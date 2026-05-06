„Já se tam naštěstí nějak nepromenuju. Taky se snažím pořád cvičit, ale v určitém věku to jde hůř,“ vysvětluje Dyk.
„Je to těžké. Doma mám dva kluky, kteří se zhlédli v posilování a chodí tam ti šlachovití už chlapi a vždycky si třeba vyfotí jídlo a asi umělá inteligence jim říká, kolik to má kalorií, kolik to zítra bude mít kalorií a tak,“ popisuje Dyk, který s Taťánou Vilhelmovou kromě společného třináctiletého syna Aloise vychovával i syny Vilhelmové z předchozího manželství s Pavlem Čechákem - Františka (21) a Cyrila (19).
Roli detektiva si Vojtěch Dyk užívá. „Poprvé jsem hrál s pistolkou. Já jsem nadšený. Nevyhledávám to, já ani na detektivky nekoukám. Ale tohle mě zaujalo díky scénáři. Scénáře byli fantastické. A když si ve dvanácti hraješ na toho vojáka, tak s tou pistolí to bylo takové zakončení toho dospívání,“ říká.
Kromě herectví se ale dál věnuje i hudební kariéře. Ve Slavíkovi byl v minulosti i na druhém místě, ale jeho pozice v této anketě postupně klesala. „Jakub Prachař a Jan Maxián za to můžou, já si myslím, že oni mě tak tahají ke dnu,“ směje se Dyk.
Šášulu ze sebe dělat nebudu, říká Vojtěch Dyk
„Nedokážu si to jinak vysvětlit. Mé výkony jsou konzistentní – a jediné, co se změnilo oproti tomu roku, kdy jsem byl druhý, a když jsem byl potom třetí, tak to, že jsem začal hrát víc s nimi. Tak bych řekl, že je to tím. Ale nemám vám to za zlý, kluci,“ vzkazuje s úsměvem.
Manželku Taťánu Vilhelmovou nesbalil na zpěv, ale na hraní psa. „To jsem zkoušel s Petrem Kolečkem hru Láska, vole a hrál jsem tam pudla – a měl jsem na končetinách takový obrovský bílý koule a v mezinoží takový obrovský umělohmotný růžový dildo,“ vzpomíná Dyk.
„My jsme jednou hráli to představení pro školu, přátelé, a to nechcete! Jako když hrajete pudla s velkým růžovým pinďourem, tak to nechcete hrát pro učňák v Pardubicích. Já jsem přicházel od lidí z publika a jenom jsem zaslechl: Kopni do něj, ty vole,“ přidal Dyk vzpomínku.