Král Miroslav, milovník žen i hlas Shatterhanda. Vladimír Ráž by slavil 100 let

Podmanivý hlas, vysoká postava a charakterní herecký výraz. Vladimír Ráž bude už navždy spojen s rolí krále Miroslava v pohádce Pyšná princezna nebo s hlasem Old Shatterhanda. Jako typický filmový milovník měl mnoho ctitelek a během tří manželství si prošel řadou peripetií i osobní tragédií. V sobotu 1. července by se dožil 100 let.