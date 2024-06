Hrát v Praze? Ne za každou cenu. V tom jsem svobodný, říká Vladimír Polák

Vladimíra Poláka nyní čeká natáčení, zkoušení a také bude stát na jevišti coby Malvolio v Shakespearově komedii Večer tříkrálový. I díky němu se totiž Letní shakespearovské slavnosti odehrávají též na Slezskoostravském hradě.

Jak se stalo, že slavnosti si užívají i Ostraváci?

Povím vám ten krásný příběh. V roce 2001 mi volali právě z produkce Letních shakespearovských slavností, že jeden z herců nemůže. Měli jsme zrovna v divadle těsně před derniérou inscenace Zkrocení zlé ženy, tak jestli bych tedy nezaskočil na dvě reprízy. Jenže my to hráli v překladu Jiřího Joska a tady na Pražském hradě se zkoušelo v překladu Martina Hilského. To přeučování bylo hodně náročné. Měl jsem jen jednu záskokovou zkoušku. Byl jsem tehdy u divadla tak osm let a jímala mě obrovská nervozita. Jednou větou řečenou v pravou chvíli dvě sekundy před nástupem na první scénu začátku představení slovy: „Nebudeš na jevišti poprvé, tak jdi na to,“ mi neuvěřitelně pomohl Ivan Řezáč, shodou okolností velký kamarád ostravského herce Tomáše Jirmana, který byl pro mě v dětství velkým hereckým vzorem.