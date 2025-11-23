Mám rakovinu v posledním stádiu, zbývá mi nejvýš rok, oznámila vnučka JFK

„Když umíráte, alespoň podle mých omezených zkušeností, si začnete všechno vybavovat,“ píše pětatřicetiletá Schlossbergová v eseji.
Schlossbergová je dcerou Caroline Kennedyové a designéra Edwina Schlossberga. Lékaři jí diagnostikovali rakovinu v roce 2024 jen několik hodin po narození druhého dítěte.
„Nemohla jsem, nechtěla jsem, uvěřit, že mluví o mně,“ citují ženu zahraniční média. „Nebyla jsem nemocná, ani jsem se tak necítila. Ve skutečnosti jsem byla jedním z nejzdravějších lidí.“
Přiznala, že navzdory léčbě, včetně chemoterapie a transplantace kostní dřeně, jí lékaři řekli, že prognóza nevypadá dobře. „Během poslední klinické studie mi lékař řekl, že bych mohla žít ještě rok,“ dodala.
V příspěvku připomněla také tzv. Kennedyho kletbu. „Mnoho členů mé rodiny zemřelo při atentátech, nehodách či dalších tragických událostech. Přidávám další tragédii a nic s tím nemůžu udělat.“
Tatianin bratr Jack, který nedávno oznámil svou kandidaturu do Sněmovny reprezentantů USA, na Instagramu sdělil. „Život je krátký, žijte ho naplno.“
Schlossbergová v příspěvku také popsala, jak ji rozrušilo, když se její vzdálený příbuzný Robert Kennedy junior stal Trumpovým ministrem zdravotnictví.
„Z nemocničního lůžka jsem sledovala, jak byl v této pozici potvrzen vzdor zdravému rozumu, když nikdy nepracoval v medicíně, zdravotnictví, ani ve vládě.“