Když mi našli nádor, byl mi obrovskou oporou, říká o Vladimíru Kořenovi dcera

Vladimír Kořen o Vánocích i dětech
JAK TO MÁME S JEŽÍŠKEM
Samozřejmě ke Kořenům chodí. Nejmladší Vládík, kterému jsou čtyři, řeší už od srpna, co by mu mohl přinést. V obchodě se třeba zasekl u vláčků a řekl: „Řekni Ježíškovi, že by mohl tenhle vlak.“ Naše základní výchovná hrozba zní: „Ježíšku, vidíš to?“ Dneska jsem tohle zaklínadlo použil jen asi pětkrát.
Vladimír Kořen
Jako moderátor je spjatý především s pořadem Zázraky přírody, kde leckdy předvádí až kaskadérské kousky. Ve zpravodajství České televize se věnoval tématům vědy a přírody. Je držitelem ceny Česká hlava. Od konce října je ředitelem 3. ZŠ U Říčanského lesa, kde začal učit před pěti lety. Loni vydal knihu povídek Řeka zázraků. V minulosti byl starostou Říčan.
KDY NAKUPUJU DÁRKY
Zásadně s velkým předstihem. Proto mě jednou 23. prosince ve 22 hodin zavřeli v obchodním centru. Zaujatě jsem si něco prohlížel, nevnímal okolí a najednou se zhaslo a sjely mříže.
V ČEM JE MAGDALÉNA PO MNĚ
Když se objeví nějaká výzva, jde do toho. Nebojí se otestovat své schopnosti a dovednosti. Máme v sobě určitou míru odvahy, která je pro život důležitá.
(Magdaléna: Máme stejný smysl pro humor, takže se hodně nasmějeme. Ale vedeme i kritické konverzace, do kterých se zapojuje i mamka.)
NAŠE ŠACHOVÉ PARTIE
(Magdaléna hbitě: Vyhrávám.)
Co povídáš?
(Magdaléna: O Vánocích pořádáme rodinné turnaje a já jsem po mamince druhá nejlepší.)
Dobře, loni jsi možná vyhrála.
(Magdaléna: Tati, vyhrávám pravidelně. Vždyť já si nepamatuju, že bys mě někdy porazil.)
Tak koukej přijet a zahrajeme si, jo? Mám větší strach z druhé dcery Karolínky, ale ona má hru dost na háku.
(Magdaléna: Tati, jak dopadl náš poslední turnaj? Vyhrála mamka a já byla druhá. A nemyslím, že Kája měla něco na háku.)
Na Vánoce jsou šachové turnaje nejlepší, vyloženě spojují, jak vidíte.
CO DĚLAJÍ DALŠÍ DĚTI
Karolínka studuje na vysoké škole krajinnou architekturu. Zrovna navrhuje úpravy veřejných prostranství v Rychnově nad Kněžnou. Vašík je na střední a pojede na tři měsíce do Jižní Koreje jako model. Uspěl na konkurzech, které ve střední Evropě pořádala jihokorejská agentura. A Vládík je zatím především extrémně zvědavý.
JAK POKRAČUJU SE STUDIEM
Pořád jsem vysokoškolák, jeden z nejstarších doktorandů v Praze. Ale nestuduju kvůli titulu, pro mě má přírodovědecká fakulta hlubší význam. Ochrana malých druhů ryb je pro mě osudová záležitost. Rozjel jsem několik projektů a mohla by z toho vzniknout jedinečná věc v celoevropském měřítku.
KDY SKONČÍ ZÁZRAKY
Doufám, že ještě dlouho ne. Vysílají se od roku 2009. Původně mělo vzniknout šest dílů, ale teď jsme natáčeli už stopadesátý. Máme neskutečně věrné diváky, poslední premiérový díl byl opět nejsledovanější. Zatím je jisté, že příští rok pokračujeme.
Magdaléna Kořenová o modelingu i ekologii
JAK SE CÍTÍM PŘED KAMEROU
Zpátky do přírody je moje první televizní zkušenost. Je to v pohodě, protože se už dlouho věnuju modelingu a sociálním sítím. Hůř mi dělají následné rozhovory nebo být poznávaná na ulici, protože na rozdíl od taťky jsem introvert.
Magdaléna Kořenová
Patří do moderátorského týmu nového pořadu České televize Zpátky do přírody. Na Karlově univerzitě vystudovala teritoriální studia a nyní tam dokončuje politologii. Rok žila a studovala v Londýně. V Británii i v Česku se věnuje modelingu. V deseti letech získala Zlatý oříšek – ocenění pro nejšikovnější děti v republice, a to díky úspěchům v šachu a hře na housle.
KDY MĚ ŽIVOT VYSTRAŠIL
V devatenácti mi objevili nádor. Bála jsem se o sebe a snad ještě víc o své blízké, aby je nepotkalo něco podobného. Strach o mamku se ještě znásobil, když rodiče oznámili, že čekají čtvrté dítě. Naštěstí všechno dobře dopadlo, ale určitých obav už se asi nikdy úplně nezbavím.
CO VŠECHNO UŽ JSEM DĚLALA
Pracuju od patnácti. Ne kvůli penězům, ale proto, že si chci co nejvíc věcí vyzkoušet. Dělala jsem v pekárně, jako noční recepční v hotelu, animátorku pro cestovku, prodávala jsem zmrzlinu, asistovala v tanečních, zkusila si práci koeditorky v médiích… Ano, jsem poněkud šílená, uznávám.
JAK VIDÍM SVOJI BUDOUCNOST
Zdravotní peripetie mě změnily. Bráním se plánování. Chci být prostě šťastná. Brzy dokončím politologii na Karlově univerzitě a zatím nevím, co dál. Ráda bych ještě studovala, uvažuju o nějaké škole v Londýně.
ČÍM JE PRO MĚ TÁTA
Hlavně obrovskou oporou. Když mi zjistili nádor, ležel u mě a usínal se mnou, protože jsem se strašně bála usínání. Nebo mě vzal na ryby. Má rád lidi a chce každému pomoct. Snažím se být alespoň zčásti tak dobrým člověkem jako on.
(Vladimír: Můžete si přát něco víc než slyšet tohle od dcery?)
JAKÉ JSOU NAŠE VÁNOCE
Co vám budu povídat, masakr. Trochu Itálie. Hodně lidí v domě a hodně práce, kterou si neumíme úplně ideálně rozdělit. Na Štědrý den by se u nás klidně dala točit komedie, protože skoro pořád vznikají vtipné situace. A pak přijde večer, sedneme si k jednomu stolu a všemu se společně zasmějeme.
MŮJ VZTAH K EKOLOGII
Jak já se na sebe nedávno naštvala, když jsem musela vylít zkažené mléko. Snažím se neplýtvat. Oblečení kupuju skoro výhradně v sekáčích, maso jím jen málo. Díky tátovi máme všichni velmi pozitivní vztah k přírodě. Lidé si bohužel často neuvědomují, že to, co máme, je do velké míry právě na její úkor.
POZICE NEJSTARŠÍHO DÍTĚTE
Máme skvělé vztahy, ale když jsem se odstěhovala, možná se jim trochu ulevilo. (smích) Mívala jsem tendence radit, i když o to nestáli. Vládíka my starší absolutně milujeme.