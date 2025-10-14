Po mně má vzhled, po manželce astigmatismus, říká Kotek o synovi Hubertovi

Herec a moderátor Vojta Kotek přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s manželkou Radanou a prozradil, že ho samotného překvapilo, jak se jeho žena podobá jeho matce. Mají spolu tříletého syna Huberta a maringotku, kterou pojmenovali Šmildosland.

„Bylo to takové zvláštní zjištění,“ říká Vojta Kotek o okamžiku, kdy si uvědomil, jak je jeho manželka podobná jeho matce. „Nejenom, že se podobně oblékají, ale jsou si i podobné. Moje žena je teda asi o dvě hlavy větší než moje máma. Celý život jsem měl pocit, že si vybírám typově úplně jiné holky, ale ta pravá…“

S manželkou vychovávají tříletého syna Huberta, který vzhled zdědil především po otci. „Ráďu to trochu mrzí, ale spoustu věcí má po ní. Třeba ty špatný oči, ten astigmatismus, reflux,“ vyjmenoval Kotek s nadsázkou.

„Ale má moji povahu a je strašně hodný,“ doplňuje s úsměvem Radana Kotková.

Vztah obou partnerů je protkaný originálními rituály i výzvami běžného života. Jednou z těch zábavnějších je Vojtova ranní vana. „Minimálně hodinu tam stráví. To se nedá vydržet. Myslím si, že kvůli tomuhle jednou možná přijde rozvod,“ říká Kotková. V jejich novém domě, který budují spolu s farmou, budou proto jen sprchy.

K myšlence vybudovat farmu je vedla touha začít znovu po dvou zásadních událostech v Kotkově životě, což byl tragický odchod jeho otce a vážná nehoda na motorce, po které herec skončil v nemocnici.

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

„Vzal jsem Ráďu na pozemek, který jsem chtěl pořídit. Nakonec jsme se tam vzali a vznikl nápad, že bychom tam mohli mít farmu.“

Manželka ale původně nesouhlasila. „Říkala, že je blbost mít farmu, když na ní nemůžu být,“ vzpomíná Vojta s tím, že to byla ale nakonec ona, kdo měl nápad spojit život s prací a vše zachytit kamerou.

Nový pořad Vojty Kotka Farma Vojty Kotka

„Už si za tím nápadem nestojím. Já vždycky přijdu s nějakým nápadem a on to obalí. Já řeknu, že chci balónek z helia, on řekne, že to je blbost, a za tři dny přijede se vzducholodí. A to samé se stalo tady s tou farmou,“ směje se Kotková.

Dnes částečně žijí v maringotce, kterou pojmenovali Šmildosland – podle mazlivé přezdívky, která vznikla ze šišlání. „Máme rituál, že když jeden z nás přijde domů, druhý ho přivítá, protože tak to na světě, a obzvláště ve Šmildoslandu, chodí.“

Vstoupit do diskuse

