Vlastina Svátková ukázala prsa po plastice. Nechci lhát, říká herečka

„Za svůj život jsem slyšela už tolik komentářů a soudů, jak vypadám. Zvykla jsem si, že každý by dokonalé tělo vymodeloval jinak. Ale nejdůležitější pro mě zůstává, jak své tělo vnímám já. A co s ním udělám, je jen moje volba,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Vlastina Svátková.

Před pár dny dělala herečka rozhovor na kameru. Redaktorka se jí podívala do výstřihu s dotazem, zda má upravené poprsí a zda podstoupila nějakou z invazivních metod. „Řekla jsem, že ne. Ale lhala jsem. Říkala jsem si, že je do toho každému prd,“ vysvětluje.

Svůj postoj však nakonec přehodnotila a o plastické operaci prsou se rozhodla promluvit veřejně. „Nechci lhát, že takhle vypadá matka tří dětí, které dlouho kojila. Nechci žít pod tlakem na rozhraní toho, co můžu říct a co ne. Co je moje osobní a jen pro ty nejbližší a co musím tajit a skrývat. Měla jsem svá přirozená, krásná prsa. Ale po dětech z nich zbyla forma, která se mi nelíbila a trápilo mě to,“ popisuje otevřeně Svátková.

Ač se jeví jako sebevědomá žena, také prý o sobě občas dokáže pochybovat. „Vnímání mého těla ovlivňovalo i můj intimní život. Zhasínala jsem světlo, abych nebyla vidět. Jsem žena, jsem matka, jsem svobodná. A neustále se rozhoduji mezi tím, co chci a co nechci. Tuhle možnost máme všichni. A tak jsem se po dlouhém přemýšlení, konzultování a hledání toho pravého doktora rozhodla. Čekat na konzultaci a zákrok asi rok se vyplatilo. Miluji své tělo, ale teď o něco víc,“ dodává herečka.

Vlastina Svátková pracovala na začátku kariéry jako redaktorka módního magazínu, věnovala se také modelingu. Zahrála si v zahraničních filmech Casino Royale a Rudý Baron. U nás se objevila například ve snímcích Ženy v pokušení, Hodinu nevíš, Fair Play, Touha motýla či televizních seriálech První republika a Nevinné lži.