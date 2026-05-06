Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Doma mám dva chlapy, co se zhlédli v posilování a fotí si jídlo, říká Dyk

Autor:
Herec Vojtěch Dyk (40) v novém seriálu Inspekce hraje statného detektiva. V minulosti říkal, že v Česku prakticky nemáme herce s dobrou postavou a musíme si je půjčovat ze Slovenska. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka uznal, že ani sebe za takového nepovažuje, i když se snaží cvičit.

„Já se tam naštěstí nějak nepromenuju. Taky se snažím pořád cvičit, ale v určitém věku to jde hůř,“ vysvětluje Dyk.

„Je to těžké. Doma mám dva kluky, kteří se zhlédli v posilování a chodí tam ti šlachovití už chlapi a vždycky si třeba vyfotí jídlo a asi umělá inteligence jim říká, kolik to má kalorií, kolik to zítra bude mít kalorií a tak,“ popisuje Dyk, který s Taťánou Vilhelmovou kromě společného třináctiletého syna Aloise vychovával i syny Vilhelmové z předchozího manželství s Pavlem Čechákem - Františka (21) a Cyrila (19).

Vojtěch Dyk v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Vojtěch Dyk v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Jan Maxián. Vojtěch Dyk a Jakub Prachař. Přátelé, kteří stojí při sobě za všech okolností.
Vojtěch Dyk, Tatiana Dyková
32 fotografií

Roli detektiva si Vojtěch Dyk užívá. „Poprvé jsem hrál s pistolkou. Já jsem nadšený. Nevyhledávám to, já ani na detektivky nekoukám. Ale tohle mě zaujalo díky scénáři. Scénáře byli fantastické. A když si ve dvanácti hraješ na toho vojáka, tak s tou pistolí to bylo takové zakončení toho dospívání,“ říká.

Kromě herectví se ale dál věnuje i hudební kariéře. Ve Slavíkovi byl v minulosti i na druhém místě, ale jeho pozice v této anketě postupně klesala. „Jakub Prachař a Jan Maxián za to můžou, já si myslím, že oni mě tak tahají ke dnu,“ směje se Dyk.

Šášulu ze sebe dělat nebudu, říká Vojtěch Dyk

„Nedokážu si to jinak vysvětlit. Mé výkony jsou konzistentní – a jediné, co se změnilo oproti tomu roku, kdy jsem byl druhý, a když jsem byl potom třetí, tak to, že jsem začal hrát víc s nimi. Tak bych řekl, že je to tím. Ale nemám vám to za zlý, kluci,“ vzkazuje s úsměvem.

Manželku Taťánu Vilhelmovou nesbalil na zpěv, ale na hraní psa. „To jsem zkoušel s Petrem Kolečkem hru Láska, vole a hrál jsem tam pudla – a měl jsem na končetinách takový obrovský bílý koule a v mezinoží takový obrovský umělohmotný růžový dildo,“ vzpomíná Dyk.

„My jsme jednou hráli to představení pro školu, přátelé, a to nechcete! Jako když hrajete pudla s velkým růžovým pinďourem, tak to nechcete hrát pro učňák v Pardubicích. Já jsem přicházel od lidí z publika a jenom jsem zaslechl: Kopni do něj, ty vole,“ přidal Dyk vzpomínku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Depardieu s láskou v Praze. Zamilovala jsem se do drzého muže, řekla Vavrušová

Gérard Depardieu a Magda Vavrušová (Náměstí Republiky, Praha, 26. dubna 2026)

Gérard Depardieu (77) a Magda Vavrušová (49) byli opět společně vyfoceni v Praze, kde se francouzská filmová legenda účastnila jedné z oslav 95. narozenin herečky Jiřiny Bohdalové. Hercova...

Nadia z Prciček zbořila v 52 letech OnlyFans. Za týden vydělala milion dolarů

Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)

Americká herečka Shannon Elizabeth (52), kterou si diváci dodnes pamatují především jako československou studentku Nadiu z kultovní komedie Prci, prci, prcičky, znovu překvapila. Poté, co rozjela...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Vdova po Mekym je zamilovaná, Kateřina Žbirková ukázala o 31 let mladšího přítele

Mikuláš Focko a Kateřina Žbirková (1. května 2026)

Vdova po muzikantovi Miroslavovi „Mekym“ Žbirkovi, Kateřina Žbirková, překvapila svým novým vztahem. Po téměř pěti letech od manželovy smrti poprvé ukázala, že její srdce znovu patří někomu jinému a...

OBRAZEM: Charlotte Ella Gott slaví 20. narozeniny. Podívejte se na její proměny

Charlotte Ella Gott oslavila 30. dubna 2026 své 20. narozeniny. Je z ní...

Dvacáté narozeniny, první hudební singl a nová životní kapitola. Charlotte Ella Gott už není jen „dcera slavného táty“ Karla Gotta, ale sebevědomá mladá umělkyně. Podívejte se, jak se z malé holčičky...

