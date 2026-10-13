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Slepic jsem se dřív štítil. První jsem pojmenoval podle zpěvaček, přiznal Kotek

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Hradní pán, farmář i člen Divadla Járy Cimrmana Vojta Kotek (38) prozradil v Show Jana Krause, že se dříve slepic štítil. Teď mají u něj na farmě větší kurník než je jeho maringotka. Promluvil o tom, jak je s farmařením spokojená jeho žena, jestli musí kvůli zvířatům ráno vstávat a co plánuje s farmou do budoucna.
Vojta Kotek v Show Jana Krause (říjen 2026)
Hradní pán Vojta Kotek na slavnostní premiéře třetí řady úspěšné show Zrádci
Vojtěch Kotek (24. září 2026)
Farma Vojty Kotka obdrží druhou sérií na podzim roku 2026.
30 fotografií

Vojtěch Kotek má na své farmě slepice, ovce, koně a kachny. „Pokoušíme se být reálnou biofarmou, to znamená, že se o vše musíte starat tak, aby to odpovídalo všem regulím. Takže máme obrovský mobilní kurník, který je větší než moje maringotka. Musí se dát převážet z místa na místo, protože když je slepiček hodně, tak to hrozně rychle zdecimují,“ vysvětlil Kotek.

Slepic má hodně, ačkoli to původně nebyla jeho oblíbená zvířata. „Já jsem byl dost překvapený, že mě slepice baví. Celý život jsem se jich štítil. Normálně bych na to nesáhl. Mně totiž připomínají dinosaury,“ vysvětlil a přitakal Janu Krausovi, kterému výraz slepic připomíná řadu českých celebrit.

„První chov slepic jsem pojmenovával a měly jména zpěvaček. Ta bílá byla Lucie,“ přiznal Kotek. Dnes už se jich neštítí, ale zdají se mu nepříliš bystré a neustále vyděšené. „Pokaždé, když jdu do kurníku, mám z té enklávy, která se na mě vyřítí, pocit, že mě buď sežerou, nebo dupnu a všechny dostanou naráz infarkt,“ říká Kotek.

Vojta Kotek, chová slepice

Zvířata už teď raději nepojmenovává i z důvodu jejich porážky. Občas to ovšem nepomůže. „Ovce nepojmenovávám, říkám jim čísly. Ale stejně to tolik nefunguje, mám oblíbenou jednu ovci a říkám ji dvaačtyřicítečko. Vytvořil jsem si vztah k těm číslům,“ přiznává moderátor.

Jeho cílem je vytvořit biofarmu, ve které vypěstují to, co jejich zvířata potřebují. Vzhledem ke svému pracovnímu vytížení, k němuž přidal ještě myslivost, včelaření a účast ve sboru dobrovolných hasičů, musí mít na farmě pomocníky. „Já ani vstávat nemusím. Moje paní už vůbec ne. Já mám pomocníka. Kovboj Aleš mi pomáhá úplně se vším, co se namane. Ale ne, že by vstával takhle za mě. Snažíme se to mít automatizované a ono se to nějak ráno vzbudí samo,“ vysvětluje Kotek.

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„Mám obrovské štěstí, že jsem narazil na svého kamaráda z dřívějška. Já netušil, že bydlí takový kousek od toho, kde jsem to koupil. Tak jsem ho přizaměstnal, že mi pomáhá dnes a denně. Teď se to rozšířilo ještě o jeho přítelkyni. Mají pět dětí, takže nějaký potenciál rozrůstat se to do budoucna ještě má,“ pochvaluje si.

S farmařením nemá problém ani jeho manželka. „Ona si to víceméně vymyslela. Je to holka ze Šumavy, dcera myslivce a agronomky, takže to má v krvi. Ale poslední dobou mám pocit, že je víc Pražačka než já. Vždycky v Praze říká: Já se sem tak těším najednou,“ dodal Vojta Kotek.

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