Scénář si často přepisuju, bývají tam příšerné bláboly, říká Vladimír Kratina

V těchto dnech jde do kin nový český thriller Promlčeno, kde hrajete kriminalistu...

... a ten film má zajímavou historii! On byl totiž natočený hned dvakrát. Nejdřív ho udělala jedna parta filmařů, ale z nějakých důvodů to pak nedali dohromady a ten film do kin nikdy nešel. A pak to asi po roce převzala jiná parta, tentokrát pod vedením režiséra Roberta Sedláčka, která stejný příběh natočila znovu. A představte si, že já a Karel Roden, který tam hraje hlavní roli, jsme zřejmě jediní, kteří v tom novém filmu zůstali z původního obsazení.