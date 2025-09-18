Vivian Jenna Wilsonová, transgender dcera miliardáře Elona Muska a začínající modelka, se v posledních dnech na newyorském týdnu módy poprvé představila na přehlídkových molech čtyř módních návrhářů a značek.
Tvář jednadvacetileté blondýnky s vlasy až po pás se tento měsíc rovněž objevila na obálce a v hlavním článku online publikace The Cut, která spadá pod časopis The New York Magazine.
Na sobotní přehlídce nepálsko-amerického návrháře Prabala Gurunga v kostele svatého Bartoloměje na Park Avenue vystoupila Wilsonová za doprovodu sborového zpěvu v bílém pleteném kompletu se šaty, jejichž sukně tvarem připomínala ploutev mořské panny.
Gurungova show nesla název Andělé v Americe v odkazu na stejnojmennou divadelní hru Tonyho Kushnera o homosexualitě a nemoci AIDS v 80. letech, za kterou dramatik získal Pulitzerovu cenu. Podle Gurunga je módní kolekce věnovaná „uctění těch, kteří ztělesňují naději, když se svět cítí být svázaný a zlomený“.
V neděli Wilsonová na přehlídce značky Dauphinette vyběhla na molo s výkřikem a utíkala, jako by ji někdo pronásledoval. Návrhářka Olivia Chengová ji oblékla do bikinového topu a bílé sukně s asymetrickým lemem pokryté zelenými brouky.
Prezentace doplňků návrháře Alexise Bittara měla podobu soutěže Miss USA, podle deníku Washington Post zřejmě v narážce na prezidenta Donalda Trumpa, někdejšího spojence otce Wilsonové. Trump tuto soutěž krásy vlastnil v letech 1996 až 2015.
Všechny modelky stylizované na přehlídce do soutěžících miss byly transgenderové ženy a všechny byly ověšené šerpami republikánských států. Wilsonová zaujala roli drzé Miss Jižní Karolíny. Ušklíbala se a obracela oči v sloup, když ve fiktivní soutěži prohrála s Miss Louisianou, kterou ztvárnila transgenderová aktivistka a modelka Gia Love. V pondělí potom na přehlídkovém mole předvedla šaty od návrháře Chrise Habany, které připomínaly brnění.
Ve svém prvním rozhovoru s médii, který poskytla loni v červenci stanici NBC News, Vivian Wilsonová uvedla, že Elon Musk byl v jejím dětství nepřítomným otcem a choval se k ní krutě kvůli její femininní povaze a příslušnosti ke komunitě LGBT+.
Wilsonová se tak vyjádřila poté, co o své dceři Musk veřejně uvedl, že „není dívkou“ a označil ji za „pro něj mrtvou“. Ředitel společností SpaceX a Tesla rovněž tvrdil, že byl podvodem doveden k tomu, aby jí povolil zdravotní léčbu související s její transgenderovou identitou, když jí bylo šestnáct let. Wilsonová řekla, že Musk nebyl rozhodně podveden a že po počátečním zaváhání moc dobře věděl, co dělá, když souhlasil s její léčbou, která vyžadovala písemný souhlas rodičů.
„Hodně lidí se stále snaží překroutit to, co říkám, v něco, co jsem tím nemyslela. A hodně lidí se dokáže chovat opravdu nechutně, zvlášť pokud jde o mé tělo, musím do LGBT barů a různých podniků chodit v přestrojení, aby mě nikdo nepoznal,“ řekla Vivian v rozhovoru pro online magazín The Cut. „Lidé mi vyprávějí úplně nejodpornější, vyšinuté věci, popisují do detailů, co by se mnou dělali. Je mi z toho zle. Nepište prosím lidem na internetu, na kolik způsobů byste s nimi šu*ali,“ uvedla.
V rozhovoru také prozradila, že plánuje návrat na vysokou školu, kde by se ráda dál věnovala studiu cizích jazyků. K tomu však poznamenala, že vysoká škola je drahá. „Lidi si myslí, že mám hodně peněz. Žádné stovky tisíc dolarů k dispozici ale nemám,“ dodala jednadvacetiletá Vivian, která se narodila jako Xavier Alexander Musk a v roce 2022 si nechala změnit jméno i příjmení.
Snaží se být finančně nezávislá a z ekonomických důvodů proto momentálně žije v jednom bytě se třemi spolubydlícími. „Nemám touhu být superbohatá. Mám peníze na jídlo. Mám přátele, střechu nad hlavou a nějaký občasný příjem – což je fajn. A je to vlastně mnohem víc, než může říct většina mých vrstevníků žijících v Los Angeles,“ vysvětlila.
Svou transgender proměnu, o které promluvila otevřeně poprvé v roce 2020, rozebírala letos v březnu v rozhovoru pro magazín Teen Vogue. Rodiče prý na její požadavky reagovali dost odlišně. „Máma projevila solidaritu a podpořila mě, samotné jí to už tou dobou bylo jasné, že jsem uvnitř žena. Když jsem jí to řekla, asi třicet sekund předstírala, že je trochu překvapená. A pak řekla jen ‚jo, zlato, jasně‘.“
Otec Vivian, miliardář, vizionář a politický aktivista Elon Musk, se prý zachoval úplně obráceně. „Především jsme se tou dobou už několik měsíců vůbec nevídali, protože neměl zájem,“ popsala. „A já potřebovala zasra*ý rodičovský souhlas, abych mohla dostat blokátory testosteronu a bylo mi umožněno podstoupit hormonální terapii,“ dodala.