Narodil jsem se na přání svého staršího bráchy, říká herec Ondřej Kraus

Ondřej Kraus (k seriálu O lidech a koních, 2025)

Na brněnském výstavišti je rušno, ale Ondřej Kraus působí naprosto přirozeně, jako by sem patřil. Herec Divadla na Vinohradech, kterého diváci znají i z televizních obrazovek, v rozhovoru pro...

6. května 2026

Doma mám dva chlapy, co se zhlédli v posilování a fotí si jídlo, říká Dyk

Vojtěch Dyk v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Herec Vojtěch Dyk (40) v novém seriálu Inspekce hraje statného detektiva. V minulosti říkal, že v Česku prakticky nemáme herce s dobrou postavou a musíme si je půjčovat ze Slovenska. V pořadu 7 pádů...

6. května 2026

Vinklář z mého vztahu s Mrkvičkou šílel. Ivanka Devátá nejen o osudových láskách

Premium
Ivanka Devátá

Do padesáti let byla známou herečkou, poté se stala úspěšnou spisovatelkou a jednou z nejprodávanějších českých autorek. I když Ivanka Devátá loni oslavila devadesátiny a zdravotní potíže přibývají,...

5. května 2026

Přišla k nám dušička. Herečka Barbora Mudrová z Ulice čeká druhé dítě

Barbora Mudrová a Martin Prošek (2024)

Herečka Barbora Mudrová (35), známá z nekonečného seriálu Ulice, přes špatné prognózy lékařů čeká druhé dítě. Těhotenství oznámila na sociální síti. S manželem Martinem Proškem už mají čtyřletého...

5. května 2026  15:35

Modelka Heidi Klumová na Met Gala šokovala. Byla z ní oživlá mramorová socha

Heidi Klumová na Met Gala v New Yorku (2026) a socha Zahalená vestálka (1847)...

Mezi nevýraznější kostýmy letošní charitativní akce Met Gala v Metropolitním muzeu umění v New Yorku patřil ten, který vynesla německá topmodelka Heidi Klumová. Ta je známá svou zálibou v šokování...

5. května 2026  14:40

Konec běhání v červených plavkách. Andersonová odmítla návrat do slavného seriálu

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)

Pamela Andersonová odmítla návrat do připravovaného rebootu seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch), a definitivně tak uzavírá jednu z nejikoničtějších kapitol své kariéry. Herečka, která se díky roli...

5. května 2026  12:30

Móda z Met Gala: Sexy outfity i nadité dekolty a nechyběly ani bizarní modely

Móda na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)

Pro letošní Met Gala v New Yorku měly celebrity za úkol nechat se inspirovat výstavou Costume Art (Umění kostýmu), která podle magazínu Vogue zkoumá ústřední roli oblečeného těla, a vybrat šaty v...

5. května 2026  11:50

Bohdalová k narozeninám dostala vlastní edici známek, první série zmizela za den

Známky zdobí pět portrétů Jiřiny Bohdalové. Na snímku s sní stojí Petr a Jitka...

Netradiční dárek obdržela ke svým 95. narozeninám herečka Jiřina Bohdalová. Česká pošta ve spolupráci se společností VDN Promo vydala edici poštovních známek nesoucí její portréty. Po první várce se...

5. května 2026  11:33

Vdova po Mekym je zamilovaná, Kateřina Žbirková ukázala o 31 let mladšího přítele

Mikuláš Focko a Kateřina Žbirková (1. května 2026)

Vdova po muzikantovi Miroslavovi „Mekym“ Žbirkovi, Kateřina Žbirková, překvapila svým novým vztahem. Po téměř pěti letech od manželovy smrti poprvé ukázala, že její srdce znovu patří někomu jinému a...

5. května 2026  9:31

Krainová ukázala vilu s bazénem v Dominikánské republice, stavělo se necelý rok

Simona Krainová ukázala svou dostavěnou vilu s bazénem v Dominikánské...

Modelka Simona Krainová (53) ukázala svou dokončenou vysněnou vilu, kterou si nechala postavit v Dominikánské republice. V příspěvku na Instagramu se rozepsala o reakcích okolí, které o jejím...

5. května 2026  8:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dva roky abstinuji, od reality show se snažím odpojit, říká model Oliver Průcha

OLIVER (21): Sexy model Oliver už na první pohled vypadá jako chlapík z...

Na pražskou premiéru filmu Ďábel nosí Pradu 2 dorazil i model Oliver Průcha. Ten se kromě světa modelingu proslavil také účastí v reality show Love Island. Přestože jsou tomu už tři roky, mnozí si ho...

5. května 2026

Miss Tomanová: Na Fidži jsem přehodnotila priority. Mateřství mě učí trpělivosti

Michaela Tomanová

Modelka, vědkyně a Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová balancuje mezi světem vědy, rodiny a veřejného života. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o cestování, partnerství i mateřství....

5. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.