Nejmladší dcera Brada Pitta Vivienne už nechce nosit otcovo příjmení

Jako důvod je v dokumentech, do nichž nahlédl časopis People, uvedeno jediné slovo: osobní. Soudní jednání o žádosti bylo naplánováno na 2. listopadu.
Tento krok není překvapením už ani pro samotného Brada. Po rozchodu s Angelinou Jolie s ním přestaly komunikovat všechny děti a většina z nich si příjmení změnila tak, aby neobsahovalo Pitt.
Už v květnu 2024 byla Vivienne v programu broadwayské inscenace The Outsiders, kterou spoluprodukovala se svou matkou, uvedena jako Vivienne Jolie.
Podobnou cestou se vydali také její sourozenci Shiloh, Zahara a Maddox. Pittova biologická dcera Shiloh podala žádost o odstranění otcova příjmení v den svých osmnáctých narozenin a soud jí v srpnu 2024 vyhověl.
Žádosti Zahary a Maddoxe zatím vyřízeny nebyly. Jednadvacetiletá Zahara chce změnit příjmení jméno ze Zahara Marley Jolie-Pitt na Zahara Marley Jolie. Při letošní promoci na Spelman College už veřejně použila jméno bez příjmení Pitt. Její soudní jednání se má konat 28. září. Pokud nikdo nepodá písemnou námitku, může být žádost schválena.
Čtyřiadvacetiletý Maddox podal vlastní žádost v květnu. Jméno Maddox Chivan Jolie-Pitt chce změnit na Maddox Chivan Jolie a jako důvod rovněž uvedl: osobní věci. Příjmení Pitt už přestal používat profesně.
Není jasné, jak se k věci staví další synové Pax a Viviennino dvojče Knox. Brad Pitt má s exmanželkou Agelinou Jolie vlastní děti Shiloh (20) a dvojčata Knoxe a Vivienne (18) a také adoptované děti Maddoxe (24), Paxe (22) a Zaharu (21).
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20. září 2016