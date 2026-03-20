Vladimír Polívka chystá velké křtiny dcery Rozálie Charlotte. Zve rodinu z Polska i Francie

  13:45
Francouzská část rodiny dceru Vladimíra Polívky a jeho partnerky Magdy zatím viděla jenom prostřednictví videí, která jim šťastní rodiče poslali. Ale brzy si ji budou moci i pochovat. Tříměsíční Rozálii Charlotte čekají křtiny.
Potkali jsme se v pražské vinárně na Petrském náměstí, nedaleko odtud bydlí s přítelkyní Magdou a trochu bojácným jezevčíkem Jolie. Brzy do party přibude ještě dcera. Herec VLADIMÍR POLÍVKA (36) se totiž brzy stane otcem. Kvůli tomu plánuje, že teď bude víc přebývat v domku, který má u Brna. Těší se, jak bude v moravské metropoli s otcem zkoušet jejich novou divadelní hru. Bolek Polívka bude hrát Pecu, svého životního „spolukumpána“, a on ztvární otce zamlada. Do kin brzy půjdou hned tři filmy, v nichž se objeví, horor a dvě komedie. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Bolek Polívka, Chantal Poullain a Vladimír Polívka na archivním snímku
Herec Vladimír Polívka se konečně pochlubil dcerou.
„Chceme pozvat jak rodinu Magdičky, která je napůl Polka, takže příbuzné z Polska, a taky z Francie, protože já jsem napůl Francouz,“ říká syn Bolka Polívky a Chantal Poullain. „Měly by to být velké křtiny, v kostele.“

Kmotra už má a bude to následovník linie Kozumplíků. „Mým kmotrem byl Dick Kozumplík, tátův velký kamarád, který už nežije, a já tam budu mít jeho příbuzného, takže to zůstane v rodině,“ prozrazuje.

Herec Vladimír Polívka (Praha, 4. srpna 2023)

Na vytoužené miminko se velmi těšil, a i když holčička přišla na svět čtyři týdny před termínem, má se k světu. „Otcovství si vychutnávám hlavně díky Magdě, protože je obrovský držák, energická, odvážná a hodně dobrá máma. Díky ní můžu přijít domů a užívat si to, ale není to o tom, jak se já o tu malou umím postarat,“ vzdává hold své partnerce.

Pro svoji dceru chce být autoritou, člověkem, který se umí rozhodovat. „Rád bych jí byl vzorem, ale znáte to, řekněte Bohu o svých plánech a vysměje se vám,“ usmívá se. „Každopádně mám hodně představ, jaký bych chtěl být táta a hodně z nich možná nevyjde. Ale rád bych pro ni byl dobrým vzorem, aby věděla, kde je laťka, a nic pod ní nebrala. Nikoho horšího, jenom samé lepší chlapy než jsem já. A budu doufat, že bude mít dobré rozlišovací schopnosti a kritické myšlení, aby takové muže dokázala od těch ostatních rozeznat,“ dodává.

Zároveň nechce dceru držet od divadla. „Mně na mojí práci záleží, takže jí nikdy nebudu dělat to, že bych jí s sebou nebral. Chci, aby viděla, co dělám, a přitom není nutné, aby se tím v budoucnu živila nebo po tom toužila. Časem si sama rozhodne o své profesi, ale měla by vědět, co táta dělá,“ vysvětluje.

Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou (březen 2024)

Sám se na jevišti objevil už jako miminko, a to v legendárním představení Šašek a Královna s Chantal a Bolkem v hlavních rolích. „Rodiče používali na jevišti panenku, která se v určitý moment vyměnila za živé dítě. Nikdo z diváků to většinou nepostřehl, mysleli si, že je tam s nimi celou dobu živý človíček. Tak tam jsem jednou za to dítě zaskakoval,“ říká.

„A pak jsem jako malý točil Manéž s tátou, který mě měl zavěšeného v nosítkách na hrudníku, ale to nebyla žádná role,“ vzpomíná. Tu dostal až v „dramaťáku“, do kterého chodil jako dítě, když byl žákem církevní základní školy v Brně.

„Měli jsme tam náboženství, učily ho dokonce řeholní sestry, ale nemyslím si, že by mě tam rodiče zapsali kvůli němu. I když moje máma kdysi taky navštěvovala katolickou školu. Spíš to bylo proto, že tou dobou to byla nejvyhlášenější škola v Brně. Dodnes na ni vzpomínám s láskou,“ říká Polívka.

Bolek Polívka a jeho synové František, Vladimír a Jan na pražské premiéře hry Anděl v lihu (13. února 2026)

„Byli tam dobří učitelé a měla skvělé výsledky. Parta kamarádů, které jsem tam poznal, mě provází dodnes. Nedávno jsem potkal i tehdejšího ředitele Strašáka. Na Staroměstském náměstí, při výročí invaze na Ukrajinu. Neviděl jsem ho přes dvacet let, ale hned jsem ho poznal. To jsou obličeje, které nezapomenete. Takže fakt na to období vzpomínám rád, i když jsme měli ze všech těch autorit jako děti strach. Ale tak je to správně,“ vypráví.

