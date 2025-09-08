Stal jsem se hudebním chameleonem, říká hvězda filmu Duchoň Vladislav Plevčík

Daniela Prokopová
  8:34
Aby se mohl stát slovenskou hudební ikonou v novém filmu režiséra Petera Bebjaka Duchoň, proseděl mladý slovenský herec Vladislav Plevčík více než sto nekonečně dlouhých hodin v maskérně. Ale místo aby takto stráveného času litoval, vítal ho jako ten největší luxus. Jak je to možné a o čem pod rukama maskérek přemýšlel, prozradil v rozhovoru pro Týdeník Televize.

Od chvíle, kdy měl film Duchoň premiéru, poskytl Vladislav Plevčík, představitel hlavní role zpěváka obdařeného božským hlasem, ale i láskou k alkoholu, bezpočet rozhovorů. A jak sám přiznává, nejčastěji odpovídal na dotazy spojené s jeho zevnějškem: „Hodně lidí se mě ptalo na masku – jak se dělala a jak dlouho trvalo, než byla hotová.“

Není divu, že takové otázky padají. Přestože Plevčíka samotného nikdy ani nenapadlo, že by byl Duchoňovi podobný, ve filmu jako by mu z oka vypadl. A to právě i díky zručným maskérkám, které ho na natáčení připravovaly zhruba pět a půl hodiny. A zdaleka ne jen jednou.

Vladislav Plevčík na premiéře filmu Duchoň v pražském kině Lucerna (6. srpna 2025)
Vladislav Plevčík v Karlových Varech (7. července 2025)
Vladislav Plevčík a Anna Gajdziková v Karlových Varech (7. července 2025)
Anna Jakab Rakovská, Vladislav Plevčík a Anna Gajdziková na premiéře filmu Duchoň v pražském kině Lucerna (6. srpna 2025)
„Dohromady jsme měli pětadvacet filmovacích dní a z toho jsem měl masku asi osmnáct nebo devatenáct dní. Předtím jsem absolvoval osm či devět zkušebních maskování a ještě jedno kvůli focení na plakát,“ vyjmenovává herec.

Vyvrací tak domněnku, že když už jednou jako Duchoň vypadal, filmaři toho využili a natočili co nejvíce scén právě proto, aby se maskovací martyrium nemuselo opakovat příliš často. Tak to ale nebylo. „Natáčeli jsme hlavně podle lokací a podle časových možností mých kolegů,“ přibližuje Plevčík.

Vladislav Plevčík ve filmu Duchoň (2025)

Jemu to však nevadilo. A tak místo aby na otázku, o čem celé ty hodiny v maskérně přemýšlel, obrátil oči v sloup a odpověděl, jak to bylo dlouhé, úmorné a nudné, úplně se rozzáří: „Vždyť to je ten nejluxusnější čas, který můžete od režiséra a štábu dostat na přípravu! Za těch pět a půl hodiny si v hlavě dokonale vymyslíte a přehrajete všechny scény, které vás ten den čekají. A pak když přijdete na plac a režisér scénu nějak změní, vám to vůbec nevadí, protože máte v hlavě několik verzí a jste připravený doslova na všechno. Je to naprosto geniální příprava a svým způsobem i příjemná meditace.“

Filmová podoba však není to jediné, co Vladislava Plevčíka s normalizačním zpěvákem spojilo. Dvaatřicetiletý herec totiž už dlouho účinkuje v muzikálech, takže si mohl troufnout některé party slovenského Toma Jonese také sám nazpívat.

„Ve filmu je, tuším, šest písní v původním znění. Tak, jak byly nahrané, tak jsou použité. Částečně je to kvůli autorským právům, ale částečně se nám to hodilo. Písně, které posouvají děj, jsou osobnější nebo se do nich promítá vnitřní imprese hlavního hrdiny, jsem přezpíval sám,“ vysvětluje Plevčík a dodává, že angažmá v muzikálech mu velmi pomohlo.

„Muzikál je v tom nejlepším slova smyslu multižánr, který vás naučí se přizpůsobovat, stát se jakýmsi hudebním chameleonem. Díky tomu mi bylo velice příjemné měnit při nahrávání Duchoňových písní to, jak normálně zním a zpívám,“ říká.

To ovšem neznamená, že by to bylo jednoduché. „Samozřejmě to byla obrovská fuška. Je velmi těžké zpívat písně někoho, kdo dostal od boha tak velký dar, že se o něm točí filmy...“ uzavírá slovenský talent.

Rozhovor vychází 9. září v Týdeníku Televize č. 38.

22. května 2025

