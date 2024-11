Poslední filmy jsou těžší, říká Vladislav Beneš o dabingu Richarda Gerea

Vladislav Beneš, který ve filmu Pretty Woman dabuje Richarda Gerea (74), představitele hlavní mužské role Edwarda Lewise, má k americkému herci tak blízko, že si vysloužil přezdívku „český Richard Gere“.

Kromě sympatického sametového hlasu, který herce spojuje profesně, je Gereovi dokonce podobný i vzezřením. Oba pánové se pyšní noblesním, elegantním vzhledem a šediny jim na charismatu jen přidávají. Beneš Gerea dodnes daboval ve více než třiceti filmech, včetně muzikálu Chicago, dramatu Důstojník a gentleman a romantické komedie Nevěsta na útěku.

Richard Gere a Hector Elizondo ve filmu Nevěsta na útěku (1999)

I když se nikdy nesetkali, svého amerického dvojníka zná jako vlastní boty. „Sedím u obrazovky sám, sleduji herce, kterého dabuji, a je jenom na mně, abych ho pochopil, vnikl do něj, abych nešel nad něj, ale pod něj. Ono vždy, když dabujete dobrého herce, tak je to pošušňáníčko,“ řekl Beneš v rozhovoru pro Český rozhlas.

I navzdory dlouholeté známosti pro něj Gereův hlas stále přináší výzvy. „Poslední filmy s ním jsou těžší než dřív. Jako by neměl pevný text a občas si něco mumlal. To už je lepší dabovat herce, který mluví Shakespeara, než něco, kde je spousta pauz a nedořeknutých věcí,“ popsal Beneš proměny dabingové práce pro Ahaonline.cz.

Jeho hlasem česky mluví také Terence Hill v seriálu Don Matteo, Noah Wyle v seriálu Pohotovost, nebo Pierce Brosnan, kterého daboval ve více než šedesáti snímcích.

Beneš se k dabingu dostal jako malý kluk úplnou náhodou, jeho nesporný talent ho však v této branži drží už úctyhodné půlstoletí. „Za chvíli to bude šedesát let, co jsem šel ze školy, z první třídy a u nás v domě jsem potkal souseda, který pracoval v dabingové produkci. Slušně jsem ho pozdravil a on mi na to tehdy odpověděl, že mám krásný hlásek a nabídl mi, jestli bych nechtěl dabovat. Já jsem mu na to řekl, že se musím zeptat maminky, protože v tu dobu jsem neměl tušení, co to dabing je. Teď už o něm přece jen snad trochu něco vím,“ zavzpomínal s úsměvem Beneš pro Denik.cz.

Hraje i v Národním

Kromě dabingu je Beneš úspěšný i jako filmový a zejména divadelní herec. První divadelní roli získal už jako jedenáctiletý v divadle E. F. Buriana, kde hrál malého anglického lorda, který hledá toaletu.

„Protože to nechce říct nějak neslušně, tak pronese: Promiňte prosím vás, kde je tady to místečko, kde je člověk sám a kde ho nikdo neruší? No víte a to místečko já hledám vlastně celý život,“ glosoval Beneš v rozhovoru pro Český rozhlas.

Od roku 1983 je členem Činohry Národního divadla, kde vytvořil více než sedmdesát rolí. Působí také jako pedagog hudebně-dramatického oboru Pražské konzervatoře, kde předává svoje bohaté zkušenosti nové herecké generaci.