Občas vyjel s rodiči na divadelní tour, dokonce i do zahraničí. Ve škole mu problém nedělali. „Když tam byl dobrý záměr... Navíc, naprostá většina Brna věděla, že to se mnou rodiče myslí dobře, takže mě uvolňovali,“ vzpomíná.

Od mala trávil hodně času se svým tátou na zkouškách. „S Barinem a Frettim z divadla, kteří s tátou cestovali, jsem stavěl kulisy. A jedna z prvních věcí, kterou mi někdo na jevišti řekl, byla: Vladimíre, na rekvizity se nesahá. Báli se, abych jim v tom nedělal nepořádek. Takže nejprve jsem se pohyboval v zákulisí,“ vypráví Vladimír.

Vladimír Polívka

V představení Sága aneb Vizovský zázrak je kulisákem jeho mladší bratr Jan, který studuje JAMU. Přináší otci během vystoupení rekvizity. „Já s tátou začal spolupracovat, až když jsem byl vystudovaný herec, takže by bylo blbý, kdybych mu něco nosil na jeviště. Ale Jenda s ním začal dělat jako člověk divadlem nepolíbený, tím pádem mu nic jiného nezbývalo,“ směje se.

Dnes všichni tři bratři (Vladimír, Jan a František) společně se svým otcem vystupují v představení Anděl v lihu, které mělo nedávno pražskou premiéru v Divadle Bez zábradlí. „Když jsem s nimi začal zkoušet, tak jsem si to jako žánr pojmenoval depsychologizované neambiciózní divadlo,“ vypráví Vladimír. „Pro mě bylo důležité pozorovat ten proces, jak si táta plní svůj sen udělat představení o kamarádovi Pecovi, jak k tomu přistupují moji bratři a být s nimi, což se povedlo a obrovsky mě to baví. Jiné ambice jsem neměl.“

S nevlastními sourozenci měl kontakt celé dětství. „Potkávali jsme se, i když málo. Ale to možná i zachránilo takové ty bratrovražedné situace, které nastávají, když spolu děti vyrůstají v jedné domácnosti. My jsme se nikdy nehádali stylem: Dej mi tohle... Protože, když jsem je viděl, byl to svátek a měl jsem z toho radost. Takže jsme si hráli a bylo to strašně fajn,“ říká Vladimír, který je po své matce a dalších příbuzných z její rodové linie talentovaný i výtvarně.

Bolek Polívka a jeho synové Vladimír, František a Jan v Brně (28. ledna 2026)

Maluje obrazy a „infikoval“ tím i nevlastního bratra Jendu, kterého má Bolek Polívka stejně jako muzikanta Františka se svojí současnou manželkou Marcelou. Dceru Annu mu přivedla na svět herečka Evelyna Steimarová a Kamilu, která je kostýmní výtvarnicí a režisérkou, jeho první manželka Stanislava. „Se sestrami jsem se pracovně zatím nepropojil, ale my na to netlačíme. Všechno má svůj čas,“ říká Vladimír.

Poté, co odešel z Dejvického divadla, rozjíždí vlastní projekty. Pod režijním vedením Hynka Čermáka, se kterým partneří v úspěšném představení Milion, začíná zkoušet hru Unikát, kterou sám napsal. „Je o muži, který příliš hrál divadlo a zapomněl žít. Ale není o mně, já mám hezký život,“ říká Polívka, který býval ale taky velmi vytížený.

Znovu se objevuje i v tanečně divadelní show Love2Dance, již uvádí pražské Divadlo Hybernia. „Já tomu představení jenom sloužím jako takový průvodce. Hlavně je o tanečnících, o tanci samotném, je velkou poctou klasice, latině a standardu,“ říká Vladimír, který si ovšem na jevišti „střihne“ valčík. Přitom hlavní část programu leží na bedrech hvězd StarDance a slovenské Let’s Dance jako jsou Jakub Mazůch, Natálie Otáhalová, Adriana Mašková, Michal Kurtiš, Martin Prágr, Václav Masaryk, Anna Riebauerová a další.

„Základy jsem získal na DAMU, ale tu jsem skončil ve třiadvaceti a od té doby jsem nevalčíkoval. A když, tak jenom ze srandy…,“ vypráví Vladimír Polívka. „Těžko říct, jak bych reagoval, kdyby mě oslovili ze StarDance. Až se ozvou, tak to začnu řešit. To je stejné jako s Hollywoodem. Taky zatím nevolali, takže předem nedokážu říct, jestli bych na roli kývl,“ usmívá se.

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
