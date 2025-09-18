Muskova transgender dcera šla poprvé módní přehlídku, do barů musí v převleku

Autor: , ,
Vivian Wilsonová (21), transgender dcera miliardáře Elona Muska, se poprvé představila v roli modelky. V aktuálním rozhovoru promluvila také o tom, proč se při návštěvách gay barů převléká do různých přestrojení, aby byla k nepoznání. Důvodem je podle ní negativní pozornost, kterou na sebe přitáhla poté, co na sociální síti Threads veřejně komentovala vztah se svým otcem.

Vivian Jenna Wilsonová, transgender dcera miliardáře Elona Muska a začínající modelka, se v posledních dnech na newyorském týdnu módy poprvé představila na přehlídkových molech čtyř módních návrhářů a značek.

Vivian Jenna Wilsonová ve speciálním vydání magazínu Teen Vogue (2025). „Mám pocit, že lidé stále nerozumí tomu, že být trans není volba,“ říká modelka a dcera Elona Muska.

Tvář jednadvacetileté blondýnky s vlasy až po pás se tento měsíc rovněž objevila na obálce a v hlavním článku online publikace The Cut, která spadá pod časopis The New York Magazine.

Vivian Jenna Wilsonová (2025)
Vivian Jenna Wilsonová na obálce online magazínu THE CUT (podzim 2025)
Transgender dcera Elona Muska Vivian Wilsonová na přehlídce značky CHRISHABANA / kolekce jaro 2026 (New York, 12. září 2025)
Transgender dcera Elona Muska Vivian Wilsonová na přehlídce značky CHRISHABANA / kolekce jaro 2026 (New York, 12. září 2025)
36 fotografií

Na sobotní přehlídce nepálsko-amerického návrháře Prabala Gurunga v kostele svatého Bartoloměje na Park Avenue vystoupila Wilsonová za doprovodu sborového zpěvu v bílém pleteném kompletu se šaty, jejichž sukně tvarem připomínala ploutev mořské panny.

Gurungova show nesla název Andělé v Americe v odkazu na stejnojmennou divadelní hru Tonyho Kushnera o homosexualitě a nemoci AIDS v 80. letech, za kterou dramatik získal Pulitzerovu cenu. Podle Gurunga je módní kolekce věnovaná „uctění těch, kteří ztělesňují naději, když se svět cítí být svázaný a zlomený“.

Otec lže. O mém dětství nic neví, říká Muskova transgender dcera

V neděli Wilsonová na přehlídce značky Dauphinette vyběhla na molo s výkřikem a utíkala, jako by ji někdo pronásledoval. Návrhářka Olivia Chengová ji oblékla do bikinového topu a bílé sukně s asymetrickým lemem pokryté zelenými brouky.

Prezentace doplňků návrháře Alexise Bittara měla podobu soutěže Miss USA, podle deníku Washington Post zřejmě v narážce na prezidenta Donalda Trumpa, někdejšího spojence otce Wilsonové. Trump tuto soutěž krásy vlastnil v letech 1996 až 2015.

Všechny modelky stylizované na přehlídce do soutěžících miss byly transgenderové ženy a všechny byly ověšené šerpami republikánských států. Wilsonová zaujala roli drzé Miss Jižní Karolíny. Ušklíbala se a obracela oči v sloup, když ve fiktivní soutěži prohrála s Miss Louisianou, kterou ztvárnila transgenderová aktivistka a modelka Gia Love. V pondělí potom na přehlídkovém mole předvedla šaty od návrháře Chrise Habany, které připomínaly brnění.

Vivian Wilsonová na přehlídce značky CHRISHABANA / kolekce jaro 2026 (New York, 12. září 2025)

Ve svém prvním rozhovoru s médii, který poskytla loni v červenci stanici NBC News, Vivian Wilsonová uvedla, že Elon Musk byl v jejím dětství nepřítomným otcem a choval se k ní krutě kvůli její femininní povaze a příslušnosti ke komunitě LGBT+.

Wilsonová se tak vyjádřila poté, co o své dceři Musk veřejně uvedl, že „není dívkou“ a označil ji za „pro něj mrtvou“. Ředitel společností SpaceX a Tesla rovněž tvrdil, že byl podvodem doveden k tomu, aby jí povolil zdravotní léčbu související s její transgenderovou identitou, když jí bylo šestnáct let. Wilsonová řekla, že Musk nebyl rozhodně podveden a že po počátečním zaváhání moc dobře věděl, co dělá, když souhlasil s její léčbou, která vyžadovala písemný souhlas rodičů.

Je to komunistka s vymytým mozkem, řekl Elon Musk o transgender dceři

„Hodně lidí se stále snaží překroutit to, co říkám, v něco, co jsem tím nemyslela. A hodně lidí se dokáže chovat opravdu nechutně, zvlášť pokud jde o mé tělo, musím do LGBT barů a různých podniků chodit v přestrojení, aby mě nikdo nepoznal,“ řekla Vivian v rozhovoru pro online magazín The Cut. „Lidé mi vyprávějí úplně nejodpornější, vyšinuté věci, popisují do detailů, co by se mnou dělali. Je mi z toho zle. Nepište prosím lidem na internetu, na kolik způsobů byste s nimi šu*ali,“ uvedla.

V rozhovoru také prozradila, že plánuje návrat na vysokou školu, kde by se ráda dál věnovala studiu cizích jazyků. K tomu však poznamenala, že vysoká škola je drahá. „Lidi si myslí, že mám hodně peněz. Žádné stovky tisíc dolarů k dispozici ale nemám,“ dodala jednadvacetiletá Vivian, která se narodila jako Xavier Alexander Musk a v roce 2022 si nechala změnit jméno i příjmení.

