Po čtyřicítce si začínám užívat život a žít, říká herečka Vlastina Svátková

Rozhovor spolu děláme na křtu nové knihy spisovatelky Libky Safr. Jak vás oslovil příběh fascinující osobnosti, herečky Miroslavy Štern, která má české kořeny?
Oslovilo mě hlavně to, že tady u nás ji nikdo neznáme a přitom je to Češka. V Mexiku je Miroslava Štern velká hvězda, je přirovnávaná k české Marilyn Monroe. Má také takový tragický osud, hodně utrpení i pokus o sebevraždu. Nakonec byla úspěšná, ale asi ne moc šťastná. Jsem ráda, že Libka Safr tuto osobnost objevila, že o ní napsala knížku, plánuje i film a divadelní představení. Ještě jsem tu knížku nečetla, protože je tu dnes na křtu čerstvě z tiskárny. Těším se, až si ji přečtu.
Když se podíváme na portrét Miroslavy Štern, podoba s vámi tam skutečně je, vy jste tuto herečku měla původně i ztvárnit ve filmu.
To si tak Libka představovala před těmi sedmi lety, když ji objevila, že by chtěla, abych ji hrála já. Ale myslím si, že jsem za těch sedm let už zestárla a že si najde nějakou mladší herečku.
Tak to v životě chodí, na některé věci se musí dlouho čekat. Jedete podle modelu „nikdy není pozdě“?
Nikdy není pozdě na co? (smích) Vnímám to tak, že teď je mi 43 let a cítím, že začínám žít a začínám si užívat ten život. Že právě teď je ten moment. Doufám, že mi to vydrží až do smrti, že nebudu mít pocit, že už je pozdě na to, něco zažívat nebo zkoušet. Jsem ten typ – když mi někdo řekne: „Hele, to už nedělej, protože na to jsi stará“, nebo: „Na to už nemáš sílu“, tak to just udělám a zkusím to.
Jde tato filozofie ruku v ruce i s tím, jak člověk miluje a jak prožívá lásku? Že už opravdu říká všechno tak, jak si myslí a všechno dělá tak, jak chce?
Nevím, jestli je to stáří, že se tak nějak usadíme a upevníme v té naší duši a těle, začínáme být se sebou spokojení a kašleme víc na to, co si o nás myslí ostatní. Jdeme si tím svým životem tak sebejistě, jak chceme a jak to cítíme. To si asi víc dovolíme v tom vyšším věku, ano.
Ale myslím, že to je i o osobnosti. Někteří to tak mají už odmalička a jsou průbojní, odvážní a sebevědomí. Někdo je citlivý, nebo si kvůli dětství třeba tolik nevěří a trošku hůř se probojovává v té svojí vlastní cestě a odvaze. Je to těžké definovat, kdo to má, jak a čím to je. Já si myslím, že to je na každém z nás, jak se v určitý moment rozhodneme, že ten život změníme a začneme prostě žít to, co chceme my a ne to, co chtějí ostatní.
Slova jsou kolikrát k vyjádření pocitů málo. Začala jste i z toho důvodu malovat?
Je pravda, že jsem začala malovat ve velkých emocích, které nějakým způsobem potřebovaly ven. Nevěděla jsem, že to lze i přes obrazy, nebo že by to šlo až takhle moc. Maluju intuitivní obrazy, kde nikdy dopředu nevím, co vznikne, jaké barvy a techniku použiji, maluji akrylovými barvami. Fascinuje mě nejen to, co vznikne, ale i to, jak ty hned obrazy zmizí, jak se po nich zapráší.
Ještě ani neuschnou a lidé se o ně poperou.
Baví mě také sledovat, jací lidé si je přijdou vyzvednout a do jakého prostoru ty obrazy zakomponují. Všechno to od začátku až do konce je pro mě ten kreativní proces, který je fascinující a mě baví. Na začátku jsem sama v sobě, v tom svém prostoru. Nemám kolem sebe nikoho, jenom hudbu a tu koncentraci. A pak jsem součástí těch ostatních lidí, kteří ví, že ten obraz chtějí, vědí, proč ho chtějí, něco v nich vyvolává, říkají mi, co v něm vidí a společně zakomponováváme ten obraz do prostoru. To mě moc baví.
Nechají vás vaši kluci v klidu tvořit?
Nechají. Já už mám velké kluky. Osmnáctiletý a čtrnáctiletý mě vůbec ničím neobtěžují. Ti jsou rádi, když já neobtěžuju je. A ten osmiletý chápe, že máma si jde malovat. V létě jsem malovala na zahradě, ale jinak mám ateliér a tam oni se mnou samozřejmě nejsou. Spíš mě otravuje moje fenka. O víkendu jsem namalovala obraz a neuhlídala jsem ji. Ona se po tom obraze prošla, všechny ty barvy jsem pak měla v obýváku, obraz poťapkaný. Ale zase jsem si říkala, že ty ťapinky v tom obraze jsou jako nějaký podpis, součást uměleckého projevu mého psa.
Ten obraz si necháte?
Ne, ten už je prodaný. Všechny jsou vždycky hned prodané