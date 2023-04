Poprvé v životě mám jedničku, pochlubil se Vojtěch Vodochodský

Vaše popularita vzrostla díky minisérii Iveta o začátcích kariéry zpěvačky Bartošové, kde hrajete jejího partnera Petra Sepéšiho. Osobně jsem se na seriál dlouho nechtěla podívat, protože jsem měla zpěvačku podvědomě spojenou spíše s bulvarizací konce jejího života. Nakonec mě však série příjemně překvapila. Jaké pocity jste měl vy, když jste nabídku na roli dostal?

Nejdřív jsem se přirozeně zalekl, protože jak sama říkáte, je to lehce bulvární téma. Iveta byla navíc jedna z mých seriálových prvotin a bál jsem se, aby to na mě nevrhlo špatné světlo. Poté, co jsem si přečetl scénář a seznámil se s týmem, jsem ale záhy pochopil, že budu v dobrých rukou a že to bude citlivě zpracovaný příběh. Nešlo o další dehonestaci jejího odkazu, ale spíše o poctu.

