fyzioterapii.

S Vojtěchem Vondráčkem měli vážný vztah, budovali společně dům, ve kterém chtěli žít. Teď o něj nestojí ani jeden z nich a budou ho prodávat.

