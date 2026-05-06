„Já jsem taky přešel na vlaky, protože je to bezpečnější pro všechny,“ říká Kořen, který je pověstný svými špatnými řidičskými schopnostmi. „Boural i se mnou, právě Říčanech na náměstí se zakoukal na nějakou blondýnu a boural do auta před námi a první co řekl: Neříkej to mamince,“ práskla na něj dcera Magdaléna.
„Už jsem na 49 nehodách. Už jsem myslel, že budu mít padesátou. Před školou jsem štrejchnul jedno auto a nechal za stěračem číslo. Ozvala se asi za dvě, tři hodinky paní a říká: Pane Kořen, já žádnou škodu nechci. Pro mě je to čest,“ pochlubil se bývalý starosta Říčan, který je tam v současnosti ředitelem základní školy a učí na ní fyziku.
K tomu stále moderuje pořad Zázraky přírody a dál se v rámci seberozvoje vzdělává. To má společného s dcerou, která v Praze studuje na Karlově univerzitě a k tomu si přivydělává modelingem. „Modeling je super brigáda. Zároveň mám čas na studium. Nejraději bych studovala celý život jako tatínek. Ten si teď dělá doktorát na přírodovědecké fakultě. On se tím moc nechlubí, ale já to hrozně obdivuji,“ říká Magdaléna Kořenová, která je držitelkou ocenění pro nejšikovnější děti v republice Zlatý oříšek, který získala v deseti letech díky úspěchům v šachu a hře na housle.
Když mi našli nádor, byl mi obrovskou oporou, říká o Vladimíru Kořenovi dcera
„Já jsem taky hrála šachy celé dětství. Třeba se k tomu jednou vrátím. Byla jsem mistryně české republiky a jela jsem na mistrovství světa do Brazílie. Táta mi slíbil, že dostanu koně, když vyhraju mistrovství České republiky. Ale pak mi dal myslím plyšáka,“ vzpomíná Kořenová.
Lásku k šachu získala po své mamince, která je mezinárodní šachovou mistryní. „Porazil jsem ji jednou, to bylo na začátku našeho vtahu. Převrhl jsem víno na šachovnici, a pak jsme to postavili trochu jinak,“ svěřil se Kořen.