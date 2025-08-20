Spal jsem dvě hodiny denně, nasazování masky trvalo, vzpomíná filmový Duchoň

Filmové vary 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Původně drobný štíhlý herec se před kamerou proměnil v odulého zpěváka, jenž čtyřicet let od svého skonu zažívá na Slovensku svoje „zmrtvýchvstání.“ „Z mých 67 kilogramů jsme udělali 80 až 85 kilo,“ říká Plevčík, který na premiéře v pražském kině Lucerna svojí figurou na plátně mnohé šokoval.
„Pracovali jsme s maskami, s protetikou,“ popisuje, jak se mu podařilo úctyhodné proměny dosáhnout. „Tělo jsme zvětšovali pomocí kostýmů a na obličeji jsme použili speciální efekty. Bylo to úžasné, protože jsem měl pocit, že točím hollywoodský film. V zahraniční jsou takové věci běžná praxe.“
„Ale samozřejmě musíte dopředu promyslet, co ta maska bude dělat, jak ji využijete. Naštěstí jsem měl příležitost vyzkoušet si to dřív, než jsme začali točit,“ říká herec a muzikant. Skládá písničky, píše instrumentální hudbu, spolupracuje s různými interprety a umí i zpívat, čehož využívá v muzikálovém divadle Nová scéna.
Nicméně interpretovat písničky ve stylu Karola Duchoně, držitele zlaté Bratislavské lyry z roku 1974, byl pro něj tvrdý oříšek. „Nikdo nezpívá tak, jako Karol Duchoň. Je to stejně těžké jako napodobit Karla Gotta. Oba mají tak originální a osobitý projev, že to bylo opravdu velmi, velmi náročné. O to víc jsem byl rád za svoje zkušenosti z divadla, protože nastudovat výrazové prostředky postavy pro mě nebyl problém. Celý jsem se proměnil, abych posloužil dané roli,“ říká Plevčík.
Pěvecky ho na ni připravoval dirigent Ľubomír Dolný z bratislavské Nové scény, se kterým spolupracuje na různých projektech už několik let. „Hledali jsme způsob, jak napodobit frázování, výslovnost a cítění hudby,“ popisuje Plevčík.
Ve filmu pak zaznívají originální nahrávky Duchoně i písničky, které nazpíval herec. Nedávno s nimi absolvoval koncertní turné na Slovensku. Nebránil by se ani vystupování v Česku, pokud by přišla nabídka.
Karol Duchoň na rozdíl od Karla Gotta, se kterým ho pojilo přátelství, svůj talent adekvátně nevytěžil. Zejména proto, že neměl dobrého manažera a zároveň rád pil, vinou čehož následně onemocněl a v pouhých pětatřiceti letech zemřel. Zanechal po sobě jedinou dceru Danu, se kterou se Peter Bebjak setkal stejně jako s její matkou a také druhou manželkou zpěváka.
„Když jsem jim dal přečíst scénář, nad některými situacemi v něm popsanými se pozastavovaly. Měly k nim výhrady, hůř se jim přijímaly. Nejraději by byly, kdyby se o nich nemluvilo, ale vždy jsme si dokázali vysvětlit, že tam být musí, aby film fungoval a uměli jsme najít kompromis, který vyhovoval oběma stranám,“ říká režisér.
I Vladislav Plevčík čerpal informace o zesnulém, kde mohl. „Měl jsem příležitost potkat se s mnoha lidmi, kteří Karola Duchoně zažili a ti mi jenom potvrdili to, co se o něm říkalo. Že byl laskavý, obětavý a rozdal by se. Miloval bavit lidi. A nesnášel nudu, to máme společné,“ usmívá se herec.
Na rozdíl od Duchoně netrpí depresemi, s alkoholem prý taky problém nemá a v práci se mu daří. Příští rok ho čekají na jeho domovské scéně čtyři premiéry.
Na natáčení bude ale ještě dlouho vzpomínat. Málokdy se totiž během těchto vypjatých dnů pořádně vyspal. „S ohledem na masku, kterou mi nasazovali pět až šest hodin a po každém natáčení hodinu a půl sundávali, jsem měl čas na spánek jenom dvě hodiny,“ šokuje. Z role tudíž v podstatě nevystupoval.
Jeho rivala, konkurenta ale také kamaráda Karla Gotta si zahrál Vojtěch Kotek a Plevčík pro něj má jenom obdivná slova. „Málokdy jsem zažil, že tak slavný člověk dorazí na natáčení a jeho řemeslo předčí jeho renomé. Přišel a tu roli měl hotovou. Neměli jsme šanci poznat se osobně, ale řemeslně a pracovně to byl vynikající kolega,“ vzpomíná.
„V současné době panuje na Slovensku obrovská duchoňománie a trvá to už několik let. O zpěvákovi vznikla tři divadelní představení, čehož se žádná jiná osobnost nedočkala. Leda tak Štefánik a možná ještě Jánošík. Jeho písničky jsou používány v rámci reklam, pořádají se koncerty s jeho repertoárem, vznikají knihy a úžasné na tom je, že funguje jak u starší, tak i mladší generace. Mladé lidi baví jeho zpěv a pro ty starší představuje vzpomínky na časy, kdy byli ještě plní síly,“ říká Peter Bebjak.
Z reakcí diváků na film vypozoroval, že se zásadně liší. „Vy Češi reagujete víc na politické věci, které ve filmu jsou, protože si myslíte, že se týkají jenom nás Slováků, ale ony se týkají i vás,“ usmívá se.
V nejbližší době by se měl režisér Peter Bebjak pustit do filmových pohádek. Jedna z nich bude pokračováním Krakonošova tajemství a diváci ji uvidí na obrazovkách České televize snad v příštím roce o Štědrém večeru.
22. května 2025