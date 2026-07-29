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Vivien Babišová slaví 26. narozeniny. Maminka jí poslala dojemný vzkaz

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  11:59
Maminka a dcera, nebo sestry? Monika a Vivien Babišovy sklízejí obdiv.

Maminka a dcera, nebo sestry? Monika a Vivien Babišovy sklízejí obdiv. | foto: Instagram @monikababisova

Monika Babišová popřála dceři Vivien k 26. narozeninám také na Instagramu....
Monika Babišová s malou Vivien na archivním snímku z doby, kdy byla její dcera...
Vivien Babišová
Monika a Vivien Babišovy
30 fotografií
Vivien Babišová slaví 26. narozeniny. Dcera premiéra Andreje Babiše (71) a Moniky Babišové (52) si soukromí pečlivě střeží, přesto jí maminka veřejně vyznala lásku dojemným přáním. Jaký je její život, co vystudovala a co se ví o jejích vztazích?

Manželé Babišovi se rozcházejí, přejí si zachovat rodinnou harmonii

Dcera premiéra Andreje Babiše a Moniky Babišové se na veřejnosti objevuje jen výjimečně a rozhovory médiím téměř neposkytuje. K 26. narozeninám jí prostřednictvím sociálních sítí popřála i maminka Monika, která zveřejnila společnou fotografii a připojila krátký, ale výstižný vzkaz: „Love You to the Moon“ (Miluji tě až na Měsíc).

Narozeninové přání tentokrát zaujalo nejen svým emotivním vyznáním, ale i společnou fotografií. Mnozí fanoušci se v komentářích shodovali, že si matka s dcerou jsou natolik podobné, že na snímku působí spíše jako sestry.

Maminka a dcera, nebo sestry? Monika a Vivien Babišovy sklízejí obdiv.
Monika Babišová popřála dceři Vivien k 26. narozeninám také na Instagramu. (červenec 2026)
Monika Babišová s malou Vivien na archivním snímku z doby, kdy byla její dcera ještě batole.
Vivien Babišová
30 fotografií

Přestože Vivien vyrůstala v jedné z nejznámějších českých rodin, podle svých rodičů nikdy příliš nevyhledávala pozornost. Monika Babišová o ní v minulosti opakovaně hovořila jako o skromné, pracovité a starostlivé mladé ženě. Vyzdvihovala také její studijní výsledky a netajila se tím, že je na svou dceru pyšná. Vivien vystudovala obor mezinárodní business management.

S rodiči ji dodnes pojí velmi blízký vztah. Přestože Andrej a Monika Babišovi v roce 2024 po více než třiceti letech společného života oznámili rozchod, oba zůstávají důležitou součástí života svých dětí a rodina se pravidelně schází při významných událostech doma v Průhonicích.

O svém partnerském životě Vivien Babišová veřejně nemluví. Ačkoli se v minulosti objevily spekulace o jejích vztazích, sama je nikdy nekomentovala a svůj osobní život si dlouhodobě nechává pro sebe.

Mladší bratr Frederik (22) se stejně jako jeho sestra veřejnému životu vyhýbá a v médiích se objevuje jen zcela výjimečně. Letos úspěšně dokončil studium na prestižní skotské Univerzitě v St Andrews, jedné z nejuznávanějších vysokých škol ve Spojeném království, kde v minulosti studovali také princ William a jeho manželka Kate, princezna z Walesu.

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