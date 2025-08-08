Je to masakr, říká Vojtěch Kotek, který začal farmařit a ztrácí váhu

Je pohublý, unavený, ale sluší mu to. Vojtěch Kotek dotočil druhou řadu Zrádců, kterou Prima začne vysílat v televizi už začátkem září a „maká“ na novém projektu. Právě ten ho tak vysiluje, že letošní léto označil za masakrální.
Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek | foto: FTV Prima

Vojtěch Kotek v pořadu Máme rádi Česko
Vojtěch Kotek v pořadu Zrádci
Vojtěch Kotek
Vojtěch Kotek
Sám o něm mluví jenom v náznacích: „Je to větší projekt, spatří světlo světa na jaře a já jsem jeho hlavním protagonistou i tvůrcem, dalo by se říct.“

V kuloárech se ale šušká, že Prima připravuje do vysílání novou reality show Farma Kotek. Má být obdobou britského seriálu Clarksonova farma, který zaznamenává, jakým způsobem populární moderátor spravuje svoji vlastní farmu v Cotswolds. Po odvysílání druhé série se pořad stal nejsledovanějším ve Spojeném království. Na jednom ze svých kanálu ho nabízí svým divákům i televize Prima.

Jeremy Clarkson na své farmě

Teď se na farmě plahočí populární herec, muzikant a moderátor Vojtěch Kotek. A zatímco v minulosti držel dietu, aby trošku zeštíhlel, teď má ideální figuru díky fyzické práci. „Ta věc, na které momentálně pracuji, je fyzicky náročná, takže hubnu přirozeně. Nesnažím se o to cíleně,“ potvrzuje. K tomu je na čerstvém vzduchu v přírodě. Dovolené s manželkou a malým synem se ale musí vzdát.

Ani filmoví diváci ale nepřijdou zkrátka. Kotek totiž dostal roli ve filmu Duchoň, jenž vzdává hold slovenské hudební ikoně sedmdesátých a osmdesátých let Karolu Duchoňovi. Hraje v něm Karla Gotta. „Moje role je velmi malá, spíš tím filmem jenom proběhnu. Ale Vlado Plevčík, který hraje Duchoně, je v tom geniální, podal životní výkon,“ chválí Kotek slovenského kolegu.

Vladislav Plevčík a Vojtěch Kotek ve filmu Duchoň (2025)

„S Gottem jsem se za jeho života potkal asi jenom dvakrát. To jsem byl ještě poměrně mladý kluk. Že bychom byli v nějakém přátelském vztahu se říct nedá,“ vypráví.

Nabídka od Petera Bebjaka ho proto překvapila. „Říkal jsem mu: ‚Ale já ho neumím, nikdy jsem Karla Gotta nenapodoboval.‘ On mi pak sdělil nějaké svoje důvody, proč chce, abych ho hrál právě já a protože mám Petera strašně rád, tak i když jsem měl trošku pocit, že to bude budit přinejmenším rozpaky, ne-li kontroverze, protože pro většinu tohoto národa je Karel Gott naprosto nedotknutelná bytost a člověk se v tomto směru nikdy nemůže jeho fanouškům zavděčit, tak jsem si řekl, že to pro toho Petera udělám. Ale bylo to jenom dvoudenní natáčení,“ shazuje význam své role.

Vojtěch Kotek v pořadu Zrádci

S přípravou si velkou starost nedělal. „Karla Gotta zná každý, tomu se dá těžko vyhnout. Určitě jsem netrávil čas studiem jeho postavy. Všichni máme jeho obraz i tak kontinuálně před očima. Ivana Gottová mi ještě nevolala, myslím, že to zatím neviděla,“ usmívá se v očekávání různorodých reakcí.

Náměstíčko Karla Gotta? Přejmenování plochy nad Bertramkou Praha 5 podpořila

Na natáčení druhé řady soutěžní hry Zrádci vzpomíná jako na náročnou záležitost. „Naše ambice s režisérem Markusem Krugem byly udělat ji větší a lepší než tu první, což nebylo úplně jednoduché, protože laťka byla nastavena už tak hodně vysoko vzhledem k časovým a finančním možnostem, které jsme měli. Takže to byl nářez, ale předpokládám, že se nám to podařilo nabombit ještě víc,“ prozrazuje.

Zatímco Zrádci se točili podle předem daných pravidel, pořad Máme rádi Česko, v němž vystupuje Vojtěch Kotek už řadu let jako kapitán soutěžního týmu proti družstvu Jakuba Prachaře, je ryze improvizační záležitost.

Vojtěch Kotek, Richard Genzer a Jakub Kohák v pořadu Máme rádi Česko

„Na tom je nejlepší, že do toho vždycky s Jakubem a Liborem naskočíme jako do rozjetého vlaku. A že se celý ten tým, ale i štáb a lidé z kapely tak dobře známe, že fungujeme jako rodina. Je to takové zpestření v té naší rutině. Protože nemáme žádný scénář, celé je to výsledek improvizace přímo na místě,“ popisuje Kotek. „Člověk přitom musí být extrémně pohotový a rychlý, když se chce prosadit, zvlášť mezi těmito dvěma blázny. Takže je to pokaždé adrenalinová záležitost.“

Nikdy neuvažoval, že by natáčení právě tohoto pořadu ze svého nabitého programu vypustil. A i když v něm zazní spousta zajímavých informací, zůstává jimi nepoznamenán. „Když se přistihnu, že řeknu nějakou kravinu, tak si tu správnou odpověď následně zapamatuji, ale těch informací tam proudí tolik, že to nejsem schopný pobrat všechno. To bych musel mít hlavu pana Boučka, který je chodící encyklopedií,“ vysekl Kotek poklonu kolegovi moderátorovi.

Herec Brad Pitt truchlí. Ve věku 84 let zemřela jeho maminka Jane

Matka Brada Pitta (61) Jane zemřela. Bylo jí 84 let. Informoval o tom portál věnující se celebritám TMZ. Zprávu potvrdila hercova neteř.

6. srpna 2025  19:03

Vzácné záběry syna Julie Robertsové. Fanoušci video kritizují kvůli tomu, co na něm chybí

Hollywoodská herečka Julia Robertsová, si své soukromí pečlivě střeží. Zatímco její úsměv je známý po celém světě, o jejích dětech se toho ví málo. O to větší událostí je vzácné video, které nedávno...

6. srpna 2025

