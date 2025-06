Moje nadžena? Když už tuším, jak na ni, dostanu to sežrat, prozrazuje Vojta Dyk

Milan Tesař si ho vybral jako jednoho z kmotrů svojí nové knihy Návod na použití silné ženy. Jenomže podpory se od známého herce a hudebníka nedočkal. „Já mám pocit, že na silnou ženu neexistuje konstantní návod. Název té knihy je vlastně oxymoron (protimluv). Protože ve chvíli, když už si myslíte, že víte jak na ni, ona změní náladu a díky tomu, že je silná, její muž se ocitá v… Je prostě bezmocný,“ říká Vojtěch Dyk.

„Na silné ženy mám stejný názor jako na silné muže. Mnohdy je těžké s nimi vyjít, ale zároveň je to pro mě ta jediná možnost,“ prozrazuje. Princeznu, kterou by musel vodit za ručičku, by vedle sebe nechtěl.

Vojtěch Dyk (2023)

Milan Tesař, který už deset let žije s úspěšnou scenáristkou a spisovatelkou Mirkou Zlatníkovou (minisérie Marie Terezie, seriál Dokonalý svět a další), si ale myslí, že nějaké rady by se obzvlášť mladší generaci mohly hodit a sepsal jich rovnou stovku. Vycházel přitom z vlastních zkušeností.

„Když mezi námi s Mirkou dojde ke kolizi, odvedu pozornost jinam, mezitím si vygoogluju argumenty a pak se k tématu vrátím,“ popisuje svoji taktiku. „Možná, že ta zkušenost stárnoucího muže a ženy spočívá v tom, že nic neřešíme horkou hlavou. Samozřejmě máme i svoje mouchy. Mirka třeba ráda sbírá houby a já nikdy nevím, jestli jsou jedlé nebo ne. Některé jsou i fialové, přesto je sním. A to, že jí věřím, pokládám za největší důkaz lásky,“ popisuje novinář a scenárista Tesař.

Ale Dyk si trvá na svém. „Občas se mi nějaká metoda osvědčila, jenomže v tu chvíli silná žena vycítila, že si myslím, že to je ten návod, jak na ni a začala mi to okamžitě dávat sežrat,“ popisuje protichůdnou zkušenost.

Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk

„Nic jiného než neustálý láskyplný boj neexistuje. Ale je to krásná cesta, protože když se před silnou ženou osvědčíte jako silný muž, nastane to nejkrásnější, co vás může potkat – váš vztah je jiskřivý. Ale je to o trpělivosti, láskyplnosti, dotecích…,“ vypráví Dyk.

A neváhá Tatianu, s níž vychovává její dvě děti z předešlého manželství a vlastního Lojzíka nazvat nadženou. „Protože ona zvládá úplně všechno. Tančit kolem plotny, starat se o děti, být skvělou manželkou, milenkou a ještě tančit jinde,“ usmívá se a naráží na blížící se účast Tatiany ve StarDance Tour. „Já dělám všechno ostatní a to má někdy velkou hodnotu,“ dodává tajemně.

I Vojtěch Dyk byl před lety osloven k účasti v taneční show. „Tenkrát jsem se na to necítil, měl jsem určité pochybnosti, ale spíš o reality show jako takové. A dneska, jak to tak sleduji, je to hodně o tom naplňovat obsah sociálních sítí, což není nic pro mě. Mě nejvíc baví tanec samotný,“ vysvětluje. Neříká, že by nabídku znovu odmítl, ale ani po ní neprahne.

Tatiana Dyková a Vojtěch Dyk v představení Slepice na zádech

Přesto se i on objeví na podzimní šňůře StarDance. Jako člen hudební formace Tros Discotequos (Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Jan Maxián), která by měla být zábavným zpestřením celé show. Zato léto bude mít poklidné.

„V srpnu odehrajeme s kapelou D.Y.K. pár koncertů, ale červenec bych měl mít volný. Na příští rok chystáme jarní tour a potom bych chtěl udělat dva až tři vánoční koncerty s filharmonií. Práci si vymýšlím sám, což mi vyhovuje, protože jsem sám sobě šéfem,“ říká. S Tatianou by se pak měl koncem července a v září objevit na Letní scéně Divadla Ungelt v představení Slepice na zádech.

A do toho začne již brzy točit kriminální seriál. „Budu hrát kriminalistu, který vyšetřuje svoje kolegy. Scénáře jsou skvělé, opřené o případy, které policisté opravdu zažili,“ prozrazuje. Zatímco jeho manželka byla v nováckém seriálu Případy mimořádné Marty trošku potrhlá a svými outfity nepřehlédnutelná, jeho postava prý bude zvláštní spíš dovnitř než směrem ven.