Šášulu ze sebe dělat nebudu, říká Vojtěch Dyk

Česká televize vábila Dyka do StarDance už několikrát. Teprve teď se ale od populárního herce a zpěváka dočkala kladné odpovědi. Dříve mu vadilo, že součástí celého „kolotoče“ je aktivita zúčastněných na sociálních sítí. A to jde proti podstatě Dyka, který si opatřil tlačítkový telefon a k chytrému mobilu se vrací jen ve výjimečných případech. Na sítích tudíž aktivní být nehodlá. „Ve smlouvě to jako podmínku nemám,“ říká.
A že by snížil své šance na dobré umístění tím, že se nebude sledujícím připomínat, se nebojí. Nebo spíš, neřeší to. „Já takové příspěvky dělat neumím, tak to dělat nebudu a pokud to dělá někdo jiný, tak je to jeho věc. Já ale žádného instagramového šášulu dělat nechci,“ říká.
Jeho manželka Tatiana jde stejnou cestou. Ta se na sociálních sítích neprezentuje vůbec, zatímco Vojtěch je využívá aspoň pro svoji práci. „Mám na to produkční, protože já bych tam ten příspěvek ani dát neuměl. A jsou to videa výhradně z koncertů. Nikdy jsem tam nedal nic soukromého, až na výjimku, kdy jsme se s Táňou vzali,“ říká.
Tatiana Dyková byla ještě coby Vilhelmová hvězdou tanečního parketu v druhé řadě StarDance. Tenkrát před diváky i kolegy tajila, že je těhotná. Narodil se jí Cyril, jehož otcem je filmový producent a první manžel herečky Pavel Čechák. A loni, opět po boku Petra Čadka, se zúčastnila StarDance Tour. Zkušeností má tedy nepřeberně, ale její současný manžel Vojtěch Dyk se jí na rady neptal.
„Mně nejvíc ovlivnila parta, se kterou jsme jeli na podzim po republice StarDance Tour,“ vzpomíná na show, v rámci níž vystupoval jako zpěvák. „Ale já jsem v minulosti ani neměl čas do něčeho podobného jít… Až teď jsem si řekl, že moje hlava je už natolik zkušená, aby si nic nedělala z toho všeho, co takovou show provází. Ať už jsou to tiskové konference nebo zájem o moji osobu,“ vysvětluje Dyk.
„Protože, když je člověku dvacet, tak z toho může i zblbnout. A já si myslím, že jsem teď ve věku, kdy by se mi to stát nemuselo, ale to člověk nikdy neví, a zároveň by ten zápřah moje tělo mohlo ještě vydržet. Takže jsem si řekl, že je to asi poslední šance,“ popisuje proces rozhodování. „A Táňa samozřejmě ví, že je to náročné, tak doufám, že to přežijeme a prožijeme v lásce a míru.“
|
Doma prý spolu tančí běžně, i když ne právě standardní tance. Zato jeho taneční partnerka Catharina, která žije ve Vídni, je tancem odkojena. Její rodiče založili před čtyřiceti lety taneční klub a svoji dceru vedli tímto směrem od jejich čtyř let. V šesti poprvé soutěžila a jako dospělá se třikrát zúčastnila Dancing Stars, což je rakouská obdoba StarDance. Její výkony bude sledovat s napětím manžel, rovněž profesionální tanečník, který pochází z Olomouce, i jejich syn.
U Dyků to bude určitě nejmladší potomek Alois. „Když byla v soutěži Táňa, tak se o to zajímal hodně, tak jsem zvědavý, jestli to bude sledovat, když tam budu já,“ říká Dyk. Ale příznivců bude mít i tak dost. „Najednou se mi ozvala spousta kamarádů, že jejich rodina miluje StarDance, abych jim zajistil lístky. Co na to říct? Je to daleko a já mám zaručeny jenom tři večery, ty první dva a závěrečný. Takže to nechávám plynout.“
Pohyb miluje, je součástí jeho životní filozofie a zároveň se těší, že „prozkoumá“ možnosti svého těla. Bookmakeři tipují Vojtěcha Dyka na vítěze letošního ročníku, což herec komentuje lakonicky: „Tak doufám, že si Tánička vsadí.“
Nechce se stresovat, chce si to užít. „Já tyhle věci nevnímám, jde to mimo mě,“ říká. V dobách své největší slávy, kdy koncertoval s kapelou Nightwork, trpěl. „Tenkrát jsem si ještě nedokázal říct, co se mi líbí a nelíbí. Nejen v kapele, ale obecně, tenkrát jsem na to neměl,“ dodává s tím, že je rád, že i z tohoto důvodu na nabídku kývl až po letech.
StarDance vypukne v říjnu, ale už od května budou moci Dyka sledovat diváci televize Prima, a to v novém seriálu Inspekce. Hraje v něm Adama Volfa, policistu z Národní protidrogové centrály, kterého formovala zkušenost s násilím i osobním selháním. Je uzavřený. Nese si v sobě pocit viny, že kvůli němu přišel o život kolega. S jeho ovdovělou manželkou Bárou, kterou hraje Štěpánka Ligas, se posléze sblíží.
|
24. září 2024