Vivian Jenna Wilsonová (Santa Monica, 20. září 2022)

Snaží se být finančně nezávislá a z ekonomických důvodů proto momentálně žije v jednom bytě se třemi spolubydlícími. „Nemám touhu být superbohatá. Mám peníze na jídlo. Mám přátele, střechu nad hlavou a nějaký občasný příjem – což je fajn. A je to vlastně mnohem víc, než může říct většina mých vrstevníků žijících v Los Angeles,“ vysvětlila.

Svou transgender proměnu, o které promluvila otevřeně poprvé v roce 2020, rozebírala letos v březnu v rozhovoru pro magazín Teen Vogue. Rodiče prý na její požadavky reagovali dost odlišně. „Máma projevila solidaritu a podpořila mě, samotné jí to už tou dobou bylo jasné, že jsem uvnitř žena. Když jsem jí to řekla, asi třicet sekund předstírala, že je trochu překvapená. A pak řekla jen ‚jo, zlato, jasně‘.“

Otec Vivian, miliardář, vizionář a politický aktivista Elon Musk, se prý zachoval úplně obráceně. „Především jsme se tou dobou už několik měsíců vůbec nevídali, protože neměl zájem,“ popsala. „A já potřebovala zasra*ý rodičovský souhlas, abych mohla dostat blokátory testosteronu a bylo mi umožněno podstoupit hormonální terapii,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

Padesátnice Longoria předvedla na španělské pláži skvělou postavu v bikinách

Herečka Eva Longoria (50) vyrazila na pláž se svým manželem Josém Bastónem (57) a sedmiletým synem Santiagem. Herečka v černých bikinách předvedla postavu, jakou by jí mohly závidět o polovinu mladší...

Muskova transgender dcera šla poprvé módní přehlídku, do barů musí v převleku

Vivian Wilsonová (21), transgender dcera miliardáře Elona Muska, se poprvé představila v roli modelky. V aktuálním rozhovoru promluvila také o tom, proč se při návštěvách gay barů převléká do různých...

18. září 2025

Byla jsem karikatura. Teď si konečně žiju po svém, říká Pamela Andersonová

Sexsymbol devadesátek, který se stal obětí bulváru, domácího násilí a úniku intimního videa. Pamela Andersonová prošla pádem, o jakém se psalo po celém světě. Dnes, ve svých osmapadesáti, se vrací ...

18. září 2025

Soukromí Roberta Redforda: dvě manželky a zástup zamilovaných kolegyň

Robert Redford, jedna z nejzářivějších hollywoodských hvězd, proslul svým šarmem a hereckým talentem. Přestože si po celý život pečlivě chránil své soukromí, čas od času se podařilo nahlédnout do...

17. září 2025  16:53

„Zůstaň doma, starče!“ Příkrá slova na adresu Jiřího Dvořáka ve StarDance Tour

Účast ve StarDance tour, která začíná 27. září 2025, přislíbili nejen čerství králové a královny tanečního parketu, ale i účastníci starších řad. A mnohé od jejich účasti ve StarDance dělí několik,...

17. září 2025  15:30

Miss World Krystyna Pyszková je maminkou. Porod se jí podařilo utajit

Česká vítězka světové soutěže krásy Miss World Krystyna Pyszková (26) je maminkou. S miliardářem Byronem Baciocchim mají dceru Auroru. Modelka své první dítě přivedla na svět před pár dny v Česku,...

17. září 2025  13:09,  aktualizováno  15:06

Jsem šťastná, říká Nývltová o svatbě s Ramadanem. V Česku ale neplatí

Zpěvačka Kamila Nývltová (36) a její snoubenec Eddie Ramadan (36) se vzali. Pochlubili se tím na sociálních sítích. Jejich syrská svatba ovšem v Česku neplatí a příští rok proto budou mít ještě jednu.

17. září 2025  14:30

Dělala jsem sendviče i pro jeho prostitutky, vzpomíná exmanželka Charlieho Sheena

Americký herec Charlie Sheen (60) v novém dokumentu s názvem Alias Charlie Sheen odhalil těžké životní chvíle a zavzpomínal na nelehký boj se závislostí. Jeho bývalá manželka, herečka Denise...

17. září 2025  12:15

Princezna Kate ctí královskou symboliku. Na pohřbu měla perly Alžběty II.

Princezna Kate na úterním pohřbu a zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine opět ukázala, že ctí dlouholeté královské tradice a symboliku. Měla šperky z perel, které jsou v Británii spojovány se...

17. září 2025  11:06

Redford s Newmanem si prováděli různé žertíky. Nejlepší byl s vrakem porsche

V Hollywoodu je plno hvězdných přátelství, ale jen málokteré se může rovnat tomu, jaké měli Robert Redford a Paul Newman. Poprvé se potkali při natáčení filmu Butch Cassidy a Sundance Kid, podruhé v...

17. září 2025  10:17

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

17. září 2025  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nemám mikrovlnku ani fritézu, ale pronikám do umělé inteligence, říká Pohlreich

Slavný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se v Show Jana Krause nechal slyšet, že je „blbej“ na používání techniky v kuchyni. Moderní technologie mu ale úplně cizí nejsou. Dokonce má alternativní identitu v...

17. září 2025

Musel jsem líbat přítele své sestry, prozradil nejmladší z rodu Prachařů

Syn Davida Prachaře a Lindy Rybové František (17) pokračuje v rodinné tradici. Ačkoli rodiče nechtěli, aby šel na konzervatoř, nic jiného jim nezbylo. V show 7 pádů Honzy Dědka prozradil, v čem ho...

17. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.