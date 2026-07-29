Vivien Babišová slaví 26. narozeniny. Maminka jí poslala dojemný vzkaz

|
Manželé Babišovi se rozcházejí, přejí si zachovat rodinnou harmonii
Dcera premiéra Andreje Babiše a Moniky Babišové se na veřejnosti objevuje jen výjimečně a rozhovory médiím téměř neposkytuje. K 26. narozeninám jí prostřednictvím sociálních sítí popřála i maminka Monika, která zveřejnila společnou fotografii a připojila krátký, ale výstižný vzkaz: „Love You to the Moon“ (Miluji tě až na Měsíc).
Narozeninové přání tentokrát zaujalo nejen svým emotivním vyznáním, ale i společnou fotografií. Mnozí fanoušci se v komentářích shodovali, že si matka s dcerou jsou natolik podobné, že na snímku působí spíše jako sestry.
Přestože Vivien vyrůstala v jedné z nejznámějších českých rodin, podle svých rodičů nikdy příliš nevyhledávala pozornost. Monika Babišová o ní v minulosti opakovaně hovořila jako o skromné, pracovité a starostlivé mladé ženě. Vyzdvihovala také její studijní výsledky a netajila se tím, že je na svou dceru pyšná. Vivien vystudovala obor mezinárodní business management.
S rodiči ji dodnes pojí velmi blízký vztah. Přestože Andrej a Monika Babišovi v roce 2024 po více než třiceti letech společného života oznámili rozchod, oba zůstávají důležitou součástí života svých dětí a rodina se pravidelně schází při významných událostech doma v Průhonicích.
O svém partnerském životě Vivien Babišová veřejně nemluví. Ačkoli se v minulosti objevily spekulace o jejích vztazích, sama je nikdy nekomentovala a svůj osobní život si dlouhodobě nechává pro sebe.
Mladší bratr Frederik (22) se stejně jako jeho sestra veřejnému životu vyhýbá a v médiích se objevuje jen zcela výjimečně. Letos úspěšně dokončil studium na prestižní skotské Univerzitě v St Andrews, jedné z nejuznávanějších vysokých škol ve Spojeném království, kde v minulosti studovali také princ William a jeho manželka Kate, princezna z Walesu.