Vladimír Polívka se netají tím, že narození dcery pro něj znamená zásadní životní zlom. Ve stručném, ale velmi osobním vyjádření naznačil, že příchod nového života mu změnil pohled na svět a přinesl radost, jakou dosud nepoznal.
„Nějakou dobu to trvalo, ale nedokázal jsem se na ni přestat dívat. Chci vám představit Rozálii Charlotte Polívkovou. Malý velký zázrak, který mi navždy změnil život. Je nádherná, je usměvavá a hlavně zdravá. Já jsem jí, ona je mnou, napořád. Viděl jsem ji se nadechnout a slyšel jsem její hlas a celý svět se zastavil. P. S. Nebudu vás spamovat svým dítětem! Slibuju! Na Rozálku Charlotte!,“ napsal na Instagram.
I když herec detaily z rodinného života držel do této chvíle spíše stranou, tentokrát udělal výjimku.
Ze společné fotografie s dcerou i jeho slov je patrné, že novou roli tatínka si užívá naplno a otcovství bere s pokorou i nadšením. Pod příspěvkem se rychle objevily stovky komentářů s přáním zdraví, lásky a klidných společných chvil.
Polívka i jeho přítelkyně Magda, se kterou je čtvrtým rokem, si střeží své soukromí. Novinku o těhotenství prozradili, když v září dorazili na premiéru představení Kurios – Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné, kde se nastávající maminka pochlubila rostoucím bříškem.
|
Máme koordinátorku intimity, ale já jsem slušný, říká herec Vladimír Polívka
O partnerce, kterou dlouho v bulváru označovali za „záhadnou“ přítelkyni Vladimíra Polívky, herec promluvil loni v Show Jana Krause. Řekl, že žije ve šťastném partnerském vztahu.
„Ano, já mám Magdičku. Je pravda, že už se na mě moji starší kamarádi i rodinní příslušníci dívají jiným pohledem, když dojde na partnerky,“ popisoval Polívka s tím, že je v podstatě usazený, i když na svatbu zatím nedošlo.
Svou lásku potkal v pivnici. „Byla překrásná a pracovala jako šenkýřka v jedné skvělé pivnici, což mi přijde obrovsky romantické,“ vzpomínal tenkrát.
„Byla krásná, zároveň se o nás starala, ještě donesla pivo a u toho se usmívala. A má ráda psy a podobné věci jako já. V mnohém si rozumíme,“ popisuje Polívka. „Je o něco starší, než jsem já, což je v pořádku, a jsem šťastný a užívám si to. Ona doufám taky,“ řekl herec s tím, že ji lidé přirovnávají k jeho matce Chantal Poullain. „Hodně lidí říká, že jsou si s maminkou podobné, což odmítám,“ zdůraznil.
Vladimír Polívka patří k výrazným hercům mladší generace a na kontě má řadu filmových i seriálových rolí. Diváci ho znají například z kriminálních seriálů Polda nebo Specialisté. Objevil se také v seriálech Slunečná, Dobré zprávy, Milionáři, Jedna rodina. Na filmovém plátně zaujal ve snímcích jako Ženy v běhu či Sladký život a dalších.