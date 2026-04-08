„Sestava se plní! Do tanečních střevíců letos vklouzne charismatický zpěvák a herec Vojtěch Dyk. Své publikum strhnout umí, ale dokáže zkrotit i přísná pravidla tance?Jedno je jisté – nuda to rozhodně nebude,“ potvrdili tvůrci ve středu ráno na Facebooku jméno dalšího VIP soutěžícího letošního ročníku StarDance.
Vojta Dyk je známý nejen jako frontman kapely Nightwork, ale také díky svému působení ve formaci B-Side Band, s níž pravidelně koncertuje. Vedle hudby se prosadil i jako herec, ať už na divadle, nebo ve filmu. Právě jeho zkušenosti s pohybem na jevišti by mu mohly dát určitou výhodu, i když tanec ve StarDance je úplně jiná disciplína.
Účast Vojty Dyka slibuje atraktivní podívanou i z jiného důvodu. Jeho přirozený smysl pro rytmus, práce s tělem a výrazná pódiová energie by mohly na tanečním parketu fungovat skvěle. Zároveň ale platí, že StarDance už nejednou ukázala, že i zkušení performeři mohou narazit na náročnou techniku standardních a latinskoamerických tanců.
Nová řada StarDance tak opět sází na silné osobnosti napříč obory. Dyk doplňuje pestrou sestavu soutěžících a jeho účast naznačuje, že letošní ročník by mohl patřit k těm vůbec nejzajímavějším. Otázkou zůstává, jak si poradí s tlakem přímých přenosů a přísným hodnocením poroty.
Vedle Dyka se letos představí i zpěvačka Marta Jandová, herci Tomáš Matonoha a Sean Pšenička, tenista Radek Štěpánek nebo herečky Sara Sandeva, Petra Nesvačilová a Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák a kaskadérka Hana Dvorská.
Všechny soutěžní páry i v kombinaci s profesionálními tanečníky, odhalí televize 21. dubna 2026.
StarDance patří dlouhodobě mezi nejsledovanější pořady v Česku. Premiéra nové řady je plánována na říjen a finále tradičně proběhne v prosinci. Moderátorské duo Tereza Kostková a Marek Eben zůstává, vrací se porotce Zdeněk Chlopčík.
