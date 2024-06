Přítelkyně je starší a je prý podobná mámě, což odmítám, říká Polívka

Dlouho ji v bulváru označovali za „záhadnou“ přítelkyni Vladimíra Polívku. Pár totiž svůj vztah s médii neprobíral. Po třech letech Vladimír Polívka říká, že žije ve šťastném partnerském vztahu.

„Ano, já mám Magdičku. Je pravda, že už se na mě moji starší kamarádi i rodinní příslušníci dívají jiným pohledem, když dojde na partnerky,“ popisuje Polívka s tím, že je v podstatě usazený, i když na svatbu zatím nedošlo.

Svou lásku potkal v pivnici. „Byla překrásná a pracovala jako šenkýřka v jedné skvělé pivnici, což mi přijde obrovsky romantické,“ vzpomíná.

„Byla krásná, zároveň se o nás starala, ještě donesla pivo a u toho se usmívala. A má ráda psy a podobné věci jako já. V mnohém si rozumíme,“ popisuje Polívka. „Je o něco starší, než jsem já, což je v pořádku, a jsem šťastný a užívám si to. Ona doufám taky,“ říká herec s tím, že ji lidé přirovnávají k jeho matce Chantal Poullain.

„Hodně lidí říká, že jsou si s maminkou podobné, což odmítám,“ zdůraznil Polívka.

Na setkání rodin prý ani po třech letech nedošlo. Polívka má rodinu širokou, ačkoli pro česko-francouzskou herečku Chantal Poullain je jediným dítětem. Od otce Bolka Polívky má několik sourozenců. Herectví se věnuje jeho nevlastní sestra Anna Polívková, divadelní režii pak nevlastní sestra Kamila Polívková. Tím ovšem výčet nekončí.

„Někdo o tátovi říkal, že je to kvartální monogamik,“ směje se Polívka v narážce na své nevlastní sourozence. „Je nás hodně – je nás šest. Teda aspoň myslím,“ vypočítal. Velkou rodinu má prý ale i z matčiny strany v Provence.

V současné době hraje Vladimír Polívka v několika divadelních inscenacích a v televizi se objevuje v seriálu Polda po boku Davida Matáska. „Tři série jsem byl já a předtím tam byl Igor Orozovič, takže jsem byl takový Igor Orozovič pro chudé. To se tak říká, když ten původní originál z prvních dvou sérií už to nechce dělat, tak to vezme to béčko,“ vypráví s nadsázkou.

Seriál ale končí. „Přestali jsme točit, protože Matáskovi už se do toho nechtělo, což je legitimní,“ prozradil Polívka.