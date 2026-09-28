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Rozhodnou čísla. Vojtěch Dyk se před StarDance radí s numeroložkou

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Vojtěch Dyk ve StarDance XIV (2026)

Vojtěch Dyk ve StarDance XIV (2026) | foto: © Česká televize

Vojtěch Dyk a Catharina Malek na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance (14....
Vojtěch Dyk a Catharina Malek na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Vojtěch Dyk na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Vojtěch Dyk a Marta Jandová na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
23 fotografií
„Jde nám to skvěle, ale doma jsem rád, že můžu být chvíli bez tance. Na druhou stranu se na přímé přenosy těším, protože mě to moc baví, sám jsem z toho překvapený,“ říká Vojtěch Dyk.

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„Tatiana si asi říká, ať si to prožiju sám, než aby mi dávala nějaké lekce. Jediné, co mi doporučila, bylo, abych zůstal sám sebou,“ prozradil Vojtěch Dyk, jehož manželka byla účastnící dokonce dvou řad soutěže StarDance.

„Na svatbě jsme tancovali všechno možné, už ani nevím co konkrétně…,“ vzpomíná. Taneční ale jako náctiletý promarodil. „Byl jsem tam všehovšudy dvakrát, pak jsem dostal mononukleózu a měsíc jsem ležel v nemocnici,“ odtajňuje důvod.

O své taneční partnerce, profesionální tanečnici Catharině Málek tvrdí, že je fantastická. „Fantastische,“ obrátil se přímo na ní, aby věděla, co o ní říká. Díky manželovi, který pochází z Olomouce, ale na tom není s češtinou tak špatně. „Catharina pracuje s dětmi, tím pádem má trpělivost s kopyty jako jsem já,“ vyzdvihuje Vojtěch její klady.

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I když si není jistý, jestli se společenský tanec stane jeho koníčkem, natož jestli by objížděl plesy jako někteří bývalí účastníci StarDance, potvrzuje, že se mu věnoval už dřív. „Rádi jsme se ženou tančili na večírcích, vyhledávali jsme to a budeme v tom pokračovat,“ vypráví.

Nezapomenutelné kreace na jevišti předváděl i jako frontman kapely NightWork. „A s Tros Discotequos to taky praktikuju,“ říká Dyk, který teď vystupuje v nové formaci s Jakubem Prachařem a Janem Maxiánem. „Tančím, co mě napadne. Choreografie si vymýšlím sám, nikdo mi neříká, jak mají vypadat. Ale tohle, co tancujeme s Catharinou je těžší, protože je to něco, do čeho se musím napasovat,“ prozrazuje.

„Nikdy jsem nezažil, aby mě někdo takhle hodnotil,“ říká o porotě, do které se vrací i populární Zdeněk Chlopčík. „Ale budu dělat všechno pro to, abych si to užil. To je jediné moje očekávání od celé StarDance,“ prozrazuje. „A pokud vypadnu, tak budu mít volno, což je v mém případě skvělé. Měl bych pěkné Vánoce a čas na přípravu vánočních koncertů. Abych přemýšlel o umístění, takové ambice ve mně zatím ještě nejsou,“ říká.

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Dva koncerty Dyk sou Vánoce těsně před svátky čekají zpěváka v O2 Universum a další v ostravském Gongu. Doprovázet ho bude Janáčkova filharmonie Ostrava a hosty si pozval až z Velké Británie.

Na koncertě by měla vystoupit mimo jiných nizozemská zpěvačka Celinde Schoenmaker, která hrála hlavní role v londýnských muzikálech Les Misérables a Phantom of the Opera ve West Endu. „Je to fantastická zpěvačka,“ říká Dyk, „vystupovali jsme spolu v rámci Pražského jara a tam mě svým zpěvem uhranula.“

Dyk věří v moc čísel a pravidelně si nechává „věštit“, který den je pro něj příznivý. „Mám na tyhle věci svoji numeroložku, ale zatím jsem s ní o StarDance nemluvil. Teprve se jí budu muset zeptat, kdy v soutěži skončím, kdy mě přestane bolet koleno…,“ usmívá se.

Vojtěch Dyk ve StarDance XIV (2026)
Vojtěch Dyk a Catharina Malek na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance (14. září 2026)
Vojtěch Dyk a Catharina Malek na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Vojtěch Dyk na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
23 fotografií

Možná se s ní měl poradit, než na StarDance kývl. „Přece bych tady nemohl všem zúčastněným říct, aby to bylo ve středy a čtvrtky, protože jsou pro mě dobrý,“ usmívá se. „Ale je pravda, že když můžu nějaké termíny ovlivnit, tak to udělám,“ vypráví. Ale ani v případě svých koncertů 21. a 22. prosince v O2 Universum, nic neřešil. Musel se podřídit situaci. „Reagovali jsme na termíny, které byly volné,“ přiznává.

Talismanový typ není. „Na takových věcech mi nesejde a obsedantně kompulzivní poruchu taky nemám. Ale mám nějaké „totémy“, které si občas s sebou vozím. Hlavně proto, aby mi v tom daném místě bylo dobře. Takže v šatně si asi nějaký vystavím,“ prozrazuje.

Catharina taky žádné rituály nemá, akorát před žádným svým vystoupením nedokáže zůstat v klidu. Pochoduje nahoru-dolů, tam a zpět. Třikrát se zúčastnila obdobného projektu v Rakousku, v Česku bude tancovat poprvé. „Všichni jsou fakt milí, mám radost, že jsem tady,“ říká Catharina, která žije s rodinou ve Vídni.

Vojtěch Dyk a Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)

O tom jestli má nebo nemá Vojtěch Dyk talent, ještě není schopná mluvit, protože za sebou mají jenom pár tanečních zkoušek. „To se ještě uvidí,“ říká.

Každopádně Dyk je originál. „Pamatuji se na zkoušky na Ježkovu konzervatoř, jak za mnou přišla po skončení profesorka tance a říkala, že mám styl mezi Limónem a Kiliánem. A já při tom ani jednoho tenkrát neznal, prostě jsem se nějak pohyboval do hudby a máchal u toho rukama,“ přiznává. „Od té doby mě už ale fascinovala spousta lidí a souborů. Třeba Pina Bauschová, DOT504, 420People, Burki.com, Loosers, La Putyka a samozřejmě i Jiří Kilián,“ prozradil.

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Vojtěch Dyk ve StarDance XIV (2026)

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