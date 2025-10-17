Potkali jsme se v pražské vinárně na Petrském náměstí, nedaleko odtud bydlí s přítelkyní Magdou a trochu bojácným jezevčíkem Jolie. Brzy do party přibude ještě dcera. Vladimír Polívka kvůli tomu plánuje, že bude víc přebývat v domku, který má u Brna. A těší se zde na spolupráci s otcem. Bolek Polívka bude hrát Pecu, svého životního „spolukumpána“, a Vladimír v nové hře ztvární otce zamlada.
V talkshow Honzy Dědka jste prozradil, že připravujete stand-up vystoupení. Je to žánr, který vám bude sedět? Nejste spíš plašší typ herce?
Je fakt, že někdy to s tou plachostí až přeháním… Ale to spíš v osobním životě nebo třeba v rozhovorech. Na jevišti se cítím skvěle. Každopádně je fakt, že v šestatřiceti si říkám, že někdy jsem se držel zpátky až zbytečně moc. Je to proces…
Mrzelo mě, že se táta dlouho nebyl podívat na jediném mém absolventském představení. Přišel až do Národního… Po šesti letech…