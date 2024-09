Novinář z Fantomase i Old Shatterhand. Vladimír Ráž měl podmanivý hlas

Stačí zavřít oči a vybavit si jeho nádherný, podmanivý hlas. Vzápětí si okamžitě vzpomenete na jeho nejslavnější dabingové role. Bez Vladimíra Ráže by třeba Old Shatterhand čili Lex Barker (†54) nebo novinář Fandor čili Jean Marais (†84) ve filmech o zloduchu Fantomasovi nebyli takoví, jaké je známe. Mimochodem, francouzskému herci Jeanu Maraisovi propůjčil svůj hlas i v jiných snímcích.

Marie Versini a Lex Barker ve filmu Vinnetou (1963)

Na kontě má desítky dabingových rolí. Díky kultivovanému projevu a vynikajícímu recitátorství našel uplatnění nejen za dabingovým mikrofonem, ale také v rozhlase a v neposlední řadě v komponovaných uměleckých pořadech Lyry Pragensis.

Král Miroslav

Nechybělo však mnoho a Vladimír Ráž se stal lékařem. Když ale nacisté v roce 1942 zavřeli vysoké školy, začal studovat na dramatickém oboru pražské konzervatoře.

První angažmá získal v Realistickém divadle a od roku 1954 byl členem Národního divadla. Postupně se od milovníků propracoval až k charakterním postavám.

Vladimír Ráž ve filmu Posel úsvitu (1950)

Filmovat začal už během studií, záhy přišla jeho osudová role krále Miroslava ve filmové pohádce Pyšná princezna (1952), která mu zajistila obrovskou popularitu. A přišly další role ve snímcích Hrátky s čertem (1956), Byl jednou jeden král (1954), Dovolená s Andělem (1952), Tajemství krve (1953), Stříbrný vítr (1954) a další.

V 50. letech byl hodně obsazován, během 60. let se věnoval především divadlu a právě práci v dabingu, v 70. a 80. letech se objevoval spíše v televizních filmech a seriálech jako F.L. Věk (1970) nebo Zlá krev (1986).

Tři manželství

Vladimír Ráž byl třikrát ženatý. Se svou první ženou, herečkou Alexandrou Myškovou, která později emigrovala do Norska, měl syna Martina.

Osudným se herci stalo natáčení Pyšné princezny, kdy se zamiloval do princezny Krasomily v podání Aleny Vránové (92) i ve skutečnosti, a vznikl až politický skandál. Vránová totiž byla vdaná za dramatika a horlivého komunistu Pavla Kohouta (†94), který to nenechal jen tak, a dokonce na motivy manželčiny nevěry napsal divadelní hru.

Pro Ráže s Vránovou to nebylo lehké období, ale ustáli to, oba se rozvedli a vstoupili do manželství. Ani tento svazek však nevydržel, i když spolu měli dceru Markétu.

Charismatický herec se později oženil potřetí s Olgou Hnátkovou, se kterou měl dceru Veroniku.

Tři dny před smrtí natáčel seriál Zdivočelá země. Do hereckého nebe odešel 4. července 2000.