  12:05
Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku a zmizet. Teď je vše jinak.
Vojtěch Kotek, jeho manželka Radana a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty...

Vojtěch Kotek, jeho manželka Radana a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty Kotka | foto: FTV Prima

Vojtěch Kotek a jeho manželka Radana
Vojtěch Kotek a jeho manželka Radana
Vojtěch Kotek na představení pořadu Farma Vojty Kotka
Vojtěch Kotek a jeho manželka Radana
Idol žen i dívek si pořídil manželku, dítě a farmu. A právě o ní natočil coby režisér a producent v jedné osobě devítidílný dokumentární seriál Farma Vojty Kotka inspirovaný podobným formátem, jaký na Primě už uvádějí - Clarksonova farma.

Vojtěch Kotek si plní sny. Poté, co prodal rodinnou chalupu, kterou sám zrekonstruoval, rozhodl se začít jinde a jinak. V Kozárovicích zakoupil pozemek, kde si se svojí manželkou hodlají do budoucna vybudovat biofarmu. A aby se pokryly náklady na realizaci tohoto snu, rozhodli se o tom natočit dokuseriál a odhalit tak veřejnosti svoje soukromí.

Vojtěch Kotek a jeho manželka Radana

Diváci tak uvidí Kotka v nejrůznějších situacích. Při odstraňování obrovských spadlých stromů i v lese na posedu, kde přemýšlí o nesmrtelnosti brouka.

Začátky však nebyly jednoduché, starousedlíci se na Kotkovo snažení dívali s nedůvěrou. Uspořádal pro ně tudíž v místním „kulturáku“ besedu s pohoštěním, na které jim odvyprávěl svůj dojemný příběh, jehož součástí je nejen nečekaný odchod otce, ale i vlastní bouračka na motorce, kdy ležel v nemocnici se zlomenými obratli a přemýšlel o tom, jak dál. Zabralo to. Mnozí místní s ním dnes spolupracují.

„Jsou tu lidi, kteří mi pomáhají víc, jsou vtaženi do toho seriálu, když to řeknu s nadsázkou, jako epizodní postavy. Ale hlavně jsou to odborníci, kteří tady vykonávají práci, za kterou jsou placeni, a byl jim nabídnut i honorář za vystupování před kamerou,“ vypráví Kotek.

Vojtěch Kotek v pořadu Farma Vojty Kotka

Svoje panství pojmenovali s manželkou Šmildosland, název je vyveden i na maringotce, ve které zatím Kotek přespává, než pro rodinu vybuduje dům. Pozemek o šesti hektarech zahrnuje zatopený lom, pastviny, rybník i kus lesa. „Je to seriál o rodině, která se pouští do největšího dobrodružství svého života,“ říká Kotek, který jde s kůží na trh.

Veřejnosti se vydává zcela všanc, protože svůj pozemek zatím nemá ani oplocený. „Je to zvláštní, protože člověk spíš hledá soukromí, ale tady na tomto prostoru by to znamenalo udělat třímetrové zdi a celou dobu se bát, že se o nás někdo dozví. Ale já nechci mít pocit, že se skrývám někde v díře, naopak, toužím se nadechnout. A paradoxně se ukázalo, že právě tohle je ta správná cesta. Když jsem se tady před místními v duševním smyslu obnažil a řekl jsem jim svůj životní příběh, který jsem dal i do toho seriálu, pocítil jsem z jejich strany pochopení, sounáležitost i nějakou přejícnost. A řekl jsem si, že je to fajn cesta, ale uvidíme, jak to bude vypadat za rok,“ dodává.

Vojtěch Kotek v pořadu Farma Vojty Kotka

„Do budoucna mám v plánu udělat nějakou optickou hranici toho našeho pozemku, ale ona tudy prochází zvěř, tak jí to nechci nějak zničit. Protože sem patří a je to takhle krásné. Když večer přijedu, mívám tu jelena nebo laně,“ prozradil.

V seriálu se objevuje i jeho tříletý syn Hubert, a to bylo pro Kotka s manželkou velké téma, jestli ho na obraz pustit nebo ne. „Hodně jsme o tom s Ráďou mluvili a strašně se toho báli. Jenomže, to bychom museli pořád žít ve strachu, že ho někdo tajně vyfotí, ohlížet se, jestli nemáme někoho v zádech a chovat se mnohem víc nepřirozeněji, kdybychom mu chtěli uchránit soukromí. Radši jsme zvolili cestu, že mu od malička vysvětlujeme, jak se věci mají, že se narodil do rodiny známého herce, kterého občas někdo zastaví, aby se s ním vyfotil,“ vysvětluje Kotek.

Maringotka v pořadu Farma Vojty Kotka

„A to, že z toho plynou věci, které budou nějakým způsobem zasahovat i do jeho života, to tak prostě je. Protože se narodil mně, do téhle rodiny a do téhle doby, kdy tady jsou i jiné děti a nechovají se k druhým zrovna milosrdně. Tím ho uvádíme do reality, jaká je. Ale samozřejmě jsme o tom, že bude na kameře, rozhodli my, jsem si toho plně vědomý a jenom doufám, že to jednou pochopí,“ dodává herec.

A jestli se nebojí, že za ním budou jezdit autobusové zájezdy jako do Hoštic, kde se točila trilogie Slunce, seno…? „Takhle daleko jsme o tom zatím neuvažovali. To se uvidí. Ale je to samozřejmě sázka na jednu kartu. Všechny ty věci jsme nějakým způsobem zvažovali a já věřím tomu, že čím víc to naše prostředí lidi budou znát z televize, tím menší budou mít důvod si sem zajet. Ale těžko říct. Na druhou stranu si nemyslím, že jsem případ jako Karel Gott, aby tady jezdili zájezdy fotit si dům, který stavím. Uvidíme. Zatím mám ze svých fanoušků na sociálních sítích pocit, že jsou to fajn a soudní lidé,“ uzavírá Kotek.

S novináři, které na svoji farmu pozval, se loučil dárkem v podobě vajec od slepic, které si vedle koní a ovcí už stihl pořídit. „Jsou to Kotkova vejce,“ usmíval se.

