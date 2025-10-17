Brečet jsem ho viděl jen třikrát. Polívka ml. o vztahu s tátou Bolkem i líbání s kolegyní

Potkali jsme se v pražské vinárně na Petrském náměstí, nedaleko odtud bydlí s přítelkyní Magdou a trochu bojácným jezevčíkem Jolie. Brzy do party přibude ještě dcera. Herec VLADIMÍR POLÍVKA (36) se totiž brzy stane otcem. Kvůli tomu plánuje, že teď bude víc přebývat v domku, který má u Brna. Těší se, jak bude v moravské metropoli s otcem zkoušet jejich novou divadelní hru. Bolek Polívka bude hrát Pecu, svého životního „spolukumpána“, a on ztvární otce zamlada. Do kin brzy půjdou hned tři filmy, v nichž se objeví, horor a dvě komedie. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Milan Eisenhammer
  20:00
V moravské metropoli bude se svým otcem zkoušet jejich novou divadelní hru. A do kin brzy půjdou hned tři filmy – horor a dvě komedie –, ve kterých se objeví. Herec Vladimír Polívka nicméně hodlá pracovní tempo zklidnit. Brzy se totiž stane tátou.

Potkali jsme se v pražské vinárně na Petrském náměstí, nedaleko odtud bydlí s přítelkyní Magdou a trochu bojácným jezevčíkem Jolie. Brzy do party přibude ještě dcera. Vladimír Polívka kvůli tomu plánuje, že bude víc přebývat v domku, který má u Brna. A těší se zde na spolupráci s otcem. Bolek Polívka bude hrát Pecu, svého životního „spolukumpána“, a Vladimír v nové hře ztvární otce zamlada.

V talkshow Honzy Dědka jste prozradil, že připravujete stand-up vystoupení. Je to žánr, který vám bude sedět? Nejste spíš plašší typ herce?
Je fakt, že někdy to s tou plachostí až přeháním… Ale to spíš v osobním životě nebo třeba v rozhovorech. Na jevišti se cítím skvěle. Každopádně je fakt, že v šestatřiceti si říkám, že někdy jsem se držel zpátky až zbytečně moc. Je to proces…

Mrzelo mě, že se táta dlouho nebyl podívat na jediném mém absolventském představení. Přišel až do Národního… Po šesti letech…

Brečet jsem ho viděl jen třikrát. Polívka ml. o vztahu s tátou Bolkem i líbání s kolegyní

