Oznámení nového vztahu jsem nevychytala, říká herečka Vlastina Svátková

Jaké jsou pro vás devětapadesáté filmové Vary?

Řekla bych neplánované, spontánně nečekané, že jsme tady. Neplánovala jsem to, ale tak je to vždycky. Nepočítám, že sem pojedu, a pak se tady ze dne na den ocitnu a vlastně si to tak spontánně chci užít a neřešíme ani, kam půjdeme, jak budeme vypadat, co si oblečeme. Takže jsme dneska lítali dokonce po sekáčích. (smích)

Co jste ulovila?

Nic...

Když jste mluvila o tom lovení, vás tu ulovili paparazzi. Jaké z toho máte pocity, když vás takhle pronásledují objektivy?

Jaký byste měl pocit vy? Je to nepříjemné. Vlastně si to nikdy neuvědomíte, pak vám někdo pošle fotku, že vás někdo vyfotil a vy ani nevíte, že vás fotili, že za vámi šli až k výtahu. Když se chce člověk uvolnit a být někde ztracen a anonymní, tak najednou zjistí, že ho někdo sleduje, jde za ním, fotí ho. Ještěže jsem se usmívala. (smích)

Mrzí vás, že svou životní cestu nemůžete úplně veřejně kočírovat? Že byste si oznámila ten vztah vy sama, až budete připravená, na svých sítích?

To by bylo samozřejmě ideální. Já jsem to takhle i chtěla udělat, že to třeba ani neoznámím, ale trošku jsem to nevychytala. To je pravda. Ale jsme mediálně známé osoby a tohle je toho součástí, takže si nemáme na co stěžovat. Tohle je součástí našeho života.

Zakončíme to filmy. Předsevzala jste si, že nějaký uvidíte, nebo stihla jste už dokonce nějaký zhlédnout?

Dneska jsme jeden stihli, takový alternativnější.

Známkovala jste?

(smích) Radši ne. A ty, co jsem chtěla vidět, Sbormistra a tak, ty se dnes nepromítaly. Ale půjdeme v Praze.