Přijít o tátu byla obrovská rána, říká syn písničkáře Františka Nedvěda

Vojta Nedvěd je mladším synem zpěváka Františka Nedvěda. Muzice se věnuje už dvacet osm let. Dlouho stál jako kytarista a zpěvák na pódiu po boku svého otce Františka i strýce Jana Nedvěda. Od loňského července, kdy mu otec nečekaně zemřel, se musel složitě vyrovnávat s jeho odchodem.

Dozrávalo v něm také zásadní rozhodnutí – zkusit se vydat vlastní muzikantskou cestou. Dnes je lídrem bývalé otcovy doprovodné kapely Tie Break. Doprovází ho kytarista a zpěvák Petr Kocman, hráč na baskytaru Milan Plechatý a klavírista a zpěvák Jiří Škorpík.

Když loni v červenci František Nedvěd nečekaně zemřel, stál Vojta před rozhodnutím, jak dál. „Nebyl to jen můj táta, který mě vychovával a vedl v životě, ale i muzikantský kolega. Deset let jsme spolu hráli a zpívali v jedné kapele, cestovali po Česku i Slovensku, bydleli společně po hotelích. Kapela Tie Break byla naše druhá rodina,“ vzpomíná Vojta Nedvěd v novém dílu pořadu 13. komnata.

Rodina. František, syn Vojta a manželka Marie

Naposledy spolu hráli loni v červenci v Olomouci. Další týden měl otec nastoupit do nemocnice, protože se mu vrátila rakovina. Byl plný odhodlání nemoc znovu porazit. Zanedlouho ale v nemocnici zemřel. „Bohužel to vzalo tak rychlý obrat, že z té nemocnice už se nevrátil,“ říká Vojta Nedvěd.

„Chodili jsme za ním do nemocnice každý den,“ dodává manželka zesnulého muzikanta Marie Nedvědová. „František měl jít ještě na chemoterapii, ale tenkrát nám pan doktor řekl, že už mu žádnou chemoterapii dávat nebudou. Pořád jsme doufali, že to bude dobré a že to zvládne. Člověk je stále v naději. Když nám pak doktor jednoho dne ve 21:30 zavolal a řekl nám, že František zemřel, byl to pro nás opravdu šok. Člověk se s tím těžko srovnává. Musí mít čas na to, aby to vůbec pochopil.“

Vojtovi při jeho osobní terapii pomáhalo o ztrátě před lidmi mluvit. Nevyhýbal se rozhovorům s novináři, nebál se jít ani na rozhovor do televize. Loni začátkem srpna, jen dva týdny po tátově smrti, dokázal s kapelou znovu vystoupit na pódium a odehrát vzpomínkový koncert. Byl to ale, jak sám říká, obrovský nápor na psychiku.

Vojta Nedvěd s kapelou (pořad 13. komnata, 2022)

„Bylo to opravdu těžké. Nevěděl jsem ani, jestli to lidé od nás vezmou, protože byli zvyklí celý život na tátův nádherný hlas. A cítil jsem plnou zodpovědnost za to vystoupení. Měl jsem těsně před vystoupením studený pot na rukou a třásl jsem se, jak moc jsem se toho bál. Táta na nás ale shora dohlížel. Jako by tam byl s námi. Lidé byli spokojeni, dokonce jsme měli třikrát potlesk ve stoje a museli jsme přidávat, takže velká radost,“ vzpomíná muzikant.

„Po tátově odchodu přišlo psychicky velice složité období, které trvalo tři čtvrtě roku. Dostal jsem se z toho nakonec díky rodině, přátelům i lidem na koncertech, vůči kterým jsem vždy otevřený. Lidé se mi také začali otevírat a psali mi dokonce své životní příběhy. Některé z nich byly tak silné, že jsem měl pak pocit, že ten můj příběh není až tak hrozný jako některé jiné,“ vysvětluje.

Vojta Nedvěd dnes pokračuje v hraní. Značka „Nedvědi“ a „nedvědovky“ je rodinné stříbro, které chce dál rozvíjet a navazovat svou vlastní tvorbou na rodinnou tradici. Společně s textařem Petrem Hrdličkou píše i nové písničky.

Pravidelně chodí na otcův hrob na hřbitově v Jílovém, nedaleko Luk pod Medníkem, kde žije s rodinou, manželkou a dvěma dcerami. „Chodím se s tátou radit, co mám dělat. Byly ve mně jeden čas i takové určité výčitky, že mě tu nechal samotného a já vlastně vůbec nevím, jakým způsobem dál fungovat.“

K otcově poctě chystá Vojta Nedvěd na letošní prosinec v Divadle Kalich společně s kapelou vzpomínkový koncert.