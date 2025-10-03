Vojta Kotek žije s policistkou. Radana chtěla vyšetřovat kriminální případy

Jedno se jí nedá upřít, a to, že na obrazovce působí přirozeně a vypadá stejně jako ve skutečnosti. Radanu Kotkovou má kamera ráda. V dokumentárním seriálu Farma Vojty Kotka je stejně důležitou postavou jako její manžel, který jej celý režíruje a rozhoduje o každém záběru, jenž vypustí ven.
Vojtěch Kotek a jeho manželka Radana

Vojtěch Kotek a jeho manželka Radana | foto: FTV Prima

Radana Kotková
Radana Kotková
Vojtěch Kotek, jeho manželka Radana a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty...
Vojtěch Kotek a jeho manželka Radana na představení pořadu Farma Vojty Kotka...
„Zpočátku jsem se toho trošku bála, ale ti kolegové, co to s námi točí, jsou všichni Vojtovi kamarádi, strašně hodní kluci, které jsem tak trošku zdědila. Je to tady takový mužský svět a já sem vždycky přijedu udělat si ty svoje záhonky. Takže nechat se při tom natáčet mi fakt nevadilo,“ vypráví Radana, jak vznikal devítidílný seriál, který Prima vypustí na obrazovky koncem října.

Bude sledovat manžele Kotovy při budování biofarmy, která je snem rodiny, do které patří i tříletý Hubert I. Šman Kotek. Zatím žijí v provizorních podmínkách, v maringotce, ale na pozemku už stojí základy jejich budoucího domu.

Vojtěch Kotek, jeho manželka Radana a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty Kotka

„Ta maringotka není na elektřinu, takže když byla vedra, bylo v ní pro Hubíska na spinkání moc teplo, a když přišla zima, bylo třeba zatápět v kamnech. A stávalo se, že jsem se ve tři ráno probudila a musela větrat, protože tam bylo třiatřicet stupňů. S tím prckem to bylo trošku složitější, takže pořád ještě odjíždíme do Prahy, ale Vojta je tady nepřetržitě,“ popisuje Radana jejich život v Kozárovicích u Orlické přehrady.

Hubert právě začal chodit v Praze do školky a přinesl domů první nemoc. „Držela jsem deset dní, ale ve chvíli, kdy bylo moje tělo unavené a Hubísek uzdravený, tak asi abych si to užila, lehla jsem pro změnu já,“ ospravedlňuje sympatická Kotková svůj chrapot.

Její matka je vystudovanou agronomkou a otec myslivcem, k přírodě mají tudíž silný vztah, což po nich zdědila i Radana. „Maminka miluje zahradu, starat se o ní. Strašně jsem si přála, aby tady byla se mnou a pomáhala mi, ale byla hodně nemocná, tak je takovým rádcem na telefonu. Ale příští rok už tady snad bude. Miluji chuť zeleniny, kterou si sami vypěstujeme, je úplně jiná, než ta v obchodech,“ vypráví.

Radana Kotková

A protože už nechce jít cestou pokusu a omylu, začala si dělat na farmářské škole zemědělské minimum. „Po deštích mi úrodu zničila plíseň a já jenom koukala, jak je to možné. Byla jsem z toho strašně smutná,“ popisuje, co tomu předcházelo.

Původně ale chtěla být policistkou. Dokonce má vystudovaného bakaláře, jako přípravu na tuto profesi. „Kdybych se vrátila na maloměsto, tak bych dělala policajta ráda. Hlavně na kriminálce by mě to bavilo,“ přiznává.

Po škole se věnovala obchodu a marketingu. Pracovala pro Stezky korunami stromů v rámci střední Evropy a hodně cestovala. „Nejvíc mě na tom bavilo, že tímto způsobem můžeme pomáhat lidem. Protože Stezky jsou pro všechny, pro vozíčkáře i matky s kočárky… Dělala jsem to dlouhou dobu a pak se mi narodil Hubísek,“ popisuje svůj profesní život.

Vojta Kotek v minisérii Marie Terezie

Kotka do té doby jako televizní divačka téměř neznala. Zaujal ji až v roli Františka I. Štěpána Lotrinského v seriálu Marie Terezie. „Nepatřila jsem k těm, co ho měly vylepeného v pokojíčku, ale tenhle seriál jsem milovala. Přijde mi, že to zahrál bravurně a v tom posledním díle, kde ho postaršili, už jsme byli spolu, takže tam byl samozřejmě nejlepší,“ říká se smíchem.

Nepopírá, že při budování biofarmy mezi nimi občas nastávají třecí plochy, přičemž ona bývá tou ustupující. Nemusí se přemáhat, jde jí to přirozeně. „Já si myslím, že to tak má být a já si to svoje pak stejně prosadím,“ usmívá se a o Vojtovi mluví jako o „hasiči nadšení“.

„Kdykoliv pro něco zahořím, řekne: No, já nevím, jestli to takhle půjde, jestli to bude dobrý... A pak stejně přijde s tím, že je to skvělé. Ale musí si k tomu dojít sám,“ vypráví. „Většinou je to tak, jak se to líbí jemu a já si tam pak dodávám ty barvičky, jako na té maringotce,“ odhaluje pozadí jejich soužití.

Manželé Radana Kotková a Vojtěch Kotek (srpen 2022)

Kromě farmy se věnuje i obchodu s hračkami a oblečením, který na jaře otevřela se svojí kamarádkou. „Ona měla prostor, já nápad. Občas, když něco vymyslím, tak si říkám, jestli to není hloupost. Přitom je spousta lidí, kteří to mají stejně jako já. Nesnažím se vytvářet nic komplikovaného, vždycky to vychází z nějaké zkušenosti a ten obchůdek jsme otevřely, protože máme stejně staré děti, ona holčičku, já chlapečka. A náš koncept vychází z toho, bez čeho bychom se samy neobešly,“ říká.

Na ztrátu soukromí je, zdá se, připravená. „Ono se uvidí, jak to bude. Ale já moc do budoucna nekoukám. Protože, když jsem si v minulosti něco vysnila nebo představila, stejně to bylo jinak. Doufám, že když se na to všechno lidi budou moci podívat ze svých obýváků, tak už to nebudou chtít vidět naživo a jezdit nám tu na obhlídky. Ale uvažujeme s Vojtou i o variantě, že bychom jim to třeba ukázali, otevřeli, aby si to mohli projít,“ vypráví o svých plánech.

Biofarma, kterou Kotkovi budují, se rozkládá na parcele o šesti hektarech a cílem rodiny je, aby aspoň ze sedmdesáti procent pokryla jejich potřeby. Už teď na ní chovají ovce a slepice, k tomu mají dva koně a psa.

