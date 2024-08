Vladimír Brabec nadaboval mnoho slavných herců, osobně se setkal jen s jedním

Svůj divadelní život prožil především na prknech činohry Národního divadla, kde s krátkou přestávkou účinkoval třicet pět let. Hostoval rovněž v Hudebním divadle Karlín nebo v muzikálech Divadla Broadway. Stovky příležitostí dostal před filmovou i televizní kamerou a hereckou legendou se stal ještě během svého života. Byl to pan herec, talentovaný, kultivovaný, s přirozeným projevem...

Když získal hlavní roli v kontroverzním seriálu 30 případů majora Zemana (1974–1979), netušil, jak moc ovlivní jeho herecký život a že zůstane tak zaškatulkován, že se podobně výrazné role už nedočká.

Vladimír Brabec v seriálu 30 případů majora Zemana

Možná i kvůli tomu svůj talent tolik využíval v rozhlase a právě za dabingovým mikrofonem. „Do dabingu jsem se dostal v jeho začátcích. Například film jsme namlouvali po krátkých, třeba dvaceti vteřinových úsecích, které jsme dokola opakovali, dokud to nebylo ono. Teprve potom se pásek se zvukovou stopou vzal a přidal se k filmu a pak se jelo zase dál. Byla to mravenčí práce,“ vzpomínal Vladimír Brabec v knize Miroslava Graclíka a Václava Nekvapila 30 případů majora Zemana: Příběh legendárního seriálu a jeho hrdinů.

„Dnes je technika a počítače na takové úrovni, o jaké se nám ani nesnilo. Jednou z prvních věcí, kterou jsem daboval, byla postava policisty ve filmu Zlaté věže. Učil jsem se od starších kolegů, například přímo vedle mě stál na natáčení Oldřich Nový,“ dodal herec.

Vtip to nebyl

Herce Seana Conneryho, Jacka Lemmona, Roberta Duvalla, Gene Hackmana, Iana Holma, Waltera Matthaua, Michaela Cainea, Anthonyho Quinna, Christophera Plummera, Anthonyho Hopkinse či Rogera Moora bychom si bez hlasu Vladimíra Brabce jen těžko představili.

A s výčtem bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Na kontě má stovky dabingových rolí. Za zmínku stojí i Leslie Nielsen v Bláznivých střelách a nezapomenutelný plukovník Sherman Potter z kultovního seriálu M.A.S.H., kterého hrál Harry Morgan.

S italskou hereckou legendou Marcellem Mastroiannim, jehož hlasem promlouval, se dokonce osobně setkal. „Byla to obrovská náhoda. Nějaký úředníček za mnou po zkoušce přišel a povídá: ‚Vladimíre, pojďte nahoru, máme tady Marcella Mastroianniho, my bychom chtěli, abyste si spolu promluvili.‘ Nejdřív jsem si myslel, jestli není apríl, protože mi to připadalo jako vtip. Šel jsem s ním do klubu, a když jsem se rozhlédl, tak jsem tam skutečně viděl Marcella s jednou dámou, překladatelkou. Tak jsem si dvakrát, třikrát vydechl a šel se seznámit,“ svěřil se Vladimír Brabec ve výše uvedené knize.

„On chlap, já chlap, o čem si můžou dva chlapi povídat? Buď o ženských, nebo o herectví, tak jsme si povídali o herectví. Bohužel, tenkrát se málo fotografovalo, takže z tohoto setkání nemám žádný snímek,“ dodal.

Herec Vladimír Brabec zemřel 1. září 2017 ve věku 83 let.