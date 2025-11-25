Vojta Kotek prozradil detail, který ve vysílání Zrádců nebyl. Vyhrají díky němu věrní?

Ivana Vaňkátová
  9:15
Velké finále druhé série Zrádců je tady! Pět přeživších – zrádkyně Mia a věrní Marcell, Anička, Kateřina a Veronika – se utká o podíl na tučném zlatém pokladu. Poslední dny hry přináší jeden zásadní zvrat a Vojta Kotek s režisérem Markusem Krugem už při natáčení jedenácté epizody spekulovali, jak prorokovo rozhodnutí zamíchá kartami.
Vojtěch Kotek v show Zrádci 2

Vojtěch Kotek v show Zrádci 2 | foto: FTV Prima Štěpán Černý

Show Zrádci 2
Vojtěch Kotek jako hradní pán před Křivoklátem v show Zrádci 2
Vojtěch Kotek jako hradní pán na nádvoří Křivoklátu v show Zrádci 2
Mia se narodila pro roli zrádce.
Hra se chýlí ke konci a napětí by se dalo krájet. Jediná zrádkyně Mia, která se šikovně od samého začátku ukrývá mezi věrnými (protože jak víme, pod svícnem je největší tma) a podle spoluhráčů je právě ona tou nejvěrnější věrnou, stojí proti čtyřem věrným. Důležitou roli v posledních hodinách na hradě hraje Marcell coby prorok a ostřílená kriminalistka Kateřina.

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Na scénu přichází prorok

Režisér Markus Krug potvrdil, že čeští tvůrci do hry záměrně vložili jeden zlomový mechanismus, který v první sérii nebyl: „Zavřeli jsme dneska snídaňovou místnost pro naše hráče a připravujeme tam večeři, kde bude prorok mít možnost se s jedním hráčem setkat, a ten mu musí prozradit svoji identitu. Což je velmi specifické, v první sérii to nebylo vůbec, to je poprvé, kdy to děláme.“

Jak Krug dodal, produkce se snažila předejít pocitu, že do hry nečekaně zasáhne, a někomu tím tak bude nadržovat: „Schválně jsme to říkali všem už pár dní dopředu, že se to bude dít, aby to nevypadalo, že teď do toho zasahujeme, protože je to velký zvrat, který může dopadnout skvěle, nebo velmi špatně pro zrádce. To ukáže osud.“

Tato prorokova večeře dává věrnému Marcellovi obrovskou výhodu: bude znát identitu jednoho hráče. Jak ale víme, ve hře Zrádci není nic jisté. I kdyby zjistil, že dotyčný je zrádce, musí přesvědčit ostatní, že zrádcem není on sám!

Hudebník Marcell v show Zrádci 2
Zleva Čestmír, Mia, Marcell a Kateřina v show Zrádci 2

Je paní Kateřina opravdu jen hodná babička?

Největší otazník visí nad Marcellovým výběrem. Hradní pán Vojta Kotek a režisér se shodli, že klíčem k rozuzlení by mohla být paní Kateřina, tedy Jiřina Hofmanová.

Jedná se o špičkovou kriminalistku s dlouholetou praxí, ale po většinu druhé série působila spíše jako laskavá babička, která věří všem svým spoluhráčům. Sama u kulatého stolu emotivně přiznala, že netuší, kdo z nich by mohl být zrádce. Je možné, že to celou dobu jen hrála, aby se bez úhony dostala do finále, kde teprve ukáže, co v ní je? Bude to právě ona, kdo ve finále Miu odhalí?

Finále Zrádců 2: Jiřina Hofmanová vypadá, že neví. Ale co když to jen hraje?

Nebo to bude právnička Anička?

Vojta Kotek v zákulisí po posledním kulatém stolu, kdy se vyřadila zrádkyně Daniela, přesvědčeně prohlásil: „Podle mě vyhrajou věrní. Už je to podle mě jasný. Myslím si, že to vyhrajou.“

Ve videobonusech, které vznikaly během natáčení na Křivoklátě letos v dubnu a zveřejňovány jsou postupně po odvysílání jednotlivých epizod, hradní pán odhalil detail, který diváci nemohli vidět.

„Jak tam brečeli, v tom hloučku, tak Anička seděla vedle, a když tam byla Kateřina s Miou, tak takhle ukazovala, a podle mě koukala na Kateřinu. Myslím si, že Marcell tutově to taky zaregistroval, a že si vezme Kateřinu. Kateřina řekne, že je věrná, on je taky věrný… Aničce to dojde a začne jít proti Mie,“ dodal na vysvětlenou hradní pán Vojta Kotek.

Vyšetřovatelka Jiřina Hofmanová alias učitelka Kateřina v show Zrádci 2
Mia, Marcell a Kateřina v show Zrádci 2

Mia se už od začátku hry chovala naprosto nenápadně a odhalit ji by dokázal jen málokdo. Její zrádcovská kariéra byla mistrovská, přesto se kolem ní smyčka pomalu utahuje. Hráčů zbylo jen pět a je jisté, že jeden z nich je zrádce. Rozhodnou se ostatní u vyřazovacího ohniště pro ni?

Koho si Marcell v roli proroka pozve ke stolu a jestli zvládne Mia proklouznout a získat celou výhru pro sebe, se diváci dozví v neděli 30. listopadu.

